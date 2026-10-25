כלכלנים בכירים נגד תוכנית הקריפטו של נתניהו: "נזק אדיר ובלתי הפיך"

על רקע החשש מהתרחבות הסנקציות הבינלאומיות נגד ישראל, הזהיר ביום שישי ראש הממשלה בנימין נתניהו כי "צריך להתארגן בכלכלה עוקפת", והוסיף כי בלוקצ’יין הוא אחת החלופות הנבחנות, וכי כבר ביקש להכין תוכנית בנושא. בנק ישראל הוציא למחרת תגובה לא שגרתית, ובה סתירה ברורה לדבריו בנוגע לאפשרות להיעזר בטכנולוגיית הבלוקצ'יין כדי להתמודד עם סנקציות כלכליות: "מטבעות קריפטו לא יכולים לשמש כמסלול עוקף סנקציות".

היום פורסם גילוי דעת ובו חתומים 109 כלכלנים, אנשי עסקים, ובכירי השירות הציבורי, המזהירים: "סנקציות כלכליות על ישראל - נזק אדיר ובלתי הפיך".

"אנו מביעים חרדה ודאגה עמוקה נוכח דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו על אפשרות של הטלת סנקציות בינלאומיות על מערכת הבנקאות הישראלית, והצעתו התמוהה להיערך לשימוש במטבעות קריפטו כדי לעקוף אותן", נכתב. "מעבר לנזק האדיר ברמת המאקרו, אזרחי ישראל ייפגעו באופן ישיר ויומיומי: ישראלים לא יוכלו להשתמש בכרטיסי אשראי, אתרי סחר בינלאומיים (כמו אמזון ועלי אקספרס) ייחסמו בפני לקוחות מישראל, ועובדים זרים ינטשו את הארץ בהמוניהם מכיוון שלא יוכלו להעביר כספים למשפחותיהם. מערכת הבריאות לא תוכל לרכוש ציוד רפואי ותרופות. סנקציות כלכליות יחריבו כליל את המודל המאפשר את קיומה של ישראל כמשק מודרני ומתקדם.

"נתניהו מוביל את מדינת ישראל במודע אל עבר חרם ובידוד כלכלי בינלאומי, וכל מה שיש לו להציע למשק הישראלי הוא פתרון תמוה המקובל בארגוני פשיעה, ושלא יעזור במאומה".

בין החותמים, זוכי פרס נובל, פרס ישראל לכלכלה, נגיד בנק ישראל ובכירי משרד האוצר והבנק: יואל מוקיר, יעקב פרנקל, ליאו ליידרמן, צביקה אקשטיין, יאיר אבידן, רוני חזקיהו, אודי ניסן, נדין בודו-טרכטברג, אביה ספיבק, אבי בן בסט, דוד ברודט, ישי יפה, ירום אריאב, גיגי לוי וייס, אלון כהן (סייברארק), חיים כצמן, איתן בר זאב, רועי ורמוס, עומר מואב, אבי חסון, אורי הדומי, משה צבירן, יעל שטיינהרט, אורלי שדה, איתי אטר, אבישי ברוורמן, אפרים צדקה, דוד בועז, אהרן צ'חנובר, דוד הראל, אשר טישלר, דני צידון, ערן ישיב, יוסי שפיגל, חיים שני, דב מורן, ניר דגן, דן גלאי, דן בן דוד, סרג'יו הארט.