הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב אישרה למתן תוקף את תוכנית ההתחדשות העירונית לרובעים 5 ו-6 במרכז העיר. לפי מינהל התכנון, התוכנית מאפשרת תוספת של כ-14 אלף דירות, לצד חידוש מבנים קיימים ושיפור המיגון והעמידות לרעידות אדמה.

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התוכנית חלה על כ-1,700 דונם, בין הרחובות בוגרשוב ושאול המלך בצפון, יצחק אלחנן בדרום, הירקון במערב ומנחם בגין ושפרינצק במזרח. היא מצטרפת לתוכניות הרובעים 3 ו-4 שכבר אושרו.

הוראות התוכנית מאפשרות לקדם התחדשות בכל מגרש בנפרד, באמצעות חיזוק ותוספות בנייה או הריסה ובנייה מחדש. זכויות הבנייה ייקבעו בהתאם לגודל המגרש, לקווי הבניין ולמספר הקומות המותר, שינוע בין 5.5 ל-7.5 קומות לפי האזור.

מרבית שטח התוכנית נמצא בתחום העיר הלבנה, שהוכרזה על ידי אונסק"ו כאתר מורשת עולמית. בהתאם לכך, נקבעו הוראות לשמירה על נפחי הבנייה, חלוקת המגרשים ההיסטורית והאופי האדריכלי של האזור. מבנים המיועדים לשימור הוחרגו מהתוכנית, וחידושם מחייב בחינה תכנונית פרטנית.

במגרשים ששטחם עולה על 700 מ"ר, שבהם תקודם בנייה חדשה, התוכנית מחייבת להקצות שטחים בנויים לשימושים ציבוריים. אלה יוכלו לשמש למעונות יום, לגני ילדים ולמוסדות תרבות וקהילה, כדי לתת מענה לגידול באוכלוסייה.

התוכנית נשענת על מערך התחבורה הציבורית באזור, הכולל את הקו האדום של הרכבת הקלה, הקווים הירוק והסגול העתידיים ושלוש תחנות מטרו עתידיות. במסגרת קידומה נבחנה גם התאמתה לתמ"א 70.

"לוח זמנים מהיר"

יו"ר הוועדה המחוזית לתכנון ולבנייה תל אביב, שירה תלמי-באבאי, מסרה: "התוכנית קודמה בוועדה המחוזית בלוח זמנים מהיר מתוך מטרה לייצר ודאות בשטח, ולעודד את התחדשות המבנים לטובת מיגון וחיזוק, במיוחד נוכח מצב החירום המתמשך".

מתכנן מחוז תל אביב במינהל התכנון, אדר' ארז בן אליעזר, מסר: "התוכנית מעודדת יצירת תמהיל דיור מגוון ונגיש, מחזקת את המסחר הקיים ברחובות הראשיים ומוסיפה חזיתות רחוב פעילות ואיכותיות. החלטת הוועדה סוללת כעת את הדרך להתחדשות עירונית אחראית, המקדמת פיתוח עירוני מודרני תוך שמירה הדוקה על האיכויות והקסם האדריכלי ההיסטורי של לב העיר".

התוכנית הוגשה על ידי הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב-יפו, ונערכה על ידי מהנדס העיר, אדר' אודי כרמלי.