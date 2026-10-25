רומן האהבה של וול סטריט עם הבינה המלאכותית נתקל לאחרונה במציאות לא נוחה. לאחר שבשנת 2026 הזרימו המשקיעים הון עתק למניות הטכנולוגיה, נראה כי גם למהפכה טכנולוגית יש תקרת מחיר. עלויות אשראי מטפסות, התחייבויות עצומות להקמת מרכזי נתונים וסימני שאלה סביב מועד ההחזר על ההשקעות, שלחו את הסוחרים לחפש את פתח המילוט. עם זאת, התמונה בוול סטריט רחוקה מלהיות חד-ממדית; בעוד שמשקיעים נוטשים מניות ספציפיות, הם מסתערים בהמוניהם על קרנות סל ממוקדות.

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נתונים חדשים של בנק אוף אמריקה חושפים את עוצמת הטלטלה. על פי דוח שפרסמה האסטרטגית ג'יל קארי הול, לקוחות הבנק (השני בגודלו בארה"ב) מכרו בשבוע אחד סכום שיא של 14.8 מיליארד דולר במניות בודדות. מגמת המכירות חצתה כמעט כל קטגוריית השקעה - החל מלקוחות מוסדיים וקרנות גידור ועד למשקיעי הריטייל. הפגיעה לא הוגבלה רק לסקטור הטכנולוגיה; גם סקטור התעשייה רשם שבוע 12 ברציפות של פדיונות, מה שמעיד על נסיגה מחברות הקשורות להתרחבות הכלכלית הרחבה.

למרות זאת, הכסף לא עזב את השוק - הוא פשוט החליף צורה. בעוד המניות הבודדות ספגו מהלומה, קרנות הטכנולוגיה משכו באותו שבוע בדיוק, 18.8 מיליארד דולר, נתון הגיוסים הגבוה ביותר שלהן מאז יולי. הפער הזה ממחיש כיצד המשקיעים חוששים לבחור מניות מנצחות באופן ספציפי, ומעדיפים לפזר סיכונים באמצעות קרנות סל מחקות.

פירוק הבינה המלאכותית לגורמים

במקביל לתנועות ההון המסיביות, תעשיית ניהול הנכסים מזהה את הצמא של המשקיעים ללהיט הבא ומגיבה בשיטפון של הנפקות חדשות. מתחילת 2026 הושקו בארה"ב לא פחות מ-73 קרנות סל נושאיות - זינוק של 87% לעומת ההשקות אשתקד. קצב זה מזכיר בוול סטריט את שנת 2021, שנת שיא שבה הושקו 90 קרנות נושאיות בשיאה של תופעת מניות הממים, מניות של חברות שזוכות לפופולריות פתאומית ועצומה ברשתות החברתיות.

"המשקיעים מנסים כיום לפרק את נושא ה-AI לגורמים ולהבין ממה הוא מורכב", מסביר אניקט אולאל, ראש מחלקת מחקר ואנליטיקה של תעודות סל בחברת CFRA Research למרקטוואץ'. המגמה הזו הובילה להשקת קרנות נישתיות במיוחד: מקרנות המתמקדות ברובוטיקה ורובוטים דמויי-אדם, דרך קרנות העוקבות אחר האקו-סיסטם של מעבדות AI (כמו אלו של OpenAI, גוגל ומטא), ועד לקרנות סייבר וחלל.

"הבינה המלאכותית היא עדיין המוטיב המרכזי ששולט בשוק", מציין בריאן ארמור, מנהל מחקר קרנות ב-Morningstar. "אך מה שאנו רואים ב-2026 הוא פיתוח של מוצרים שמזקקים ומדייקים את החשיפה הזו. כשהשוק חזק במיוחד, קרנות נושאיות נוטות לפרוח, כי הרבה יותר קל לקחת סיכונים כשהכל נראה עובד".

"כולם מחפשים את הלהיט הבא"

עבור מנהלי ההשקעות, הבנת השלב הבא במהפכה היא קריטית. ג'יי ג'ייקובס, ראש תחום קרנות סל מנייתיות בארה"ב בבלאקרוק, שהשיקה לאחרונה קרן הממוקדת בטכנולוגיות רובוטיקה אקטיביות, מנתח את המצב למרקטוואץ': "מדובר באחד מהנושאים הגדולים ביותר של הדור הנוכחי. אם מסתכלים על מה שמניע את השווקים, ה-AI ניצב בשורה אחת יחד עם צמיחת התמ"ג ושערי הריבית כאחד הגורמים המשמעותיים ביותר. השלב הבא הוא כניסת ה-AI לעולם הפיזי".

החיפוש אחר "צווארי הבקבוק" של התעשייה הוביל גם להנפקות יצירתיות, כמו קרנות המתמקדות בשבבי זיכרון או בפוטוניקה (שימוש באור לייזר במקום בחוטי נחושת במרכזי נתונים). מת'יו טאטל, מנכ"ל Tuttle Capital Management, שהנפיק מספר מוצרים נישתיים השנה, מסכם את הלך הרוח: "כולם מנסים עכשיו להמציא את הלהיט הבא".

הנהירה ההמונית לקרנות נישה או לסקטורים דפנסיביים (כמו אנרגיה, מוצרי צריכה ושירותי בריאות) מייצרת סיכון מסוג חדש. אנליסטים מזהירים כי כאשר כולם נוטשים את מניות הטכנולוגיה היקרות לטובת אותם מקלטים 'בטוחים' או תתי-סקטורים פופולריים, אותן חלופות עלולות להפוך ליקרות ובועתיות בעצמן. בועה בתוך בועה עלולה להיווצר כשהמשקיעים מתבלבלים בין מקום מחבוא פופולרי לבין הזדמנות ערך אמיתית.

בסופו של דבר, למרות האופטימיות שעוטפת את המוצרים החדשים, התמחור נותר רלוונטי. כפי שמזהיר ארמור מ-Morningstar: "יש כל כך הרבה השלכות קדימה בתמחור של חברות AI כיום, שזה הופך לקשה מאוד לדעת אם אתה נכנס להשקעה לפני הגל הגדול, או שאתה קונה אותן בדיוק בשיא".