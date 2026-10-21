לראשונה אחרי יותר מעשור: מגדל עוקפת את מנורה בהיקף הנכסים

מהפך היסטורי בתחתית מנהלי שוק הגמל וההשתלמות: לראשונה מאז שנת 2014, חברת הביטוח מגדל מצליחה לעקוף את מנורה מבטחים בהיקף הנכסים המנוהלים. מגדל מנהלת כעת 59.5 מיליארד שקל, לעומת 59.2 מיליארד שקל אצל במנורה, מה שהופך את מנורה לגוף הקטן ביותר מבין הגופים הגדולים בענף.

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המהפך מגיע בעקבות מומנטום חיובי מתמשך של מגדל, שרשמה בספטמבר העברות נטו חיוביות בהיקף של 694 מיליון שקל ומתחילת השנה גייסה 6.45 מיליארד שקל, בעוד שמנורה הסתפקה בגיוס חודשי של 147 מיליון שקל בלבד וגייסה 2.61 מיליארד שקל מתחילת השנה.

כלל בראש המגייסות, איילון בועטת חזק אצל הסוכנים

בראש טבלת המגייסות לחודש ספטמבר ניצבת כלל, חודש שני ברציפות, בזכות העברות חיוביות נטו מהמתחרים של 1.32 מיליארד שקל. כלל בולטת במיוחד בביצועי התשואות שלה מתחילת השנה, וההובלה הזו מתורגמת לגיוסים חיוביים. מתחילת השנה, כלל מגייסת כבר 7.8 מיליארד שקל.

במקום השני, מתברגת חברת הביטוח איילון, החדשה בענף, שמנהלת 2.2 מיליארד שקל אחרי עוד גיוס חזק של 1.2 מיליארד שקל בחודש ספטמבר; זאת, בזכות עבודה חזקה מול סוכני הביטוח, שלהוטים להעביר לקוחות, בחודש השני לפעילותה.

במקום השלישי בגיוסים בחודש ספטמבר, נמצא בית ההשקעות מיטב, שכבר מנהל 163.5 מיליארד שקל. הוא הוריד רגל מהגז בחודשים האחרונים וגייס בחודש ספטמבר 927 מיליון שקל. עד כמה מדובר בהאטה אצל מיטב, אפשר ללמוד מהנתון הבא - זה החודש החלש ביותר של מיטב מזה שנה. ובכל זאת, מתחילת השנה גייס מיטב סכום עצום של יותר מ-19 מיליארד שקל.

במקום הרביעי, נמצאת חברת הביטוח הראל, שגייסה 956 מיליון שקל בחודש שעבר, ומתחילת השנה היא במקום השני בגיוסים עם 9.4 מיליארד שקל. בסך הכל, מנהלת הראל 100.2 מיליארד שקל בתחום הגמל.

הפדיונות נמשכים אצל אלטשולר שחם וילין לפידות, וגם אנליסט והפניקס

בית ההשקעות אנליסט מתנדנד לאחרונה בטבלאות הגיוסים-פדיונות. בחודש ספטמבר, בית ההשקעות איבד למתחרים סכום של 509 מיליון שקל, וזה החודש החלש ביותר שלו מאז ומעולם. כך, עבר אנליסט מהצד החיובי לשלילי גם מתחילת השנה, עם אובדן כספים למתחרים בהיקף של 191 מיליון שקל.

לצידו, גם חברת הביטוח הפניקס ממשיכה לאבד מומנטום ורושמת חודש שלישי ברציפות של יציאת כספים, בהיקף של 268 מיליון שקל. מבחינתה זה החודש החלש ביותר מאז אמצע 2024. ובכל זאת, מתחילת השנה, הפניקס עדיין גייסה 3.6 מיליארד שקל.

בתחתית הרשימה אין הפתעות. ילין לפידות רשם עוד חודש חלש, עם אובדן כספים למתחרים בהיקף של 1.71 מיליארד שקל וקרוב ל-15 מיליארד שקל מתחילת השנה.

בית ההשקעות אלטשולר שחם, שתחום הגמל והפנסיה שלו נמצא בעיצומו של תהליך מכירה לחברת הביטוח ווישור, איבד בחודש ספטמבר סכום של 1.97 מיליארד שקל. זו אמנם עדיין יציאת הכספים הגדולה ביותר ביחס למתחרים, אך זה החודש הכי פחות גרוע של אלטשולר שחם מזה שנה. בית ההשקעות היה מאבד אף פחות מכך, אילולא ניצלו חלק מסוכני הביטוח את המכירה כדי לשכנע לקוחות שלהם לעזוב את הגוף, מה שאף גרר הבהרה חד־משמעית מרשות שוק ההון שאין צורך להעביר כספים ממנו בגלל מכירת הבעלות.