44 חודשי מאסר בפועל על חשבוניות פיקטיביות בסך כ-6 מיליון שקל

בית המשפט השלום ברמלה גזר 44 חודשי מאסר בפועל על אבנר אלוק, בעלי חברת סגיב טכנולוגיות מיגון אש בע"מ, שהורשע בשימוש בחשבוניות מס פיקטיביות לצורך גזילת קופת המדינה.

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על-פי בית המשפט, בשנים 2012-2015 החברה שבבעלות הנאשם קיבלה 139 חשבוניות פיקטיביות מחמש חברות שונות, כללה אותן בדוחותיה התקופתיים וניכתה את מס התשומות שלא כדין בסך של כ-5.75 מיליון שקל.

בכתב האישום נטען כי אלוק ניסה להסוות את חלקו בביצוע העבירות על-ידי מינוי גורמים שונים בתקופות שונות כמנהלים בחברת סגיב, כאשר בפועל הם היו בסך-הכול עושי דברו. חברת סגיב קיבלה חשבוניות פיקטיביות מגורמים שונים, קרי חשבוניות שאין מאחוריהן עסקת אמת כלשהי, וכללה אותן בדוחות התקופתיים שלה לרשויות המס, ובדרך זו ניכתה שלא כדין את סכומי מס הערך המוסף הכלולים בהן.

אלוק כפר באישומים, אך בתום ניהול הוכחות אלוק וחברת סגיב הורשעו בכל העבירות שיוחסו לו, ב-35 עבירות של ניכוי מס תשומות שלא כדין ובנסיבות מחמירות, ארבע עבירות של הכנה, ניהול או הרשאה לאחר להכין או לנהל פנקסי חשבונות כוזבים בנסיבות מחמירות ועבירה אחת של שימוש במרמה או הרשאה לאחר.

המאסר על-תנאי הופעל

לאלוק היו גם ארבע הרשעות קודמות בגין עבירות מס, כשבאחת מהן הוטל עליו מאסר על-תנאי למשך ארבעה חודשים, בתנאי ש"לא יעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע במשך שלוש שנים מהיום".

אלוק טען כי אין מקום להפעיל את המאסר המותנה שניתן בהרשעה השנייה, וכי יש להיצמד ללשון המאסר המותנה שניתן לפיו, "והתנאי הוא שהנאשם לא יעבור עבירה מהעבירות בהן הורשע" - קרי המאסר על-תנאי חל בדיוק על אותן עבירות שבהן הורשע, ולכן לא ניתן להפעילו על עבירות המס שביצע בתיק הנוכחי.

השופט הישאם אבו שחאדה דחה את הטענה וציין כי "הלכה מושרשת וידועה היא שהמבחן לתחולתו של מאסר על-תנאי הוא מבחן מהותי-ענייני, ולא מבחן טכני-פורמלי. יוצא מכך שגם אם נרשם בגזר הדין שבו ניתן המאסר המותנה שמבקשים את הפעלתו כשהוא חל על 'עבירה שבה הורשע', אין משמעות הדבר שרק עבירה זהה לזו שהורשע בה בעבר תפעיל את התנאי".

בגזר הדין ציין בית המשפט לחומרה את עברו הפלילי של הנאשם, הכולל הרשעות קודמות, ובהן עבירות מס שבגינן אף נשא בעונש מאסר בפועל; וכן את העובדה שלא הסיר את המחדל הכספי, ולו באופן חלקי. נקבע כי לגבי המאסר המותנה שתלוי ועומד נגד אלוק, יש להפעילו במצטבר.

בית המשפט גזר על הנאשם 44 חודשי מאסר בפועל, 10 חודשי מאסר על-תנאי וקנס בסך של 100 אלף שקל או 10 חודשי מאסר תמורתו. על החברה הוטל קנס סמלי בלבד.

התיק נוהל על-ידי עורכי הדין איתן לאמעי ודביר עמר מהיחידה המשפטית מחוז מרכז ברשות המסים ונחקר על-ידי יחידת החקירות ומכס ומע"מ תל אביב. אלוק יוצג על-ידי עו"ד אלברט הראל.