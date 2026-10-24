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סדרת כתבות האם החיסכון שלכם מוכן למפולת - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
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סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock

האם החיסכון שלכם מוכן למפולת - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

החשיפה למניות בפנסיה בשיא - האם הגיע הזמן לברוח? • המסלול לקצבה בגובה השכר החציוני והמחיר האמיתי של דמי הניהול • מנהל ההשקעות שמזהיר משוק ש"מתנהג כמו קזינו" • למה תשואות האג"ח עומדות להישחק • וגם: חרב הפיפיות של מהפכת ה-AI באסיה

אילוסטרציה: Shutterstock
מניות | ניתוח

במשך שנים זה השתלם. האם החיסכון שלכם מוכן למפולת?
נתנאל אריאל 19.10.2026
אילוסטרציה: Shutterstock
חיסכון פנסיוני | שאלות ותשובות

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אופיר סרדם / צילום: מיכל גאנח
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האינפלציה הגבוהה הולכת לשחוק את הריביות / אילוסטרציה: Shutterstock
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אילוסטרציה: Shutterstock
טכנולוגיה: בינה מלאכותית | בלעדי

ה-AI מזניק את אסיה, אך המרוויחות הגדולות עלולות לשלם את המחיר
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