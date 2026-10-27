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שוק ההון והשקעות השוק מתמחר הכרעה בבחירות? הדולר נחלש בחדות מול השקל
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דולר שקל

המשקיעים מתמחרים הכרעה בבחירות? הדולר נחלש בחדות מול השקל

במקביל לשיעור ההצבעה הגבוה שנרשם מאז ומעולם בישראל, שער הדולר-שקל יורד בחדות ושובר מתחת לרף ה-3.03 שקלים • אלו הסיבות האפשריות לכך

רם מורי 16:28
השקל / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת adobe firefly)
השקל / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי (נוצר בעזרת adobe firefly)

ברקע לבחירות הגורליות שמתקיימות בשעות אלו בישראל - בחירות בהן לפי שעה נרשם שיעור ההצבעה הגבוה ביותר מאז ומעולם - השקל מתחזק מול הדולר בשיעור חד של כ-1.5%, מה שמעמיד את שערו הרציף על 3.02 שקלים.

כך, השקל ממשיך מגמה של התחזקות שהחלה כבר בשבוע שעבר. מאז יום שלישי הקודם, השקל התחזק מול הדולר עד כה בכ-3%; זאת, כאשר מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו מול סל מטבעות מרכזיים בעולם, דווקא התחזק בתקופה זו בכ-0.25%.

בעוד שסביר כי העליות שנרשמו בוול סטריט מתחילת השבוע חיזקו לפחות במידה מסוימת את השקל, בשל פעולות גידור של הגופים המוסדיים, התנועה החדה מצביעה על כך שהגורם המרכזי שמניע אותה הינו יום הבחירות.

בסוף אוגוסט האחרון, בבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן העריכו כי יום הבחירות עשוי להניע את השקל בשיעור של עד 3% לכל כיוון. הבנק ציין אז כי בעוד שלא צפויים שינויים מהותיים במדיניות הפיסקלית או הכלכלית, סביר כי תוצאת הבחירות תשפיע על יחסי ישראל עם בנות בריתה המערביות ועל האופן בו משקיעים זרים תופסים את ישראל, בהקשר לרפורמות במערכת המשפט ולמדיניות בעזה וביהודה ושומרון.

ייתכן גם שהתנועה החדה מצביעה על כך שהסוחרים מתמחרים שהבחירות יסתיימו בהכרעה. ד"ר אילן גילדין, שותף ומנהל קרן גידור בקרני פמילי אופיס, כתב בסקירתו השבועית כי "המשקיעים אינם מתמחרים רק את זהות המפלגה שתוביל את הממשלה הבאה. השאלה החשובה יותר היא האם תתקבל הכרעה שתאפשר להקים קואליציה יציבה, להעביר תקציב אחראי ולספק אופק למדיניות הכלכלית. תוצאה שתפחית את אי-הוודאות עשויה לתמוך בשקל ובנכסים הישראליים, בעוד תרחיש של משא ומתן קואליציוני ממושך או בחירות חוזרות עלול להכביד עליהם".

"המבחן האמיתי יתחיל ביום שאחרי הקלפיות: האם תיווצר יכולת לקבל החלטות פיסקליות, או שהמשק יישאר בתקופת המתנה נוספת", סיכם גילדין.