הציבור הישראלי מוציא 4.6 מיליארד שקל בשנה בביטוח חיים של אנשים פרטיים, זינוק של יותר מ־30% בתוך חמש שנים בלבד, ועוד חצי מיליארד שקל בביטוחים קבוצתיים. המטרה: הימור נגד המוות שישאיר מיליון שקלים ויותר לבת או לבן הזוג ולילדים, אם חלילה יקרה משהו למבוטח, או חובה לבנק במקרה שנטלתם משכנתא.

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הגידול הזה לא מקרי. חברות הביטוח מציעות למבוטחים הנחות ענק על מחיר פוליסת הביטוח בשנה־שנתיים הראשונות, לעיתים של 60% ואפילו 80%. אלא שבתום השנתיים הללו, ההנחה מצטמצמת בהדרגה ומתבטלת לאחר שנים ספורות. אם אתם כבר בפנים ספק אם תשימו לב לזינוק בעלויות. וגם אם כן, אם המצב הבריאותי שלכם החמיר, הפכתם ללקוח שבוי ואם תעברו תאלצו לשלם ביוקר. אצל אנשים בריאים, ההנחות הובילו למעברים תכופים בין חברות הביטוח.

כעת, רשות שוק ההון שמה סוף לתופעה וקובעת כי החל מפברואר הקרוב חברות הביטוח לא יוכלו להציע הנחה בביטוחי החיים לתקופה שקצרה מ־10 שנים. מדובר בריכוך של ההצעה הקודמת של הרשות, לפיה יאסרו כל ההנחות שאינן תקפות לכל אורך תקופת הפוליסה. מה הוביל לשינוי? איך הרגולציה החדשה תשפיע על המחירים? והאם כדאי לעבור חברת ביטוח כל עוד ההנחות קיימות? גלובס עושה סדר.

מה ההוראות החדשות?

לפי ההנחיות שפורסמו ביום ראשון, על חברות הביטוח יאסר להציע הנחה לתקופה של פחות מ־10 שנים. בנוסף, הן יחויבו לשלוח למבוטחים הודעה מקדימה במסרון ובמייל כחודש לפני סוף תקופת ההנחה, המיידעת על שינוי התנאים ומפרטת גם בכמה תתייקר הפרמייה, מה היה שיעור ההנחה עד כה, ומה הסכום החדש שיהיה עליהם לשלם. הכללים הללו יחולו גם על כיסויים נלווים לביטוח חיים כמו נכות מתאונה.

יישום ההנחיות יחל מפברואר 2027 (בעוד הטיוטה המקורית דיברה על דצמבר הקרוב). לפי הרשות, ההנחה הזמנית "מייצרת אצל המבוטחים תחושה של אטרקטיביות בעת ההצטרפות, אולם בשל כך שאינה מתמשכת, המבוטח נדרש לעירנות ולקיום משא ומתן מחודש על המחיר. בעיה זו הופכת חריפה עוד יותר עבור מי שמצבו הבריאותי השתנה באופן המקשה על מעבר בין חברות ביטוח תוך שימור תנאים. במצב זה, עם סיום ההנחה הראשונית, המבוטח עשוי להישאר עם ביטוח במחיר גבוה ולא תחרותי".

למה הרשות שינתה את עמדתה?

בהתחלה רשות שוק ההון תכננה שאותה הנחה תהיה קבועה לכל החיים. אלא שחברות הביטוח טענו בפני הרשות כי זה יוביל לעליית מחירים בביטוחים עצמם. גורם בכיר באחת מחברות הביטוח מציין כי הדרישה להנחה לכל החיים הייתה יוצרת "בור אקטוארי" במאזני החברות, בהתחייבויות ובהון שלהן, שכן מדובר בביטוחים שמגיעים לעיתים לעשרות שנים. "כי אתה צריך להניח מראש תרחישים שמייקרים את המחירים". לכן החליטה רשות שוק ההון על צעד 'זהיר' יותר בשלב הראשון, אך ייתכן גם שבהמשך הרשות תגיע למסקנה שכן צריך להרחיב את מספר שנות ההנחה.

איך ההנחיה החדשה תשפיע על חברות הביטוח ועל המבוטחים?

כרגע תחום ביטוחי החיים נחשב לתחום רווחי יחסית בעסקי הביטוח עם שיעור החזר של כ־50% - כלומר על כל שקל שמשלם המבוטח, הוא מקבל בחזרה חצי שקל בממוצע. לשם השוואה, בביטוח רכב רכוש מדובר על החזר של כ־65%. השחקניות הגדולות בענף הן 5 חברות שמחזיקות בנתח שוק של 80% - הראל עם כ־22%, כלל עם 17.7%, מנורה מבטחים עם 13.8%, מגדל עם 13.7% והפניקס עם 12.2%.

