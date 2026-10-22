קרן ההון סיכון וינטג', המנוהלת כיום בידי השותפים אייב פינקלשטיין ואסף חורש, גייסה 920 מיליון דולר נוספים לקרן המשקיעה בקרנות אחרות (580 מיליון דולר), ועבור קרן סקנדרי (340 מיליון דולר) לרכישת מניות ממשקיעים או עובדים בחברות פרטיות. אלא בצד הגיוס הנוצץ משתקפת מגמת הברירה הטבעית בתעשיית ההון סיכון בעידן שבו תשואות הקרנות נמוכות מהצפוי וה-AI משבש את פעילותן של רבות מחברות הפורטפוליו שלהן.

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בשיחה עם הוול סטריט ג'ונרל, הודה פינקלשטיין כי הקרן תשקיע ב"מספר קטן יותר של מנהלים, כחלק ממגמה שבה אנחנו מתמקדים בקרנות הטובות ביותר שיודעות למשוך את היזמים המובחרים". שותפו, אסף חורש, הוסיף כי "זה השוק הריכוזי ביותר שראינו מעודנו, מרבית הכסף של המשקיעים בקרנות הולך לקרנות ענק - אותם מעטים בקרנות הללו משיקים במספר קטן למדי של חברות".

במקביל הודיעה הקרן כי לא תגייס קרנות הון סיכון להשקעה בחברות בתחום הביוטק והבריאות, לטענתה בשל העובדה שקרנות הפורטפוליו שלה פונות יותר ויותר לתחומים האלה, גם כחלק מהשקעות ה- AI שלהן.

ברכי ספרונג, אילן לייפרמן, צליל קובץ, קרן וינטג' / צילום: David Garb, Gabriel Baharlia

בווינטג' מודים כי ישקיעו ב- 30 קרנות הון סיכון בארה"ב, אירופה וישראל במקום ב-35 חברות כפי שהיה בקרן הקודמת שגויסה להשקעה בקרנות אחרות (Fund of funds), הקרן השביעית במספר של וינטג' בתחום. מדובר בירידה דרמטית מקרנות עבר, אז השקיעה בשיאה הקרן בקרוב ל- 60 קרנות הון סיכון, כך נודע לגלובס. וינטג' תשקיע

7-30 מיליון דולר בכל אחת מקרנות ההון סיכון - בדרך כלל קרנות שגייסו פחות ממיליארד דולר. סך הכל מנהלת וינטג' 4.8 מיליארד דולר מאז הקמתה ב- 2003.

קרנות הון סיכון ישראליות מגייסות בקצב הנמוך ביותר מזה עשור

התמונה שמציירים שותפי וינטג' תואמת למתרחש גם בשוק ההון הישראלי כפי שנחשף בגלובס בשבוע שעבר. קרנות הון סיכון ישראליות מגייסות כעת בקצב הנמוך ביותר מזה עשור על פי חברת המחקר IVC. החברה צופה כי עד סוף השנה יגייסו הקרנות הישראליות 2 מיליארד דולר, סכום דומה לזה שגויס שנה שעברה - שגם היתה שנת מלחמה. קרן הון סיכון אחת, NFX, כבר הודיעה כי היא מפסיקה את גיוסי ההון ממשקיעים חיצוניים ועל צמצום במספר העובדים שלה, ובשוק צופים כי קרנות נוספות יצטרפו למהלך.

בשנים האחרונות שולטות בהובלת גיוסי "סיד" של חברות סטארט-אפ אטרקטיביות וצומחות בעיקר קרנות הון סיכון זרות כמו סקויה, לייטספיד ובסמר, בעוד שקרנות הסיד הישראליות נדחקות לפינה, ואת מקומן תופסות קרנות המתלוות לגיוסים, כמו סוויש של עומרי כספי וקרן וויין של אריק ריינר. על פי נתוני NVCA, איגוד קרנות ההון סיכון האמריקאי, 26 קרנות ענק שמייצגות 4% מכלל ההון שגויס להון סיכון בארה"ב, אחראיות על 68% מכלל הגיוסים לסטארטאפים במדינה.

השותפים בווינטג'

וינטג', קרן הון סיכון ישראלית שלה שלוש רגליים: השקעה בסטארטאפים, השקעה בקרנות הון סיכון ורכישה של מניות שניוניות (סקנדרי), מנוהלת כיום על ידי השותפים אייב פינקלשטיין, אסף חורש, עמית פרנקל, אירן רזניקוב וליילה הולטרוד.

את הקרן עזבו כמה שותפים בשנים האחרונות: המייסד אלן פלד שפרש, לצד חמוטל מרידור שפרשה להקמת קלע, קרן טרנר שעזבה לפוליטיקה - כיום מועמדת לכנסת מטעם המפלגה של נפתלי בנט, ושותפים נוספים כמו שירה אטינג, אהוד חי ואורית שילה.

בקרן הודיעו כי צליל קובץ קודמה לשותפה וכך גם אילן לייפמן, שאחראי על Value+, רשת המקשרת בין החברות של וינטג' לחברות ענק בשוק.