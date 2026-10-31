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סדרת כתבות מנהל ההשקעות פסימי לגבי הבורסה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
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סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock
סיכום שווקים שבועי / צילום: Shutterstock

מנהל ההשקעות שפסימי במיוחד לגבי הבורסה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

מנהל השקעות בכיר: "הבורסה לא אטרקטיבית, הנדל"ן מת" • איפה להשקיע? המומחים ממליצים להתרחק מנדל"ן; להתמקד באג"ח קצרות, טק דואלי וביטחון •  מניית הרחפנים שצנחה ב-50%: הזדמנות השקעה או מלכודת? • אבנר חדד מהפניקס מרגיע: "אין פאניקה בשווקים, מדובר בתיקון טבעי" • וגם: רשות שוק ההון סוגרת את מלכודת ההנחות בביטוחי החיים - אך האם המבוטחים באמת ישלמו פחות?

אורי בן דב, מנכ''ל אי.בי.אי קרנות נאמנות / צילום: אייל טואג
תחזיות האנליסטים | ראיון

מנהל השקעות בכיר: "הבורסה בת"א לא אטרקטיבית. הנדל"ן מת"
שירי חביב-ולדהורן 29.10.2026
אילו שינויים כדאי לבצע בתיק ההשקעות / אילוסטרציה: טלי בוגדנובסקי
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אבנר חדד מציג: בתרחיש הזה, כדאי לחזור לשוק
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ניתוח חברה: נקסט ויז'ן / צילום: נקסט ויז'ן
ניתוח חברה

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