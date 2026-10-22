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טכנולוגיה ביל אקמן השקיע בחברת AI ישראלית שמבטיחה להאיץ מודלים
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ביל אקמן

ביל אקמן השקיע בחברת AI ישראלית שמבטיחה להאיץ מודלים

2Delta הוקמה על ידי בכיר לשעבר בגוגל, דביר זלצר, וגורו ה-AI ד"ר אלי דוד, מייסד חברת DeepCube שנמכרה לננודיימנשן • החברה, שמעסיקה פחות מעשרה עובדים, הציגה במחקר משותף עם אנבידיה האצה של פי 3.5 בביצועי אחד המודלים שלה

גלי וינרב 22:04
המיליארד ביל אקמן / צילום: Reuters, Kris Tripplaar
המיליארד ביל אקמן / צילום: Reuters, Kris Tripplaar

המיליארדר האמריקאי היהודי ביל אקמן, שנמצא בימים אלה בישראל, חשף כי השקיע בחברה בשם 2Delta, אשר עוסקת בהאצה של הבינה המלאכותית. החברה הוקמה על ידי דביר זלצר, שהיה בעבר בכיר בגוגל, יחד עם ד"ר אלי דוד, בעבר מייסד חברת DeepCube שנמכרה לננודיימנשן. על פי ההערכות, הושקעו בחברה עד היום עשרות מיליוני דולרים. 2delta מעסיקה היום פחות מ-10 עובדים. היא רשומה כחברה ישראלית, בתל אביב.

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החברה הוקמה ב-2025 ובאתר החברה לא נאמר הרבה על פעילותה, למעט הסיסמה "האינטלגנציה עומדת להחליף ידיים, ולעבור לידיים שלכם". עם זאת, אפשר למצוא באתר החברה מחקר שערכה, בו הדגימה כי היא יכולה להאיץ את הביצועים של מודל הבינה המלאכותית Nemotron של אנבידיה פי 3.5. המחקר בוצע בשיתוף פעולה עם אנבידיה.

דוד הוא גורו AI אשר מפרסם ברשת X מידע על התחום. בראיון לפודקאסט של המשקיע מייקל אייזנברג, הוא סיפר כי הוא עוסק בתחום שנים רבות וכך צבר בהדרגה כ-300 אלף עוקבים. ב-7.10 הוסיף מידע על המתרחש בישראל, וכך זכה גם לביטולי מעקב רבים, אך גם למצטרפים רבים לחשבון והיום יש לו כמיליון עוקבים, מה שהופך אותו לאחד החשבונות הפופולאריים ביותר ברשת X בתחום הבינה המלאכותית, והוא מציין כי הוא מקפיד לדבר שם בגלוי, ללא פילטרים.

באותה השיחה ציין דוד כי הוא לא רוצה שמודלי השפה שבהם הוא משתמש יגבילו אותו ויהיו יותר מידי "Woke", גישה שיש להניח שמצאה אוזן קשבת אצל המשקיע אקמן.

דוד הוסיף וציין כי לדעתו היום הארכיטקטורות של רוב רשתות הנוירונים הן "די מטופשות" ולכן יכול להיות הזדמנות גדולה בשיפור שלהן, הן מבחינת מהירות והן מבחינת מחיר. לדבריו, אם "דלתא" הוא שינוי, הרי שהשינוי ש-2delta תביא הוא כל כך גדול שהוא מהווה שני שינויים.