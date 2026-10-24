באיזו עיר אפשר לקנות דירת 4 חדרים בקצת יותר ממיליון שקל?

ברחוב כיכר מאירהוף בשכונת קריית אליעזר בחיפה, נמכרה דירת 4 חדרים בשטח של כ־100 מ"ר, בקומה ראשונה מתוך 18 קומות, ללא חניה, תמורת 1.25 מיליון שקל.

מחיר השיווק של הדירה עמד על 1.39 מיליון שקל והיא עמדה כחודש על המדף. המוכרים קיבלו את הדירה בירושה והרוכשים הם משפרי דיור מהשכונה.

"אין משקיעים"

גריגורי מלניק מרי/מקס סלקטד חיפה מספר כי "בעלי הדירה ניסו למכור אותה בכל מיני דרכים במשך כשלוש שנים - ללא הצלחה. לאחר שקיבלתי את הטיפול בה פרסמנו אותה והצלחנו למכור אותה תוך כחודש.

הדירה בשכונת קריית אליעזר בחיפה / צילום: גריגורי מלניק

"בעקבות הפרסום פנה אליי זוג צעיר מהשכונה, שמתגורר בבניין ישן המיועד לפינוי־בינוי. האישה, שנמצאת בהיריון, סיפרה שנמאס לה לרוץ בכל אזעקה למקלט בבית הספר הסמוך, ושהם רוצים לעבור לדירה עם ממ"ד כבר עכשיו, בלי להמתין לפינוי־בינוי.

"כדי לאפשר להם לרכוש את הדירה במאירהוף, לקחתי לשיווק גם את דירתם ברחוב יואב. מצאנו קונה, סיכמנו את התנאים והתקדמנו במקביל בשתי העסקאות. אלא שלאחר כשלושה שבועות של משא ומתן, הקונה של הדירה ביואב החליט לסגת מהעסקה. הדבר העמיד בסכנה גם את רכישת הדירה במאירהוף, והזוג הצעיר כמעט איבד את הדירה שרצה. בסופו שך דבר נמצא קונה חדש לדירה ביואב, וכך יצאו לדרך שתי העסקאות.

הדירה בשכונת קריית אליעזר בחיפה / צילום: גריגורי מלניק

"יש ביקוש חזק לדירות ממוגנות בעיר - אני מרגיש את זה גם בשכירות וגם בקנייה - אבל מי שלחוץ למכור כרגע, חייב להתפשר על המחיר. למרות שיש הזדמנויות רבות בשוק, כרגע אין בו כמעט משקיעים, ודירות שהיו נחטפות לפני שנתיים בשיחת טלפון, קשה יותר למכור היום".

דירות יד שנייה שנמכרו

חולון

ברחוב ז'בוטינסקי באגרובנק, דירת 3 חדרים, 75 מ"ר, ב־2.3 מיליון שקל.

ברחוב פרישמן בשכונת אגרובנק, דירת 4 חדרים, 84 מ"ר, בקומה 1 מתוך 8, ב־2.05 מיליון שקל.

ברחוב משה רינת בשכונת ח/370, דירת 5 חדרים, 124 מ"ר, בקומה 5 מתוך 10, ב־3.4 מיליון שקל.

ברחוב גולומב בנאות רחל, דירת 2 חדרים, 43 מ"ר, בקומה 2,

ב־1.5 מיליון שקל.

כפר יונה

ברחוב האושר בשכונת שרונה, דירת 5 חדרים, 125 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, ב־2.67 מיליון שקל.

ברחוב שושנה דמארי בשכונת יפה נוף, דירת 5 חדרים, 112 מ"ר, בקומה 10 מתוך 14, ב־2.67 מיליון שקל.

דימונה

ברחוב תל ערד בשכונת ממשית, קוטג' דו משפחתי בן 3 חדרים, 83 מ"ר, ב־1 מיליון שקל.

ברחוב רש"י במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומה 3 מתוך 4,

ב־650 אלף שקל.

ברחוב הרצל במרכז העיר, דירת 3 חדרים, 63 מ"ר, בקומה 3 מתוך 3,

ב־445 אלף שקל.

עפולה

ברחוב הארז בעפולה הצעירה, דירת 3 חדרים, 67 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 2, ב־1.23 מיליון שקל.

ברחוב המלכה אסתר ברובע יזרעאל, דירת 4 חדרים, 88 מ"ר, בקומה 4 מתוך 10, ב־1.28 מיליון שקל.

ברחוב יצחק שמיר, דירת 5 חדרים, 134 מ"ר, בקומה 5, ב־1.49 מיליון שקל.

אשדוד

ברחוב אלכסנדר פן ברובע ה', דירת 3 חדרים, 106 מ"ר, בקומה 3 מתוך 16, נמכרה ב־2.03 מיליון שקל.

ברחוב שמואל הנביא ברובע י', דירת 4 חדרים, 81 מ"ר, בקומה 2 מתוך 2, ב־1.8 מיליון שקל.

ברחוב הקישון ברובע י"א, דירת 5 חדרים, 111 מ"ר, בקומת קרקע מתוך 7, ב־2.35 מיליון שקל.

כפר ורדים

ברחוב הכרכום 7, בית בן 5 חדרים, 148 מ"ר, ב־2.04 מיליון שקל.

ברחוב זוויתן, בית בן 7 חדרים, 243 מ"ר, ב־4.15 מיליון שקל.

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