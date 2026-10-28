הפניקס בית השקעות: "בתרחיש של ממשלת אחדות שווה לחזור לשוק"

בית ההשקעות הפניקס מעריך כי הירידות החדות בבורסה בתל אביב היום, יום לאחר הבחירות לכנסת, משקפות את אי הוודאות הפוליטית, וממליץ למשקיעים שלא למהר לשנות את תיקיהם.

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בשיחה שקיים בית ההשקעות לקראת סיום המסחר, תיאר המנכ"ל אבנר חדד תפנית חדה בתוך פחות מיממה. לדבריו, אתמול בשעות הצהריים, ככל שזרם מידע על אחוזי ההצבעה, השוק זיהה ככל הנראה "שינוי באוויר": השקל התחזק ושער הדולר ירד ל-3.01-3.02 שקלים. היום התהפכה התמונה, הדולר התחזק עד כ-3.125 שקלים ומדדי המניות ירדו ב-3% עד 5% ולבסוף קצת נרגעו.

"אין פאניקה, אין היסטריה", אמר חדד. "זו ירידה חזקה, צריך להגיד את זה, אבל זו ירידה שהיא בערך חצי מהעליות של השבוע-שבועיים האחרונים בציפייה לבחירות". לדבריו, העליות שקדמו לבחירות נרשמו הן במניות השורה השנייה והן במניות הגדולות, והשוק מתקן כעת חלק מהן. גם משקיעי האג"ח, הוסיף, חווים לחץ דומה לזה של שוק המניות.

חדד שרטט שני תרחישים. בתרחיש השלילי, המערכת הפוליטית תישאר במצב של השבועות שלפני הבחירות, מצב של גושים שלדבריו גם בנק ישראל התייחס אליו. בתרחיש החיובי תקום ממשלת אחדות "שתטפל בבעיות האקוטיות שהצטברו כאן בשנים האחרונות - בגירעון, בתקציב, בחינוך, בכלכלה". "ככל שנתקדם לכיוון של ממשלת אחדות, זה סימן למשקיעים שכדאי לחזור לשווקים", אמר.

לדברי חדד, שבית ההשקעות בראשותו המליץ ב-2023 להשקיע בשוק המקומי, "האמירה היחידה שצריכה להיאמר כרגע היא שאנחנו נמצאים בתוך אי ודאות, ואין לנו שום מידע מיוחד מעבר למצב הקיים". לדבריו, לא נרשמה היום פעילות חריגה של המשקיעים המוסדיים, שמבינים "שצריך רגע להמתין ולראות". אם הירידות יימשכו ותתפתח פאניקה, ייתכן שהמוסדיים יזהו בכך הזדמנות, "אבל נכון לעכשיו זה לא המצב. כרגע כולם בציפייה".

למשקיעים הפרטיים המליץ חדד להסתכל לטווח ארוך, בהתאם לצורכיהם. "ירידות הן חלק מהעניין. כמשקיע פרטי, לא הייתי עושה כרגע שום פעולה". עם זאת, ציין, אם הירידות יימשכו, הן עשויות להוות הזדמנות כניסה לשוק המקומי, בהתאם לצורכי כל לקוח.

"את הרפורמות חייבים לבצע"

הכלכלנית הראשית של בית ההשקעות, רינת אשכנזי, הזכירה כי עד כה כלכלת ישראל עמדה באתגרים: היא קלטה השקעות לטווח קצר וארוך, האינפלציה התנהגה היטב והריבית החלה לרדת. "אבל במבט קדימה, צריך לטפל בבעיות שהוזנחו בשלוש השנים האחרונות ואולי גם לפני כן", אמרה, ומנתה את שילוב האוכלוסיות בתעסוקה - "אנחנו צריכים לצמוח כדי לממן את הוצאות הביטחון" - מערכת החינוך, ההשתלבות בעולם ה-AI והמשך החדשנות.

"הגירעון שלנו לא סיסטנבילי. אנחנו חייבים לחזור ליחס חוב-תוצר של 60%, כמו שהיה קודם", אמרה אשכנזי. "אין לנו את הפריבילגיה של ארה"ב להדפיס דולרים, אנחנו אפילו לא אירופה, ולכן המצב שלנו בעייתי יותר. את הרפורמות אנחנו חייבים לבצע, תהיה הממשלה אשר תהיה".

לגבי הבחירות לאמצע הקדנציה בארה"ב, העריכה אשכנזי כי אין מדובר ב"מגה-אירוע" לשוק הישראלי ואף לא לשוק האמריקאי. לדבריה, שני גורמים משמעותיים יותר: הראשון, ה-AI. המשקיעים מודאגים מנטל החוב של חברות ה-AI, שמתחרות עם ממשלות על מקורות המימון, ושואלים אם ההכנסות יגיעו ובזמן. לכן, לדבריה, עונת הדוחות בוול סטריט צפויה להשפיע על השוק יותר מהבחירות. הגורם השני, הרלוונטי ביותר בעיניה, הוא הפחתת הריבית בארה"ב, על רקע ציפיות אינפלציה גבוהות משמעותית מהצפוי, שעלולות לעלות עוד בעקבות התפתחות מול איראן או זינוק נוסף במחירי האנרגיה. "אנחנו בעולם גלובלי ומושפעים ממה שקורה בריביות בעולם", אמרה. "שוק החוב יכתיב את הטון".