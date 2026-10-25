בימים האחרונים שדות התעופה ומעברי הגבול מלאים בישראלים שהגיעו להצביע ביום הבחירות. התכנסות הגלויות הזו מאפשרת הזדמנויות למפגשים רבי משתתפים שקשה לקיים בימים אחרים.

ארגון MindIL, שעורך כנסים אקדמיים בשבוע הבחירות בישראל, מדווח על קיומם של 59 כנסים, שבהם ישתתפו כ־5,500 אקדמאים, מהם כ־2,000 שאינם מתגוררים באופן שוטף בישראל. מבין הכנסים הללו, 36 מאורגנים לוגיסטית על ידי MindIL, והיתר הצטרפו לאירוע אך מארגנים את הכנסים עצמאית. בנוסף, מתארגנים כנסים נוספים בארץ השבוע שלא באמצעות או במותג של הארגון. את המיזם מובילה פרופ' כנרת תאודורסקו מהפקולטה למדעי הנתונים וההחלטות מהטכניון, כאשר כל כנס מנוהל על ידי מוביל אקדמי עצמאי.

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לכנסים מגיעים גורמים בכירים מאוד מן המערכת האקדמית העולמית, כולל כאלה שאינם מגיעים לישראל באופן קבוע. כך למשל, בכנס למדעי המחשוב שנערך לזכרו של חלוץ מדעי המחשב בישראל פרופ' מיכאל רבין, ישתתף פרופ' אבי וידגרזון מפרינסטון, זוכה פרס אבל ופרס טורינג, וכן פרופ' טל רבין, בתו של מיכאל, פרופ' למדעי המחשב באוניברסיטת פנסילבניה וראש תחום המחקר הקריפטוגרפי ב-Amazon Web Services. זאת לצד מספר חוקרים נוספים מן המוסדות המובילים בעולם, וכן מחברות כמו גוגל, IBM וצ'ק פוינט.

בכנס בתחום קבלת ההחלטות, שמובילה תאודורסקו עצמה, ישתתפו שמות מוכרים כמו פרופ' איילת פישבך מאוניברסיטת שיקגו, פרופ' אורי גניזי מאוניברסיטת UCSD ופרופ' אלה מירון ספקטור מ־INSEAD לצד חוקרים רבים נוספים מאוניברסיטאות מובילות. בכנס בתחום הביולוגיה ההתפתחותית ותאי הגזע, ישתתפו פרופ' שי שחם מאוניברסיטת רוקפלר, חוקר מוביל בתחום מוות תאי מתוכנן, פרופ' מיכה דרוקר מאוניברסיטת לינדן החוקר רפואה רגנרטיבית ועוד חוקרים רבים ממוסדות עולמיים מובילים, ואלה רק חלק קטן מן הדוגמאות.

משב רוח מרענן של בינלאומיות

ישראל חוותה בשנים האחרונות ירידה עד כמעט איפוס של כנסים בינלאומיים בהשתתפות חוקרים מובילים מחו"ל. אמנם גם באירוע הנוכחי ישתתפו רק חוקרים עם אזרחות ישראלית, אך עדיין מדובר במשב רוח מרענן של בינלאומיות שמגיע לישראל.

כאשר המיזם פורסם לראשונה, הוא תואר ככזה שנועד לעזור לאקדמאים ישראלים להצדיק את ההיעדרות שלהם ממשרותיהם ואולי אף לקבל מימון ממוסדות המחקר שלהם עבור הנסיעה, וכך להקל על בוחרים להגיע לישראל. אולם, מבחינת מארגני המיזם, המטרה הייתה בעיקר לנצל את ההזדמנות שבה אקדמאים מובילים רבים מגיעים לישראל מחו"ל ממילא כדי להצביע.

פרופ' ענת בליאנט, שהגיעה מאוניברסיטת אריזונה לכנס "תקשורת באי וודאות", אמרה לגלובס": "היה לי ברור שאני מגיעה לישראל לבחירות. כאשר קיבלתי הזמנה לכנס של MindIL, שמחתי מאוד".