ההנחיה החדשה נועדה למעשה לייצב את הענף, ולכן היא דווקא צפויה להיטיב עם חברות הביטוח, בוודאי שביחס לגזירה המקורית שחייבה הנחה עד לסוף תקופת הכיסוי, כלומר חיסלה את ההנחות.

"כיום, בשנים הראשונות הלקוח כמעט הפסדי, ובסוף חברות הביטוח הן חברות למטרות רווח", מסביר גורם בכיר באחת מחברות הביטוח. "ההנחות עד היום היו גבוהות מדי והתחרות הובילה את המבוטחים לעבור כל הזמן בין החברות. השינוי יכניס ודאות וזה יהיה טוב יותר לכולם". עם זאת, לדבריו, המעבר מהנחות אגרסיביות, יאפשר להאריך את אותן הנחות גם מעבר לתקופת המינימום: "חברות הביטוח לא מסתכלות על הציבור כלקוחות שבויים. אנחנו רוצים את הלקוח לטווח ארוך. ברור שנרצה לתת את ההנחה גם אחרי 10 שנים".

גם סוכני הביטוח מסכימים שהשינוי חיובי, בעיקר בגלל היציבות ופחות מעברים בין הגופים. בכיר באחת הסוכנויות הגדולות אומר לגלובס כי "ההנחות הגבוהות לזמן קצר יצרו פיתוי ללקוח שלאו דווקא היה נכון לו. למרות שלקוח מתוחכם, ללא בעיות בריאות, היה יכול לנייד כשההנחה הגבוהה הסתיימה ולקבל שוב הנחה מאוד משמעותית.

"לדעתי השינוי טוב גם לחברות הביטוח. היום יש ניוד חזק כי יש פיתוי ללקוח בגלל ההנחות המשמעותיות. כעת ההנחות יתמתנו כי חברת הביטוח תצטרך לתת את זה לעשר שנים וגם הניוד יתמתן".

איך השינוי ישפיע על המחירים?

באופן טבעי, מחירי הפוליסות בביטוח חיים מתייקרים לאורך תקופת הביטוח. לדוגמה, על פי דוח רשות שוק ההון, עלות פרמיית ביטוח חיים חודשית לגבר בן 35 שאינו מעשן, לכיסוי של מיליון שקל לתקופה של 30 שנה, עומדת בהתחלה על 65 שקלים (נכון לשנת 2024), אך הפרמיה מזנקת ל־110 שקלים לחודש ואף יותר בגיל 45. המחיר החודשי מזנק ל־325 שקלים ויותר בגיל 55. המגמה הזו לא צפויה להשתנות בעקבות ההנחיה.

ההנחה למעשה צפויה לייקר את ביטוחי החיים באופן רוחבי, אבל לפזר את העלויות בצורה שונה. אם עד היום מבוטחים בריאים ועירניים יכלו לנצל את שיטת ההנחות כדי להשיג ביטוח חיים בזול ולעבור בכל שנה־שנתיים, כעת ההנחות הגדולות ייחתכו. במקום 80% לשנה, 20% לעשור. מנגד, מבוטחים שבמהלך השנתיים האלה הורע מצבם הבריאותי, עד היום היו כלואים בתוך פוליסה יקרה, ועבורם, חברת הביטוח תידרש להמשיך את ההנחה לתקופה של 10 שנים ויותר.

האם כדאי להחליף חברת ביטוח לפני השינוי?

גלעד חרמון, מנכ"ל סוכנות הביטוח ברק שוהם מקבוצת ברק פיננסים, מזהיר: "לא למהר להחליף ביטוח חיים רק כי מישהו מציע הנחה נוצצת יותר. לפני הכול, נדרש לפתוח את הפוליסה הקיימת ולבדוק מתי מסתיימת ההנחה וכמה תשלמו מרגע תום תוקפה ובמהלך השנים הבאות.

"והכלל החשוב ביותר: לעולם אל תבטלו ביטוח חיים קיים לפני שווידאתם שיש לכם חלופה מאושרת ומתאימה, כולל חיתום רפואי כי ישנה הנחה שאפשר לפעמים להשיג מחדש, אבל את המצב הבריאותי שהיה לכם לפני עשר שנים אי אפשר להחזיר לאחור".