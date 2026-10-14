חברת השבבים החדשה אקסוניקה (Axonica), שהוקמה ביוני האחרון באזור התעשייה בנתניה, מעוררת עניין רב בקרב משקיעי הון סיכון. החברה מתכננת לפתח שבב חדשני, המיועד להפעלת מודלים וסוכנים של בינה מלאכותית (שלב ההסקה - Inference), אשר עשוי להיות זול וחסכוני בחשמל באופן משמעותי לעומת המעבדים הגרפיים של אנבידיה. נוסף על כך, היא מכוונת להתחרות בשבב של החברה האמריקאית סריבראס.

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עוד בטרם השלמת סבב הפרה-סיד שלה, אקסוניקה גייסה 50 מיליון דולר. בשל ביקוש גבוה מצד משקיעים, המנכ"ל והמייסד אסף טובול פתח את הגיוס למשקיעים נוספים, והסכום עשוי להגיע עד ל-80 מיליון דולר.

את סבב הגיוס מובילות קרנות אמריקאיות בולטות - Amplify Partners, Wing VC ו־Qualcomm Ventures - לצד שורה של קרנות ישראליות ובהן פיטנגו, ויולה ו־10D.

המייסד טובול הוא מהישראלים הבכירים ביותר שעבדו בענקית השבבים קוואלקום. במסגרת תפקידו כסגן נשיא לטכנולוגיה בחברה מסן דייגו, הוא היה אחראי על פיתוח שבבי תקשורת סלולרית, וניהל במקביל את מעבדת החדשנות ומעבדת ה-AI של קוואלקום. במסגרת זו הוביל פיתוח של שבבי AI אנלוגיים בעלי הספק חשמלי נמוך במיוחד, טכנולוגיות לדחיסת מודלי שפה ואלגוריתמים לאימון מודלים, ורשם עשרות פטנטים.

בחודשים האחרונים פעל טובול להקמת אקסוניקה כמבנה בינלאומי: כחברה אמריקאית, עם מרכז פיתוח בנתניה, וכן חברה בריטית הרשומה בלונדון. החברה מעסיקה כיום כ-20 עובדים בלבד, מתוכם עשרה בעלי תואר ד"ר - היקף כוח אדם חריג ומרשים לחברת שבבים בשלב הקמתה.

התרגשות לצד אכזבות

ההתרגשות סביב אקסוניקה מגיעה על רקע תנודות בשוק השבבים העולמי והמקומי. משקיעים שמכירים מקרוב את התחום מזהים בה הבטחה גדולה, במיוחד בתקופה שבה משקיעים מחפשים חברות שיוכלו לאתגר את הדומיננטיות של אנבידיה, או חברות כמו סריבראס (שחווה טלטלה לאחר הנפקתה בנאסד"ק במאי האחרון וירידה חדה בערך המניה).

התחום חווה לאחרונה כמה אכזבות בולטות, בהן פירוק חברת פליופס (שעובדיה נקלטו באסטרה לאבס) והמכירה של היילו למיקרוצ'יפ בהפסד של מאות מיליוני דולרים. כתוצאה מכך, רוב חברות השבבים המבטיחות האחרות - כמו אלמנט לאבס ואקסייט לאבס - נותרו מרוכזות בידי אותם משקיעים: אביגדור וילנץ ושותפו גאווין בייקר (איש פידליטי לשעבר).

תחום החומרה מרוויח

בקרב משקיעים מחלחלת כיום ההבנה, שגם אם המודל העסקי של יישומי בינה מלאכותית טרם התייצב, וחברות התוכנה בתחום נחשבות למסוכנות, ענף השבבים ממשיך להרוויח ולצמוח כתוצאה מהזינוק בביקוש. זו הסיבה לכך שחברות כמו אנבידיה ו-AMD ממשיכות לגדול, בעוד שלקוחותיהן (כמו OpenAI ואנתרופיק) רושמות הפסדים כבדים, וענקיות ענן כגון גוגל ואמזון נוטלות חובות של מיליארדי דולרים כדי לממן רכישת שבבים והקמת חוות שרתים.

רבים מהמשקיעים מעריכים כיום כי עיקר התחרות בענף אינה סובבת סביב אימון מודלים חדשים - נישה יקרה שנשלטת על ידי אנבידיה - אלא סביב מעבדים חסכוניים בחשמל להפעלת סוכני AI בשגרת העבודה.

שבבים של חברות כמו גרוק סריבראס וסמבה-נובה מתמקדים בשלב ההסקה (Inference), הנחשב לזול וליעיל יותר. בשנים הקרובות צפויה לעבור רוב פעילות החישוב לשלב זה, כאשר מגוון רחב של שרתים ושבבים ייקחו חלק באינספור חישובי AI, ולא יעברו כולם דרך מעבדי אנבידיה.

מטובול ומהחברה לא נמסרה תגובה לידיעה.