האם יש הזדמנות במניית חברת התעופה ישראייר ? לפחות לפי דבריו של מנכ"ל החברה, אורי סירקיס, התשובה עשויה להיות חיובית.

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מתחילת מלחמת חרבות ברזל, מניית חברת התעופה אל על זינקה ביותר מ־400% לשווי נוכחי של 11.2 מיליארד שקל, והיא תיכנס למדד ת"א 35 בעדכון המדדים הקרוב. מנגד, זו של חברת התעופה ישראייר ירדה ב־9% באותה תקופה והיא נסחרת כעת לפי שווי של 446 מיליון שקל. כמובן שאי אפשר להשוות בין החברות מבחינת צי המטוסים, וכל פרמטר אחר של גודל החברה. ובכל זאת, המלחמות שפקדו את ישראל בשלוש השנים האחרונות, שהביאו לסגירת השמיים חדשות לבקרים וליציאתן של חברות זרות מהארץ, הביאו לאל על רווחים נאים. רק במחצית האחרונה הרווחים הללו הסתכמו ב־57 מיליון דולר. אלא שישראייר פחות נהנתה מהחגיגה, והפסידה 35 מיליון דולר.

על פי דוחות ישראייר, מבצע "שאגת הארי" מול איראן וסגירת השמיים בישראל היה אחראי לרוב ההפסד במחצית הראשונה של השנה, בגובה 26 מיליון דולר.

סירקיס, מנכ"ל ישראייר, בטוח שהשיפור בתוצאות של ישראייר נמצא מעבר לפינה וכי החברה תסיים את שנת 2026 ברווח. "עוד לא סיימנו את שנת 2026. כמו שאנחנו הירושלמים אומרים, ניפגש בבלומפילד בסוף הרבעון השלישי", אמר בכנס המשקיעים הצעירים "הבית הפיננסי" בשיתוף גלובס, בשבוע שעבר. והוסיף כי הוא "מאמין שנעשה רווח השנה".

סירקיס הזכיר כי החברה ביצעה התייעלות, כלומר פיטורים, של כ־5% מכח האדם בחברה והוא בטוח שתוצאות המחצית השניה של החברה שהוא מוביל הולכות להיות כל כך חזקות שהן יפצו על אותו הפסד גדול וגם על הזינוק במחירי הדלק, שהסתכם בכ־60% בשנה האחרונה. "משקיעים אוהבים רווחים לטווח קצר, אבל אם מסתכלים על מנועי הצמיחה שישראייר פיתחה, הסיכוי שלה להכפיל את עצמה גדול יותר מהסיכוי של אל על להכפיל את עצמה", הוסיף.

הנתונים מאחורי האופטימיות

על מה סירקיס מבסס את התזה שלו? אמנם דוחות הרבעון השלישי של השנה טרם פורסמו ע"י חברות התעופה, אך בדוחות נתב"ג החודשיים ניתן למצוא את התשובה. ישראייר הייתה חברת התעופה השנייה בנתח השוק שלה בנתב"ג והטיסה במהלך הרבעון השלישי כ־20% מהנוסעים. בקיץ, שיא עונת הביקוש, ישראייר הייתה אחראית להטסת 927 אלף נוסעים, גידול של 15% ביחס לרבעון המקביל בשנה שעברה.

במצגת שפרסמה החברה היא מציינת שהיא צפויה לראות "עלייה אופיינית במחיר הממוצע (לכרטיס, נ"א) במחצית השנייה של השנה ועלייה נוספת שמקורה בעודפי ביקוש". לכך ניתן להוסיף כי במחצית הרווח הגולמי אמנם עמד על 4 מיליון דולר בלבד אך היה עומד על 40.8 מיליון דולר "בנטרול אירועי קיצון", לדברי החברה.

מעבר לשיפור בפעילות, החברה צפויה לרשום רווח של 10 מיליון דולר ללא קשר לפעילות התעופה בשל הפיצוי מהמדינה על המלחמה עם איראן וכרטיס מועדון התעופה שלה. בנוסף, היא מציינת "השפעה חיובית עם תחילת הטיסות לארה"ב".

המרכז בקפריסין ש"לא מתומחר עדיין"

ישראייר גם משקיעה במנועי צמיחה עתידיים. בהם השקעה של 10 מיליון דולר להרחבת מרכז התחזוקה שלה בלרנקה, קפריסין. לדברי סירקיס, המרכז הזה שווה 40 מיליון דולר וזה לא מתומחר במניה. סירקיס מעריך כי הרווח של מרכז התחזוקה "יקפוץ תוך שנתיים־שלוש". מרכז התחזוקה הזה כולל כיום 4 קווי תחזוקה, לעומת 2 קווים כשישראייר קנתה אותו מקרן פימי לפני שנתיים וחצי.

ישראייר הצטרפה לבורסה בשנת 2022 כשהונפקה לפי שווי של 220 מיליון שקל לפני הכסף וגייסה 25 מיליון שקל מהמשקיעים. מאז ההנפקה, הניבה המניה תשואה של 50%. היא נמצאת בשליטתם של רמי לוי ושלום חיים שמחזיקים ב־57.2% ממניות החברה.