תחזיות האנליסטים | ראיון מנהל השקעות בכיר: "הבורסה בת"א לא אטרקטיבית. הנדל"ן מת" שירי חביב-ולדהורן 29.10.2026 המלצות אנליסטים "פגיע במיוחד": הסקטור שכדאי להתרחק ממנו, ואיפה יש הזדמנויות? חזי שטרנליכט 29.10.2026 הפניקס אבנר חדד מציג: בתרחיש הזה, כדאי לחזור לשוק חזי שטרנליכט 28.10.2026 ניתוח חברה למשקיע הסבלני: המניה שצנחה ב־50% מהשיא תהפוך להזדמנות? ליאור וידר 26.10.2026 ביטוח חיים | שאלות ותשובות מלכודת הדבש של ביטוחי החיים תיסגר, אך זה לא אומר שנשלם פחות נתנאל אריאל 26.10.2026 נושאים הקשורים לכתבה שוק ההון