כשהטמפרטורות יורדות, הביצועים של ענף האופנה מזנקים

הישראלים חוזרים לשגרה הצרכנית: רוב ענפי הצריכה במשק רשמו בשבוע החולף עליות במחזורי הקניות בכרטיסי אשראי, הן לעומת השבוע הקודם והן בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, כאשר היום החזק ביותר היה חמישי - כך עולה מנתוני מדד הפניקס גמא, הבוחן את פעילות כרטיסי האשראי ואת התנהגות הצרכנים בענפי הקמעונאות בישראל.

● שופרסל בתחרות עזה לשטראוס: נכנסת למהלך דרמטי בשוק הקפה

● בתל אביב הפי האוור, בירושלים בשר: מה הישראלים מחפשים במסעדות

● ממזגנים ועד תנורים: משרד התקשורת יאפשר הקלות ביבוא מוצרי חשמל

העלייה הגדולה ביותר של השבוע שייכת לענף האופנה וההנעלה, 19%, בין היתר הודות לירידת הטמפרטורות ולמבצעי הסתיו של הרשתות, שעודדו קניות הן בחנויות הפיזיות והן באונליין. בטרמינל X, למשל, יש הנחות של 30% גם על פריטים שמוגדרים כ"Just Landed", ב-H&M יש הנחות של 50%-70% בחלקן על פריטים שנמכרים רק באונליין, ובקסטרו מוצעים ג'ינסים ומכנסיים בהנחות של 60% ויותר.

עם זאת, העלייה השבוע נובעת ברובה מגידול במספר העסקאות, בעוד גובה עסקה ממוצעת נותר כמעט ללא שינוי, ועמד על כ־219 שקל. בחנויות הפיזיות היה מדובר בעלייה של כ־26% במחזורי הקניות, ובאונליין קצת פחות מזה, כ־20%.

בעוד בענף האופנה מדובר בשבוע של עלייה אחרי ירידה, בענף המחשבים מדובר בהתחזקות נוספת במחזורי הקניות - 16% לעומת השבוע הקודם ו־19% לעומת אשתקד. מספר העסקאות גדל ב־7% לעומת השבוע שעבר, וגובה העסקה הממוצע עמד על 674 שקל, עלייה של כ־9%. מבצעי נובמבר וסוף השנה צפויים להוביל את הענף לקפיצה משמעותית במחזור הקניות בכרטיסי אשראי.

"אחרי תקופה ארוכה של חגים ויום השנה ל-7.10, השבוע החולף מראה חזרה ברורה לשגרה צרכנית", אומר נדב לחמני, מנכ"ל קונטרול מבית הפניקס גמא. "הצרכנים מתחילים להתכונן לסתיו ולחורף, וזה ניכר בעיקר בענף האופנה. במקביל, העלייה בענפים של מוצרי החשמל, המחשבים והסלולר מאותתת שהשוק כבר מתחמם לקראת מבצעי סוף שנה ואירועי הקניות של נובמבר".