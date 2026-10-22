למרות ההתנגדות: אושרה שכונה חדשה עם 3,575 דירות במודיעין

שדה דב

אושרה תוכנית העיצוב ל-185 דירות של שיכון ובינוי בשדה דב

הוועדה המקומית לתכנון ובנייה בתל אביב אישרה את תוכנית העיצוב לפרויקט של שיכון ובינוי נדל״ן בצפון רובע שדה דב, כך הודיעה החברה. האישור מאפשר להתקדם בהליכי הרישוי לקראת הוצאת היתר בנייה.

● 2.7 מיליון שקל בממוצע לדירה: העסקאות שמזיזות את השוק הקפוא

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הפרויקט מתוכנן במגרש 3203, ששטחו כ-5 דונם, ויכלול 185 דירות במגדל בן 20 קומות ובבניין נוסף בן תשע קומות. לפי החברה, כרבע מהדירות יהיו קטנות, כרבע בינוניות והיתר גדולות.

לצד המגורים מתוכננים כ-3,000 מ״ר של שטחי תעסוקה באגף בן ארבע קומות וכ-1,400 מ״ר של מסחר בקומת הקרקע. הפרויקט יכלול גם שטחים פתוחים לשימוש הציבור, ובהם גינות, חצרות פנימיות ושבילי הליכה. על התכנון אחראי משרד יסקי מור סיון אדריכלים.

שכונה חדשה במודיעין: 3,575 דירות חדשות ייבנו

הוועדה המחוזית מרכז אישרה את הקמת "שכונת המעיינות"

במודיעין חיים כיום יותר מ-100 אלף תושבים, והשבוע אישרה הוועדה המחוזית מרכז הקמת שכונה חדשה בעיר: שכונת המעיינות, שתמנה 3,575 דירות - כלומר תוסיף לאוכלוסיית העיר כ-10%.

את התוכנית יזמה רשות מקרקעי ישראל בשיתוף עיריית מודיעין-מכבים-רעות להקמת שכונת מגורים על שטח של כ-550 דונם בצמוד לשכונת כרמים בעיר, מדרום לדרך 443, ממזרח לרחוב יהודה מכבי ומצפון לעמק האלה ועמק חרוד.

הבנייה תיעשה בבינוי מרקמי של 5-9 קומות בממוצע עם חזית מסחרית ושימושים ציבוריים בקומות הקרקע ושני מגדלי מגורים בני 25 קומות.

התוכנית תוכננה על ידי אדריכל אמיר קולקר ממשרד קולקר קולקר אפשטיין אדריכלים ומנוהלת ע"י משה כהן ממשרד קשת מ.כ. ניהול פרויקטים.

בין המתנגדים לתוכנית הייתה רשות הטבע והגנים, שטענה שהבינוי מתוכנן צפוי לפגוע בשטחים בעלי ערכיות סביבתית ואקולוגית גבוהה.

יישובים חדשים

הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה את הסדרת הישוב עזוז הסמוך לגבול מצרים

הנהלת רשות מקרקעי ישראל אישרה בשבוע שעבר להתקדם להסדרת הישוב עזוז, הסמוך לניצנה ונמצא כשלושה קילומטרים מזרחית לגבול מצרים, ולהפכו לישוב קהילתי.

עזוז שייך למועצה האזורית רמת הנגב, וכיום מתגוררות בו 18 משפחות, ופועלים בו כמה עסקים בתחום התיירות. ההסדרה תאפשר להסדיר את הישוב הקיים ולאפשר התרחבותו בעתיד.

המתווה שאושר יכלול הסדרה של מתחמי המגורים והאירוח התיירותי הקיימים במקום, הצעה של מגרשים למגורים ולתעסוקה למשפחות נוספות, וכן הקמת פארק ארכיאולוגי בשטחים הפתוחים בתיאום עם רשות העתיקות