ענקית התשלומים האמריקאית ויזה (Visa) מנהלת מגעים מתקדמים לרכישת חברת הפינטק הישראלית פיירבלוקס (Fireblocks), המפתחת תשתיות לאבטחה ולניהול נכסים דיגיטליים ומטבעות יציבים (Stablecoins), תמורת כ־2.5 מיליארד דולר. כך דיווח אתר אקסיוס. פיירבלוקס מכחישה את הדיווח.

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אם העסקה תצא לפועל, תהיה זו הרכישה השנייה של ויזה בישראל בתוך חודשים ספורים. באוגוסט האחרון הודיעה ענקית התשלומים על רכישת חברת הפינטק הישראלית ביוקאץ' (BioCatch) תמורת 2.4 מיליארד דולר במזומן. ביוקאץ' מפתחת טכנולוגיה המבוססת על בינה מלאכותית לניתוח התנהגות משתמשים וזיהוי ניסיונות הונאה והשתלטות על חשבונות בנק בזמן אמת. העסקה, שטרם הושלמה, כפופה לאישורים רגולטוריים וצפויה להיסגר עד סוף הרבעון הפיסקלי השני של ויזה ב־2027.