יו"ר אלרון הודחה ע"י שותפיה לשליטה ומאיימת בתביעה

התפתחות במאבק בתוך קבוצת השליטה בחברת ההשקעות אלרון: בישיבת הדירקטוריון של החברה, שכונסה לבקשת שניים מהדירקטורים בעלי השליטה, הוחלט להזיז מתפקידה את היו"רית ליסיה בכר מנוח. בכר-מנוח שלחה מכתב התראה לפני נקיטת הליכים משפטיים, בהתנגדות למהלך.

אלרון נסחרת לפי שווי של 150 מיליון שקל אחרי ירידה של 48% בשנה האחרונה.

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שני הצדדים בסכסוך, בכר-מנוח מצד אחד וקבוצת אריאלי קפיטל (אוון רנוב ורונן בנטוב) מאידך, שותפים יחד בחברת אריאלי EL שהוקמה כדי לרכוש את אלרון ומחזיקה היום 58% בחברה. המתח בין הצדדים כבר החל לפני כמה חודשים, ולפני כחודש הגישה בכר-מנוח תלונה במשטרה בטענה כי רנוב ובנטוב איימו עליה ועל משפחתה.

סכסוך יצרי, תלונה במשטרה וחוב מרחף מול הפניקס

הסכסוך בין הצדדים החל לאחר שירידות במחיר המניה הובילו לאי-עמידה בתנאי הלוואה של 90 מיליון שקל, שלקחה הקבוצה מהפניקס בית השקעות לשם ביצוע הרכישה של אלרון. קבוצת אריאלי EL שיעבדה את המניות שלה באלרון להפניקס כבטוחה נגד ההלוואה, ועלה חשש כי הפניקס תחפש עבורם קונה אחר. השותפים לא הסכימו לגבי האופן הנכון לפתור את הבעיה הזו, והדברים הגיעו לכדי התלונה במשטרה, האיומים לכאורה, וכעת ההדחה של בכר-מנוח מתפקידה.

בינתיים, עוד לא התקבלה הודעה רשמית על הגעה להסדר לגבי ההלוואה מול הפניקס. לפני כמה שבועות מסרה אלרון כי במסגרת חילופי מכתבים חריפים בין בעלי השליטה באריאלי EL, שרובם לא קשורים בעניינים השוטפים של החברה, נאמר גם כי: "אריאלי העבירה סכום כסף נכבד למלווה של בעלת השליטה באופן שהקטין את החוב, ובהתאם לכך הוארכה התקופה לפירעון החוב/ריפוי ההפרות עד לסוף חודש אוקטובר 2026", וגם כי "אריאלי פועלת להסדרת יתרת החוב בתקווה שהעניין יושלם במהלך החודש הקרוב". אוקטובר מתקרב לסיומו, וכעת מצפים החברה והמשקיעים להודעה שמסבירה כמה כסף הועבר ומה סטטוס ההלוואה והדרישה לפרעון.

בישיבת הדירקטוריון בה הוחלט להעביר את בכר-מנוח מתפקידה, מונה במקומה כיו"ר זמני דן הוז, ששימש בעבר כיו"ר החברה ובשנים האחרונות כדירקטור. הוז שימש בעבר כמנכ"ל חברת המחשוב ולור.

עוד מונו דירקטורים חדשים לחברה: עידו הלר, שותף בכיר לשעבר ב-PwC ישראל ועו״ד יניב רוג, המכהן כדירקטור בחברות מקבוצת אלון רבוע כחול, ובהן דור אלון. בנוסף, דנה גרנר, סמנכ״לית הכספים לשעבר של חברת סלברייט, צפויה להתמנות לדירקטורית חיצונית בכינוס הבא של האסיפה הכללית של החברה.

קבוצת אריאלי החלה לפעול בישראל לפני כעשור, והשקיעה במספר חברות לייזום סטארט-אפים. מקור ההון של הקבוצה הוא בעיקר משפחת הבעלים רנוב, משפחה יהודית מניו יורק עם קשרים בוול סטריט. בכר מנוח, שהייתה לפני כן שותפה בקרן קטליסט, היא הגורם המקצועי בקבוצה השולטת וכאמור מונתה ליו"ר אלרון.

אריאלי EL רכשה את השליטה באלרון מידי דיסקונט השקעות לפני כשנתיים בכ-200 מיליון שקל. מניית החברה ירדה מאז כ-35%. אלרון התמקדה בעבר במכשור רפואי ותוכנה ורשמה בין היתר אקזיטים בחברות גיוון אימג'ינג וקרטיהיל. בכר מנוח כיוונה את החברה לתחום הדיפנס-טק והסייבר, ומאז כניסתה לתפקיד מימשה החברה 6 החזקות, לצד 20 השקעות חדשות, בסכום של 12 מיליון דולר .