היא הוסיפה גם כי "הכנס עוסק בדיוק בתקופה שאנחנו נמצאים בה, תקופה של מתקפות על התקשורת החופשית, טשטוש בין אמת, בישראל ולא רק בה. הנושאים האלה צריכים להיות, ואכן הינם במרכז של חקר התקשורת בימים אלה, והכנס גם הוא עוסק בכך. במקביל, קיבלתי הזמנה גם לכנס לימודי ישראל, תחום שגם אליו אני שייכת, וגם אליו מגיעים מרצים מצוינים וחבל שלא ניתן להיות בשני המקומות באותו הזמן, כי זו הזדמנות נדירה לפגוש את הקולגות שלי מהארץ שאני לא פוגשת לעיתים קרובות, וגם להכיר חוקרים ישראלים מכל העולם שאת חלקם עוד לא פגשתי".

לדבריה, "מגיעים לכנסים חוקרים מאוד בכירים בכל התחומים, למשל פרופ' דפנה למיש שהייתה ממייסדות החוג לתקשורת באוניברסיטת תל אביב, והיום היא חוקרת באוניברסיטת רטגרס בניו ג'רזי. בכנס תיערך מחווה לפעילותה, בין היתר לרגל הוצאת ספר שכתבה על חוקרים מהגרים".

המפגש המרוכז של החוקרים הישראלים כאן יחזק את הרשת של חוקרים ישראלים, מישראל ומחוץ לה, בכל העולם?

"זה בהחלט יכול לקרות, ובנוסף לחוקרים הישראלים בחו"ל, יש גם צורך בתמיכה ולא להיות לבד. אמנם החוויות מאוד שונות, אבל בחלק מן האוניברסיטאות החוקרים מאוד מבודדים ומותקפים, ואחרים מרגישים אולי פחות מותקפים, אך כשכל הייצוג של ישראל נמצא על הכתפיים שלהם, זו הזדמנות גם להחליף חוויות לגבי איך כולנו מתמודדים עם כל זה".

"מספר המגיעים לישראל - גדול ממספר הנוסעים"

ברקע זה ולקראת הבחירות הקרובות, בשבועיים האחרונים נוחתים בנתב"ג כ־32.2 אלף נוסעים ביום. המספרים כשלעצמם לא גבוהים באופן חד־משמעי מהשגרה, אך עבור מנכ"ל ישראייר - בהחלט יש כאן מגמה. "בימים האחרונים אנו עדים למגמה ברורה בנתב"ג", כתב אורי סירקיס בלינקדאין. "מספר הנוסעים המגיעים לישראל גדול ממספר הנוסעים היוצאים ממנה".

ואכן, מנתוני רש"ת עולה כי בשבועיים האחרונים ממריאים מנתב"ג כ־26 אלף נוסעים ביום, לעומת 32 אלף נוחתים כאמור. "מאחורי הנתונים הללו עומדים ישראלים הבוחרים לחזור הביתה - לעיתים ממרחק של אלפי קילומטרים - כדי לקחת חלק בבחירות ולממש את זכותם הדמוקרטית להצביע. זוהי עדות מעוררת השראה למחויבות, תחושת שייכות ואחראיות. לא משנה היכן אתם נמצאים בעולם - כשלקול שלכם יש משמעות, אתם מוצאים את הדרך הביתה".

הפער בין הנחיתות להמראות אומנם ניכר, אך יש לציין כי מספר הנחיתות לא גבוה באופן משמעותי מהשגרה ומזמנים מיוחדים. באוגוסט, למשל, מספר הנוחתים ביום עמד על 44 אלף ובספטמבר על 37.3 אלף (לעומת 32 אלף כעת).

באוקטובר שעבר, על אף תקופת החגים שהייתה באותו החודש, המספר היה נמוך יותר ועמד על 31 אלף. כך או כך, מספר הנוחתים הגדול ביותר בנתב"ג צפוי להיות ביום שני, אז אמורים להגיע ע"פ רש"ת כ-37 אלף נוסעים.