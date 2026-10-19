בדרך לטיסות אל על: תפריטים חדשים ואינטרנט של סטארלינק

1 אל על משדרגת את חווית הטיסה, והופכת אותה לפרסונלית יותר

"לישראלים נמאס מפריז ולונדון, לכן אנחנו מרחיבים יעדים. השבוע פתחתי קורס של 42 טייסים ושתי טייסות, רובם יוצאי חיל אוויר", כך סיפר לוי הלוי, מנכ"ל אל על, באירוע שבו השיקה החברה את חווית הטיסה החדשה שהיא מציעה ללקוחותיה. "גם אם נהיה על חבית אבק שריפה, וכל האחרים לא יהיו, אל על תמשיך להיות פה", הוסיף. "אנחנו בונים את האמון עם הלקוחות עשרות שנים, וזה מחייב אותנו להמשיך ולהשתפר".

הלוי ציין כי פעילותה של החברה מבוססת על שלושה דברים. "הראשון הוא צי המטוסים, שצפוי להשתדרג. לאחרונה הכרזנו על תשעה מטוסי דרימליינר שנרכשו - שניים ינחתו פה כבר בחודשים הקרובים - ועד 31 מטוסי 737 נוספים. התוצאה היא שבשנים הבאות נגדל ליותר מ-70 מטוסים.

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"הדבר השני הוא נתיבי התעופה - אנחנו טסים ל-65 יעדים, ובשותפות עם חברות אחרות מגיעים ליותר מ-400 נוספים. והדבר השלישי הוא חווית הלקוח, שכעת אנחנו מביאים את השלב הבא שלה, מהדיגיטל ועד האוויר". בין היתר מדובר בשירותים חדשים באפליקציה לאורך יום הטיסה, הרחבה של הבידוק העצמי בטרמינל (כבר כיום 50% מהנוסעים בוחרים בכך), ושדרוג של הטרקלין.

חווית נסיעה דיגיטלית / צילום: דוברות אל על

במחלקות היוקרה מושקות ערכות נוחות חדשות בשיתוף מותג הבישום ג'ו מלון, מותג השוקולד דה קרינה ומותג הטקסטיל טייק א נאפ. לכלל הנוסעים תושק בחודשים הקרובים מערכת מולטימדיה חדשה, ובתחילת 2027 יוטמע האינטרנט של סטארלינק ללא עלות נוספת לנוסעים.

גם החוויה הקולינרית תשופר עם תפריטים חדשים של השף אסף גרניט, בדגש על ארוחות עשירות בחלבון. המהלך כבר החל במחלקת העסקים, והחל מנובמבר המזון יחולק גם במחלקות התיירים בחמישה יעדים. "אנחנו נותנים דגש על נושא השירות כיתרון תחרותי", סיכם הלוי.

2 בנקאות

בשבוע שעבר נערך בבנגקוק הכינוס השנתי של קרן המטבע הבינלאומי, ובין המשתתפים היה גם יו"ר בנק לאומי, אורי אלון, שלקח חלק באירוע סגור ומצומצם של הפורום הכלכלי העולמי (WEF). אלון שוחח עם ראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'רנוויראקול, בין היתר על תרומתה של התיירות הישראלית לכלכלה המקומית. לדבריו, ממשלת תאילנד מקדמת בברכה את התיירים הישראלים למדינה.

ראש ממשלת תאילנד, אנוטין צ'רנוויראקול ו יו''ר בנק לאומי, אורי אלון / צילום: דוברות בנק לאומי

באירוע נכחה גם נשיאת הבנק המרכזי האירופי כריסטין לאגרד, והמשתתפים דנו באתגרי הכלכלה הגלובלית, בהשפעות הגיאופוליטיות על השווקים ובחשיבות שיתופי הפעולה הכלכליים הבינלאומיים. אלון הציג את עוצמתה של המערכת הפיננסית הישראלית והיכולת שלה להתמודד בהצלחה עם מצבי אי ודאות.

3 מינויים חדשים

עו"ד משה שלו מונה ליועץ המשפטי של בזק. קודם לכן כסמנכ"ל והיועץ המשפטי של קבוצת רד-סי (קבוצת פפושדו), ובין היתר כיועץ המשפטי של מחלקת הרכש במטה האו"ם בניו יורק וכיועץ המשפטי הראשי של גולן טלקום.

עו''ד משה שלו / צילום: אייל פרידמן

חברת הביוטק מטריסלף, המפתחת טכנולוגיה בתחום הרפואה הרגנרטיבית והנדסת הרקמות לטיפול בפגיעות חוט שדרה, מבצעת שני מינויים: פרופ' נחשון קנולר ישמש כמנהל רפואי, וד"ר קורל חדד תכהן כיועצת לחדשנות רפואית צבאית.

רו"ח אלון גרוס מונה לסמנכ"ל הכספים של חברת הנדל"ן רותם שני.