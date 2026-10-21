עליות באסיה בעקבות הדוחות של SpaceX וסופר מיקרו

סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

07:00

השווקים בעולם קיבלו זריקת עידוד הלילה לאחר שחברת SpaceX ניפצה את התחזיות ברבעון השלישי כשהכנסותיה זינקו ב-161% ושיפרה בהרבה את הסינטימנט כלפי מניות ה-AI. בנוסף, תחזית גבוהה מהציפיות של סופר מיקרו קומפיוטר הקלה על חששות המשקיעים בנוגע ליכולתן של חברות להמשיך לקיים את היקף ההשקעות בתשתיות בינה מלאכותית.

השווקים באסיה מגיבים בחיוב וכך גם החוזים בוול סטריט. הלילה מבחן נוסף עם פרסום הדוחות של טסלה ומטא.

במקביל, מחירי הנפט עלו בעקבות תקיפות נגד כלי שיט באזור מצר הורמוז, המאיימות על אספקת הנפט, ולאחר שנתוני התעשייה בארה"ב הצביעו על ירידה נוספת במלאים. מחיר הנפט מסוג ברנט טיפס מעל ל-110 דולר לחבית.

אסיה

באסיה, מדד קוספי בדרום קוריאה זינק ב-4.3%, והתאושש מהירידות אתמול. בתוך המדד, מניות יצרניות השבבים מזנקות. מדד ניקיי 225 ביפן עולה ב-1.6%, הנג סנג בהונג קונג נסחר ביציבות, והמסחר בסין היבשתית נפתח ללא שינוי.

וול סטריט

החוזים העתידיים על וול סטריט במגמה חיובית הבוקר. דאו ג'ונס עולה ב-0.1%, S&P 500 ב-0.3%, ונאסד"ק 1%.

אתמול, וול סטריט נפתחה אחר הצהריים בירידות אך ביצעה פניית פרסה, כשהמשקיעים הניחו בצד את החששות מהשקעות הענק בבינה מלאכותית. בסוף המסחר, מדד נאסד"ק ננעל ללא שינוי, דאו ג'ונס עלה בכ-0.9% ו-S&P 500 ב-0.2%. המניות הצטרפו לעליות באג"ח, על רקע ירידה במחירי הנפט, כשההימורים על עונת דוחות חזקה האפילו על התנודתיות המחודשת במניות הטכנולוגיה.

ת"א

המניות הדואליות יעיבו על פתיחת המסחר ובעיקר טאואר שחוזרת לת"א בפער ארביטרז' שלילי של כ-5%. דואליות נוספות שיירדו בפתיחה הן טבע, אלביט, נייס ואיי.סי.אל.

אתמול, הבורסה ננעלה במגמה חיובית. מדד ת"א 35, בעלייה שולית של 0.2% תחת משקולת מניות הטכנולוגיה, לעומת זאת, מדד ת"א 90 הפגין עוצמה וזינק ב-1.4%. בלט לטובה מדד הבנייה שזינק ב-2.9%. עוד בלטו מדד ת"א תקשורת שזינק ב-2%, ת"א תוכנה התחזק ב-1.8%, מדדי הביטוח והפיננסים הוסיפו 1.7% ו-1.4% בהתאמה.

עוד משהו שכדאי לדעת

מייק וילסון, האסטרטג הראשי למניות ארה"ב במורגן סטנלי, מעריך כי התיקון במניה האמריקאית הממוצעת מתקרב לסיומו, וכי מדד S&P 500 עשוי לטפס ל-8,500 נקודות עד אמצע 2027.

"אני חושב שאנחנו באינינגים האחרונים של זה", אמר וילסון אתמול (ג') בראיון ל-CNBC, אך הוסיף שהוא צופה שבועיים-שלושה נוספים של תנודתיות לפני סיום חזק יותר ל-2026. היעד גלום בו פוטנציאל עלייה של כ-10.5% מנעילת יום שני (7,690.73 נקודות), והוא גבוה מהיעד הרשמי של הבנק, 8,300 נקודות לאמצע 2027.

אף שה-S&P 500 עלה השנה ביותר מ-12%, התמונה מתחת לפני השטח שונה: לפי וילסון, יותר ממחצית המניות במדד ראסל 3000 ירדו לפחות 20% משיאיהן מאז יוני. "זה תיקון מגעיל באמת", אמר, והצביע על פירוק פוזיציות מומנטום, חששות מהוצאות ה-AI, סכסוכים גיאופוליטיים ואי-ודאות סביב בחירות האמצע. לדבריו, השוק כבר תמחר את רוב החדשות הרעות.

וילסון עדיין מודאג מההתרחבות מרווחי האשראי של החברות שמממנות את תשתיות ה-AI, סיכון שלדבריו גדול מזה של תשואות האג"ח הממשלתיות. מרווחי ה-CDS ל-5 שנים של סופטבנק הגיעו אתמול ל-432 נקודות בסיס, הרמה הגבוהה ביותר מאז נובמבר 2022, ואג"ח של CoreWeave נסחרו בשבוע שעבר בתשואה של כמעט 15%, לעומת 9.7% בהנפקה ביוני.

לדברי וילסון, השלב הבא של ראלי ה-AI יוביל דווקא החברות שמשתמשות בטכנולוגיה כדי להגדיל הכנסות ורווחים, ולא יצרניות השבבים וספקיות החשמל.

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