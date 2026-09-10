כשנתיים לאחר שרכשה את השליטה בחברת אלרון מידי דיסקונט השקעות , פרץ סכסוך שותפים בצמרת קבוצת אריאלי. הקבוצה מחזיקה כיום ב-58% ממניות אלרון - חברת החזקות טכנולוגיה הנסחרת בבורסה לפי שווי של כ-200 מיליון שקל.

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לפני כשבוע וחצי, דיווחה אלרון לבורסה כי קבוצת אריאלי הגיעה להסדר עם הפניקס בית השקעות לגבי ההלוואה של 90 מיליון שקל שהעמיד לה כדי לממן את רכישת השליטה ושבתנאיה לא עמדה עקב הירידה במניית אלרון (37% בשנה האחרונה). במסגרת ההסכם, ככל הנראה הייתה אריאלי אמורה להחזיר חלק מההלוואה, כדי לעמוד בתנאיה ולקנות לעצמה עוד זמן למחזר את ההלוואה. עם זאת לגלובס נודע כי ההסדר לא נחתם במועד המתוכנן.

אם זה לא יקרה, הפניקס בית השקעות עשוי למכור את מניות אלרון שמשמשות כבטוחות להלוואה. ל"גלובס" נודע כי אופציה זו לא ירדה מן הפרק ויש המתעניינים ברכישת המניות.

מאחורי הקלעים התפתח סכסוך בין השותפים בחברה, אשר חלוקים בדעתם כיצד לפתור את הבעיה מול הפניקס. הצדדים הם ליסיה בכר-מנוח, בעלת שליש מאריאלי EL, הקבוצה שהקימה קבוצת אריאלי כדי לרכוש את אלרון (ויו"ר אלרון מטעם החברה), לבין שני השותפים המייסדים של קבוצת אריאלי, אריק בנטוב ואוון (אלי) רנוב. זה גלש ככל הידוע לכדי איומים שבעקבותיהם פנתה בכר-מנוח למשטרה.

קבוצת אריאלי הוקמה והחלה לפעול בישראל לפני כעשור, כשותפות בין אריק בנטוב, בעבר מנהל מייסד מרכז החדשנות אילת-טק, יחד עם המשקיע האמריקאי אוון רנוב. באתר נאמר כי היא קרן משפחתית בת שלושה דורות.

מ-2016, קבוצת אריאלי השקיעה בסטארט אפים, בקרן NGT מנצרת, ובשיתופי פעולה לייזום חדשנות עם אוניברסיטת בר אילן, בית החולים שערי צדק והמועצה האזורית רמת הנגב. יש לה שותפויות ייזום סטארט אפים גם באיטליה וארה"ב. נראה שהקבוצה הזרימה לאקוסיסטם הישראלי לפחות עשרות מיליוני דולרים, ולא רשמה עדיין אקזיט משמעותי.

השותף אוון (אלי) רנוב הוא הדור השלישי למשפחה, הכוללת מספר משקיעים בוול סטריט בהם J.Morton Davis שייסד את בנק ההשקעות D.H. Blair, שהתמחה בהנפקות לחברות קטנות. דיוויס הוא משקיע ידוע יחסית בוול סטריט, ויש לו גם ייחוס לא נדיר למשקיעים מסוג זה - הרשעה בעבירת ניירות ערך ב-2000. באתר האינטרנט האישי של מורטון דיוויס, הוא נחגג כמשקיע אגדי, "פרסוניפוקציה של וול סטריט וקפיטליזם בבן אנוש". הוא כתב שני ספרים בנושאי עסקים ואחד בנושא חתירה לאושר בראי היהדות (""Your happiness Guaranteed or your misery back), והוא מנחה פודקאסט בשם "The Voice of Wisdom".

כניסתה של בכר-מנוח, והסכסוך

בכר-מנוח הגיעה מסיפור אחר לגמרי. גורמים בשוק מסרו ל"גלובס" כי היא כנראה לא הביאה כסף לשותפות, אלא רק את ניסיונה. מנוח היא יהודיה ילידת טורקיה, שלמדה הנדסת מכונות באוסטריה, עבדה בחברת הרכב BMW שם התקדמה לתפקידים בתחום המיזוגים והרכישות, עלתה לישראל ב-2009, והשתלבה בתפקידים בכירים בחברות אדמה וכתר, ואחר כך כשותפה בקרן הון הסיכון קטליסט.

ליסיה בכר-מנוח סיפרה בעבר כי הצטרפה לאריאלי אחרי ה-7.10, משום ביקשה לבצע באמצעותה השקעה משמעותית בישראל. יחד הם הקימו את החברה שרכשה את השליטה (58.4%) באלרון ביולי 2024 תמורת 53 מיליון דולר (אז כ-187 מיליון שקל), כלומר לפי שווי של כ-316 מיליון שקל - גבוה במעל 50% מהשווי הנוכחי. היא ניסתה לרכוש גם את חברת הלוויינים חלל, אך העסקה לא יצאה לפועל.

מאקזיט המיליארד ועד לדיפנס-טק: הפנים החדשות של אלרון

אלרון היא חברת השקעות בורסאית ותיקה, בעבר בבעלות דסק"ש, שנהנתה לאורך השנים מאחזקתה (כ-50%) ב -RDC, זרוע מסחור הטכנולוגיות של חברת התעשיות הביטחוניות רפאל. האקזיט הגדול שלה היה בחברת גיוון אימג'ינג, שפיתחה גלולה נבלעת לצילום המעי, ונמכרה ב-2014 בכמיליארד דולר (רווח של 107 מיליון דולר לאלרון) אך מנייתה ירדה בהדרגה בכ-80% מאז המימוש בגיוון.

ב-2023, נחתמה עסקה למכירת חברת קרטיהיל אשר הניבה לאלרון 48 מיליון דולר. החברה חילקה דיבידנד של 26.8 מיליון דולר מהעסקה. לאחר כניסתה של אריאלי לקבוצה, היא הכריזה על מדיניות דיבידנד רשמית, וחילקה כ-30 מיליון דולר (מהם כ-17 מיליון דולר חלקה שלה כבעלת שליטה). היא ביצעה 20 השקעות חדשות, בסכום של 12 מיליון דולר, ומימשה אחזקות ב-6 חברות נוספות, שהניבו לקופתה עוד כמה עשרות מיליוני דולרים. בכר-מנוח כיוונה את החברה יותר לתחום הדיפנס-טק והסייבר, בעוד בעבר עסקה החברה בעיקר בתוכנה ומכשור רפואי. במאי אישרה RDC תוכנית השקעות של כ-300 מיליון דולר, שיתחלקו חצי-חצי בין אלרון לרפאל .

על פי דוחות החברה שפורסמו בשבוע שעבר, בידי החברה כ-53 מיליון דולר במזומן.