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העימות בין נתניהו לרמטכ"ל והאזהרה שהועברה בדיון

הערכה: אם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה - הרמטכ"ל זמיר לא ימשיך בתפקידו •  אזרח מצרים חצה הלילה את גדר הגבול לשטח הארץ באזור גזרת ניצנה • הקואליציה בראשות סעודיה הודיעה כי יירטה ארבעה כטב"מים ששיגרו החות'ים לעבר דרום הממלכה • דיווחים שוטפים  

N12שירות גלובס פורסם: 06:26 עודכן: 06:47
הרמטכ''ל אייל זמיר (ארכיון) / צילום: דובר צה''ל
הרמטכ''ל אייל זמיר (ארכיון) / צילום: דובר צה''ל

דיווחים שוטפים

06:36 - דובר משמרות המהפכה מאיים: טהראן ערוכה לפעול נגד אויביה. ברשותנו טילים שטרם נחשפו, אשר ירעידו את שטחי הציונים ואת הבסיסים האמריקניים. טראמפ היה, ונותר, נשיא של מדינה כושלת

05:04 - אזרח מצרים חצה הלילה את גדר הגבול לשטח הארץ באזור גזרת ניצנה. הוא נעצר ונלקח להמשך תחקור על ידי כוחות הביטחון
"צה״ל רואה בחומרה את האירוע וממשיך להיות במוכנות גבוהה בהגנה בגזרה", נכתב בהודעת דובר צה"ל. "האירוע מתוחקר"

04:39 - הקואליציה בראשות סעודיה הודיעה כי יירטה ארבעה כטב"מים ששיגרו החות'ים לעבר דרום הממלכה

04:30 - הערכה: אם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה - הרמטכ"ל זמיר לא יישאר בתפקידו
העימות בין השניים לא נערך על התקיפה באיראן - אלא על פעולה שלדעת הרמטכ"ל עשויה הייתה להוביל למיסקלקולציה. הרמטכ"ל עמד לבד נגד דעתם של בכירי מערכת הביטחון האחרים שתמכו. הערכה: אם נתניהו ירכיב את הממשלה הבאה - הרמטכ"ל זמיר לא ימשיך בתפקידו. מה שניתן לספר. לכתבה המלאה

23:15 - סוכנות הידיעות הסורית הרשמית סאנא מעדכנת: חמישה אזרחים, בהם נשים וילדים, נהרגו בתקיפות של חיל האוויר הירדני בפרוורי

פורסם לראשונה ב־N12