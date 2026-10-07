האם המשבר הפיננסי של בעלת השליטה באלרון , קבוצת אריאלי, בדרך לפתרון? חברת ההחזקות הוותיקה בתחומי הטכנולוגיה דיווחה השבוע, כי כותבה על מכתבים ששלחו זה לזה באי כוחם של בעלי המניות באריאלי, בשם ליסיה בכר מנוח (המכהנת כיו"ר החברה) מצד אחד, ובשם אבן יונתן רנוב ואריאל בנטוב (המכהנים כדירקטורים בחברה) מצד שני.

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במכתבים אלה, מציינת אלרון, הועלו טענות שונות (שרובן ככולן אינן קשורות לעסקי החברה), ובהן כאלה הקשורות למצב הדברים מול המלווה של בעלת השליטה (הפניקס בית השקעות). בעקבות המכתבים פנתה אלרון לבא כוחה של אריאלי לבקשת תגובה ועדכון, "ונענתה על ידו כי אריאלי העבירה סכום כסף נכבד למלווה של בעלת השליטה באופן שהקטין את החוב, ובהתאם לכך הוארכה התקופה לפירעון החוב/ריפוי ההפרות עד לסוף חודש אוקטובר 2026", נמסר מאלרון. כמו כן "כי אריאלי פועלת להסדרת יתרת החוב בתקווה שהעניין יושלם במהלך החודש הקרוב".

אריאלי מחזיקה 58% ממניות אלרון, הנסחרת לפי שווי של 167 מיליון שקל - לאחר ירידה של 17% במניה מאז נודע בסוף אוגוסט כי אינה עומדת בתנאי ההלוואה להפניקס בית השקעות. מאז שרכשה אריאלי את השליטה באלרון מידי דיסקונט השקעות לפני כשנתיים, איבדה המניה כשליש משוויה. כעת, כך נראה, פחת הסיכוי שהפניקס ימכור את מניות השליטה באלרון, ששועבדו לטובת הלוואה שהעמיד לרכישת המניות, שהיקפה כ-90 מיליון שקל.

הסכסוך הגיע למשטרה

קבוצת אריאלי החלה לפעול בישראל לפני כעשור, והשקיעה במספר חברות לייזום סטארט-אפים. מקור ההון של הקבוצה הוא בעיקר משפחת הבעלים רנוב, משפחה יהודית מניו יורק עם קשרים בוול סטריט. בכר מנוח, שהייתה לפני כן שותפה בקרן קטליסט, היא הגורם המקצועי בקבוצה השולטת וכאמור מונתה ליו"ר אלרון. עם התפתחות בעיית החוב מול הפניקס בית השקעות, רנוב ובנטוב האשימו את בכר מנוח כי היא עודדה את הפניקס למכור את מניות אריאלי באלרון (תוך שהיא עצמה שומרת על תפקידה). בכר מנוח טענה מנגד כי השניים איימו עליה ועל משפחתה, ואף פנתה בנושא במשטרה.

אלרון התמקדה בעבר במכשור רפואי ותוכנה ורשמה בין היתר אקזיטים בחברות גיוון אימג'ינג וקרטיהיל. בכר מנוח כיוונה את החברה לתחום הדיפנס-טק והסייבר, ומאז כניסתה לתפקיד מימשה החברה 6 החזקות, לצד 20 השקעות חדשות, בסכום של 12 מיליון דולר.