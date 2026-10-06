דיסקונט יוצא לדרך עם מיזוג מרכנתיל: עד כ-550 עובדים יפרשו וסניפים ייסגרו

בנק דיסקונט הודיע היום אחר הצהריים כי ימזג לתוכו את בנק מרכנתיל, זאת בהמשך לדיווח של גלובס מוקדם יותר באפריל השנה. מדובר במהלך שהשלמתו צפויה, ככל שיושגו האישורים הרגולטוריים הנדרשים, רק במהלך השנה הבאה - 2027. ככל הידוע הושגו ההסכמות הנדרשות, ולפי מקרי מיזוג בעבר של בנקים אחרים, צפויה עזיבה של 30%-40% מעובדי מרכנתיל בפרישה מרצון. לפי הערכות במרכנתיל הועסקו כ-1,400 עובדים, נכון לסוף השנה שעברה, כחלק מקבוצה של 7,300 עובדים בישראל ובחו"ל. המשמעות היא שבין 400 ל-550 עובדי מרכנתיל יפרשו לאחר שיוצעו להם תוכניות פרישה מרצון.

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בנוסף לאחר המיזוג לדיסקונט אמורים להיות כ-170 סניפים ביחד. זהו מספר גדול יותר מסניפי בנק לאומי או פועלים, שגדולים בפעילות הבנקאית שלהם משמעותית מדיסקונט. לכן, כחלק מהמיזוג צפויים להיסגר סניפי מרכנתיל שנמצאים בקרבתם של סניפי דיסקונט והפעילות הבנקאית תמוזג באותם אזורים, כל זאת בכפוף לאישורי הפיקוח על הבנקים.

הנהלת דיסקונט קיימה בתקופה האחרונה מפגשים מרובים עם שני וועדי הבנקים (של דיסקונט ושל מרכנתיל). גם כדי להסביר להם כחלק מהתהליך באופן פורמלי על התוכניות שלה, וגם כדי ללמוד על הרצונות והצפיות שלהם. בבנק רוצים לנהל את יחסי העובדים בשקט ולא לעשות מהלכים חיכוכיים משמעותיים. המכתבים ששיגר ועד מרכנתיל בהם דובר על "תדהמה וזעם", נתפסים במערכת כחלק מתהליך טבעי של הבעת רצונות הוועדים. אבל מזהים נכונות להיכנס למשא ומתן כדי להיטיב עם העובדים שיפרשו כתוצאה מהמהלך.

כזכור בנק דיסקונט, בניהולו של אבי לוי, מתמודד עדיין עם השלכות קריסת מכירת כאל לפי שווי של 4 מיליארד שקל לידי קבוצת יוניון-הראל, בחודש שעבר, זאת בשל התנאים המחמירים של רשות התחרות. אולם באופן מפתיע מאז נפילת העסקה החלו גישושים חדשים של גורמים בארץ ובחו"ל, לרכישת מניות הבנק בכאל. מדובר בגורמים רציניים, כאשר המיקוד של הבנק כעת הוא במציאת גורמים שלא יאתגרו את הרגולטור הישראלי.

דיסקונט בחן בחודשים האחרונים את חלופת המיזוג, והיום (ג') הוא אושר רשמית על ידי יו"ר דירקטוריון דיסקונט, דני ימין, ודירקטוריון מרכנתיל, בראשות היו"ר חגית מאירוביץ. לפי הודעת הבנק, המיזוג נועד להאיץ את יישום התוכנית האסטרטגית שמוביל מנכ"ל קבוצת דיסקונט, אבי לוי, ולהתאים את מבנה הפעילות של הקבוצה לאתגרים העסקיים, הטכנולוגיים והתפעוליים של המערכת הבנקאית. בדיסקונט מציינים כי המהלך צפוי לצמצם חפיפה תפעולית ולהביא להתייעלות, לצד מינוף הנכסים הייחודיים של שני הבנקים. עדיין לא ידוע מה יהיה היקף החסכון הכספי של מהלך המיזוג לבנק, או כיצד יושפע יחס היעילות בעתיד. דיסקונט כיום הוא הבנק השני הכי פחות יעיל במערכת אחרי הבנק הבינלאומי .

מותג עצמאי בשטח, התייעלות בהנהלה: האסטרטגיה של דיסקונט

על פי ההודעה של דיסקונט, מרכנתיל לאחר המיזוג ימשיך לפעול כמותג עצמאי, ותחומי הפעילות שבהם הוא מתמחה יישמרו במלואם. למרכנתיל פריסת הסניפים הרחבה ביותר בחברה הערבית, והוא מהבנקים הצומחים בחברה החרדית. הבנק פעיל גם במגזר העסקים הקטנים והבינוניים ובתחום הרשויות המקומיות. יצויין כי הבנק הבינלאומי המתחרה שומר על אסטרטגיה דומה עם בנקים שהפכו למותגים כמו אוצר החייל ואחרים.

השינוי ייעשה באופן מדורג. בשלב הראשון יתמקד המהלך באיחוד תהליכים ומערכות ובבניית מודל ההפעלה של הבנק הממוזג, ואילו סניפי מרכנתיל ימשיכו לשרת את לקוחותיהם ללא שינוי. ההודעה אינה מפרטת לוח זמנים להשלמת המיזוג, את היקף החיסכון הצפוי או את השלכותיו על מצבת העובדים בשני הבנקים.

אבי לוי מנכ"ל דיסקונט הגדיר את המיזוג "מהלך אסטרטגי נוסף" במסגרת תהליך השינוי בקבוצה. "המהלך יביא לפישוט מבנה הקבוצה ולשיפור ביחס היעילות, לצד מיקוד והגדלת פוטנציאל הצמיחה של הבנק הממוזג", אמר. לדבריו, המיזוג יאפשר הגדלה של ההשקעה בטכנולוגיה, בדיגיטל וב-AI, וכן העצמת ההון האנושי והצעת ערך משמעותי יותר ללקוחות.

נרדי התייחס להשפעת המהלך על לקוחות מרכנתיל: "לקוחות מרכנתיל ימשיכו לקבל את השירות האישי והמקצועי מהבנקאים והבנקאיות שמלווים אותם ובסניפים המוכרים להם. החיבור יאפשר להם ליהנות גם מהעוצמה, מהיכולות וממגוון הפתרונות המתקדמים של בנק דיסקונט".