ב-150 מיליון אירו: ישראל תחמש את חיל הים של קפריסין

משרד הביטחון הישראלי ומשרד ההגנה של רפובליקת קפריסין חתמו היום (ב’) בטקס בניקוסיה על הסכם יצוא ביטחוני, שבמסגרתו תספק ישראל לקפריסין ספינת סיור ימית (OPV) בעלת יכולות מתקדמות, תמורת כ-150 מיליון אירו. את העסקה הובילו אגף סיב"ט במשרד הביטחון ומנהלת החימוש ופיתוח יכולות ההגנה במשרד ההגנה הקפריסאי.

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במסגרת ההסכם, שעליו חתמו מנכ"ל משרד הביטחון, אלוף (מיל’) אמיר ברעם, ומקבילו הקפריסאי, סטליוס קונטוריס, ממלא מקום המזכיר הקבוע של משרד ההגנה הקפריסאי, תספק ישראל לקפריסין ספינת סיור חדשה מתוצרת מספנות ישראל, שתצויד במגוון מערכות ימיות של רפאל. במקביל, ישודרגו המערכות בספינת הסיור הקיימת של קפריסין, אף היא מתוצרת מספנות ישראל.

הטקס בקפריסין התקיים במעמד ראש סיב"ט במשרד הביטחון, תא"ל (מיל’) יאיר קולס, ובהשתתפות שגרירת ישראל בקפריסין, שולי דוידוביץ’; מנכ"ל מספנות ישראל, איתן צוקר; ראש מנהלת מערכות לחימה ימיות ברפאל, רן תבור; ובכירים נוספים.

ההסכם בין משרדי הביטחון וההגנה של ישראל וקפריסין מהווה צעד חשוב נוסף בחיזוק היכולות המבצעיות של חיל הים הקפריסאי ובהגברת יכולתו להתמודד עם אתגרי הביטחון הימי. ספינת הסיור החדשה, לצד ספינת הסיור המשודרגת IOANNIDES, תתמוך בהרחבת משימות הסיור, המעקב, החיפוש וההצלה. באמצעות חיזוק יכולותיהן והעמקת השותפות ביניהן, שתי המדינות שבות ומאשרות את מחויבותן ליציבות באזור.

שאיפה להקמת מפעלים ומטות ניהוליים

קפריסין הפכה ליעד פוטנציאלי להקמת מפעלים חדשים של התעשיות הביטחוניות הישראליות, לפי דיווח באתר "פילניוז" המקומי. זו בחירה שעשויה להיות מעניינת בשל הקרבה הפיזית לישראל, הברית המתהדקת עם המדינות ההלניות והעובדה כי האי השכן הוא מדינה החברה באיחוד האירופי.

נוכחות פיזית גוברת באירופה, בין אם בקפריסין ובין אם במדינות אחרות, כדוגמת גרמניה, היא קריטית להשתתפות בתוכנית SAFE, המאפשרת מימון עסקאות ביטחוניות בהיקף כולל של עד 150 מיליארד אירו, בכפוף לכך ש-65% מערך העסקה יירכש ממדינות האיחוד או מאוקראינה. לפי הדיווח בפילניוז, העניין שמגלות החברות הביטחוניות הגדולות בהקמת פסי ייצור בקפריסין היה אחד הנושאים המרכזיים בביקורו האחרון של הנשיא יצחק (בוז’י) הרצוג במדינה.

גורמים המעורים בפרטים סיפרו לכלי התקשורת הקפריסאי כי לצד הקמת מפעלי תעשייה, החברות הישראליות שואפות להקים באי גם מטות ניהוליים. עבור ניקוסיה, להקמת תשתיות אסטרטגיות של חברות כמו אלביט, התעשייה האווירית ורפאל תהיה תועלת כפולה: תרומה לכלכלה באמצעות יצירת מקומות עבודה והכנסות ממסים, וחיזוק יכולות ההגנה המודרניות, כשברקע מרחף האיום מצד טורקיה בכלל ומצד נשיאה, רג’פ טאייפ ארדואן, בפרט.