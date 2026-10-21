בצל ההצהרות של מנכ"ל החברה אילון מאסק על מיזוג צפוי עם SpaceX וחשיפת המכונית המעופפת "רודסטר 2" בשבוע שעבר, טסלה מדווחת הלילה (רביעי) על תוצאותיה לרבעון השלישי של השנה. חברת הרכב והרובוטיקה של מאסק הכניסה 28.05 מיליארד דולר ברבעון השלישי, זאת בהשוואה לתחזית וול סטריט של 27.92 מיליארד דולר. הרווח למניה עמד על 48 סנט, בהשוואה לתחזית של 44 סנט. המניה עולה בשעה זו במסחר המאוחר בנאסד"ק.

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גם עתה, נחשבת מניית החברה לאחת ממניות הביג־טק הפחות מוצלחות מאז תחילת השנה. עד כה, ירדה המניה בכ-12%. בהשוואה לכך, גוגל עלתה בכ-5%, אמזון ב-16%, מיקרוסופט ב-13% ואנבידיה עלתה ב-18%. SpaceX מציגה ירידה של קרוב ל-1%, כאשר אחר הצהריים עלתה המניה שלה בעקבות פרסום הדוחות אמש.

עם זאת, ביצועי טסלה הם מחזוריים וצפויים להתאושש מעט במחצית השניhה של השנה. החברה כבר דיווחה על משלוח של 486,532 רכבים ברבעון השלישי, ירידה של 2% לעומת השנה שעברה, אך הרבה מעל לתחזיות שצפו מכירות של 463 אלף רכבים. סך התקנות מתקני אגירת האנרגיה הגיעו ל-13.7 גיגוואט, עלhיה ביחס ל-12.5 גיגוואט בתקופה המקבילה ו-13.5 גיגוואט ברבעון השני.

לפי ההערכות, מכירות טסלה בארה"ב נפגעו ב-20% ביחס לשנה החולפת, בשל הפסקת הזיכוי על המס הפדרלי לרכבים חשמליים בסך של 7,500 דולר, שהביא לגל קניות ברבעון המקביל בשנה שעברה. עם זאת, לפי "קוקס אוטומוטיב", טסלה עדיין שולטת בשוק הרכב החשמלי האמריקאי עם נתח שוק של 54%. באירופה, נהנית טסלה מעליה במכירות של 43% בין ינואר לאוגוסט, בכלל זה גם בבריטניה.

החברה סובלת מתזרים מזומנים שלילי

במהלך שיחת המשקיעים לאחר הצגת ביצועי SpaceX אמש (שלישי), הודה המנכ"ל מאסק כי בכוונתו להוביל מהלך למיזוג בין טסלה ל-SpaceX - וליצור תאגיד ענק בן 3.5 טריליון דולר. האנליסטים מסמנים את תחילת חודש דצמבר כמועד בו אמורה טסלה לכנס את אסיפת בעלי המניות לצורך המהלך, בו עליה לקבל רוב של כלל הקולות הצפים - 51% - למהלך המיזוג. עד אז, צפוי מאסק להוביל הצעת מיזוג בפרמיה דו־ספרתית כדי לשכנע את המשקיעים לאשר את העסקה. מאסק מחזיק רק ב-20% מזכויות ההצבעה של החברה, בניגוד ל-SpaceX - שם הוא נמצא בשליטה מלאה של 85% מכלל זכויות ההצבעה.

בשבוע שעבר, היממה טסלה את העולם עם הצגת אב־טיפוס של רכב "מעופף" מסוג רודסטר (Roadster) - מכונית טסלה שהותקנו לה בבסיס מנועי גז קר המשמשים להכוונת טילים לגובה או לרוחב. לפי מומחים, מדובר ברכב עתיר בגזים מסוכנים, וככל הנראה ימכור רק כמה אלפי יחידות בשנה למטרות ספורט ולא לנסיעות יומיומיות. לפי מאסק, הייצור של הרכב העתידני צפוי להתחיל ב-2028. טסלה גם השיקה את שירות המוניות האוטונומיות שלה, סייברקאב - המתחרה בוואיימו של גוגל. השירות הושק בתחילת חודש ספטמבר באוסטין, אך לווה בבדיקה רגולטורית פדרלית באשר לתקני הבטיחות שבהם היא נדרשת לעמוד.

החברה עודנה סובלת מתזרים מזומנים שלילי, והוצאות ציוד הון (capex) מטפסות, בשל הצורך להשקיע בקווי יצור לרובוטים היומנואידים אופטימוס, הקמת מפעל שבבים בשם טרהפאב ורכישת תשתיות AI.