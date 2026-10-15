אל על ודוראל נכנסות לראשונה למדד ת"א 35, ומי יוצא?

עכשיו זה רשמי וסופי: חברת התעופה אל על וחברת האנרגיה המתחדשת דוראל רושמות הישג היסטורי ומבטיחות לראשונה את מקומן במדד הדגל של הבורסה בתל אביב - ת"א 35. שתי החברות, שהובילו כפייבוריטיות ברוב תקופת המדידה, ישדרגו את מעמדן בעדכון המדדים החצי־שנתי שייכנס לתוקף בנובמבר הקרוב.

העדכון הנוכחי התאפיין במבנה ייחודי: במדד ת"א 35 נסחרו עד כה 36 מניות בעקבות הצטרפותה המהירה של ענקית הסייבר פאלו אלטו באוגוסט האחרון. בהתאם לכללי המדד, שלוש מניות נפרדות כעת ממושבן בצמרת, ובמקומן נכנסות שתיים בלבד - דוראל ואל על.

על פי נתוני חברת התוכנה סמארטבול, המספקת חיזוי שינויים במדדים בזמן אמת, בסיכום עשרת הימים הקובעים דוראל עולה עם שווי שוק ממוצע של 11.55 מיליארד שקל, ואל על התברגה מיד אחריה עם שווי שוק ממוצע של 11.05 מיליארד שקל. שתי המתחרות הנוספות שהיו בתמונה, חברת אנרג'יקס (10.79 מיליארד שקל) ורשת המלונות פתאל (10.4 מיליארד שקל), נותרו מתחת ולא עלו.

הנפרדות שיעברו לת"א 90: דמרי, שופרסל וקנון

הסיבה לעלייה של דוראל ואל על היא שהיו 3 מניות עם שווי ממוצע שהקנה להן את מקומות 40 ומטה בבורסה, מה שמחייב את יציאתן מהמדד. תמונת הנושרות נחתמה ללא הפתעות של הרגע האחרון. חברת הבנייה דמרי, בשליטת הקבלן יגאל דמרי, דורגה במקום הנמוך ביותר ובפער ניכר משאר החברות, עם שווי ממוצע לדירוג של 7.97 מיליארד שקל. בעבר הצליח דמרי להיחלץ מהדחה מספר פעמים באמצעות גיוסי הון מהירים אך הפעם נדרש פער של כ־2 מיליארד שקל, משימה שהתבררה כבלתי אפשרית.

לצידה של דמרי נפרדות מהמדד שתי חברות בולטות נוספות: רשת קמעונאות המזון שופרסל שבשליטת האחים אמיר, שסיימה את תקופת המדידה עם שווי ממוצע של 9.56 מיליארד שקל, וחברת ההחזקות קנון של עידן עופר (המחזיקה באו.פי.סי אנרגיה), שנפרדת אף היא מהמדד לאחר שרשמה שווי ממוצע של 9.84 מיליארד שקל.

השינויים בהרכב המדד ייושמו בפועל במסגרת עדכון המדדים החצי־שנתי ב-5 בנובמבר, ואלה יבואו לידי ביטוי בקנייה ומכירה מצד קרנות הסל של המניות החדשות.