אלה חברי הכנסת שצפויים להיכנס לכנסת ה־26

עם סיום ספירת הקולות, תמונת המצב הפוליטית של בחירות 2026 מתבהרת, ומציבה בפני המערכת הישראלית מציאות מורכבת ומאתגרת במיוחד. הליכוד שומר על מעמדו כמפלגה הגדולה ביותר עם 27 מנדטים, בעוד מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט זוכה ל־21 מנדטים ומבססת את מעמדה ככוח המוביל במרכז.

● לא רק סמל: זאת הסיבה שבגוש איזנקוט דורשים להחליף את יו"ר הכנסת

אולם מאחורי חלוקת המנדטים והפלונטר הגושי המוכר, שבו אף אחד מהמחנות המסורתיים אינו מגיע לרף 61 המושבים ללא הפרת הבטחות בחירות, נותרת שאלת הרכבת הממשלה פתוחה. ביממה הקרובה נדע סופית מי צפויים להתמנות כחברי כנסת, ככל ותצליח לקום ממשלה ולא ניגש למערכת בחירות נוספת. איך תיראה כל סיעה? להלן הפירוט המלא של הרשימות והשמות של נבחרי הציבור שצפויים לכהן בכנסת.

● לפי התוצאות, הליכוד קיבל 27 מנדטים. חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמו הם בנימין נתניהו, אליהו כהן, אמיר אוחנה, יריב לוין, מירי רגב, ישראל כץ, גדעון סער, אופיר כץ, טלי גואילי, יואב קיש, יעקב ברדוגו, מיקי זוהר, אלמוג כהן, עמיחי שיקלי, אלישע מדן, דוד פטר, משה סעדה, חיים כץ, דוד אמסלם, אתי עטייה, בעז ביסמוט, דוד ביטן, שלמה קרעי, ניר ברקת, גילה גמליאל, אלי גולדשמידט וארז תדמור.

● במקום השני, מפלגת "ישר!" קיבלה 21 מנדטים, ורשימת חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמה כוללת את גד איזנקוט, יורם כהן, אורית פרקש הכהן, עדי אלטשולר, מתן כהנא, חילי טרופר, שאול מרידור, תאיר סולי איפרגן, אושרת גני גונן, שירה שפירא, עינבר הרוש גיטי, אלעזר שטרן, כמיל אבו רוקן, דבורה בכר, אלקס ריף, ענבר יחזקאלי בליליוס, רועי פולקמן, ישראל זרי, טל אוחנה, אליסף פרץ ויפה טבג'ה.

● מפלגת "ביחד" קיבלה 12 מנדטים, ורשימת חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמה כוללת את נפתלי בנט, יאיר לפיד, קרן טרנר, מירב בן ארי, לירן אבישר בן חורין, נעם תיבון, מיכל טליה הירש נגרי, איתן גינזבורג, מירב כהן, יונתן שלו, ברוריה נעים ארמן ורם בן ברק.

● הרשימה המשותפת קיבלה 11 מנדטים, ורשימת חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמה כוללת את יוסף ג'בארין, אחמד טיבי, פאתן גטאס, בכר עואודה, עופר כסיף, יוסף עטאונה, מהא כרכבי סבאח, אחמד דראושה, נהאיה ושאחי, חסן אלנסאסרה והאיתם זחאלקה.

● הדמוקרטים קיבלו 8 מנדטים, ורשימת חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמם כוללת את יאיר גולן, נעמה לזימי, גלעד קריב, אפרת רייטן, יאיר פינק, גבי לסקי, עמרי רונן ומיכל רוזין.

● רע"מ גם היא קיבלה 8 מנדטים, ורשימת חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמה כוללת את מנסור עבאס, יואב סגלוביץ, ווליד טאהא, ואליד אל הואשלה, אימאן ח'טיב יאסין, יאסר חוג'יראת, איברהים אל טורי ועבד אל כרים מסרי.

שלוש מפלגות נוספות קיבלו 7 מנדטים כל אחת.

● הראשונה, מפגלת ישראל ביתנו, שתכניס לכנסת את אביגדור ליברמן, רפאל בן שטרית, טליה לנקרי, עודד פורר, יוליה מלינובסקי, שרון שרעבי וחמד עמאר.

● גם עוצמה יהודית קיבלה 7 מנדטים, ורשימת חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמה כוללת את איתמר בן גביר, טלי גוטליב, יצחק וסרלאוף, עמיחי אליהו, לימור סון הר-מלך, יצחק קרויזר וחנמאל דורפמן.

● השלישית בקבוצה זו היא יהדות התורה, הכוללת את יעקב אשר, יצחק גולדקנופף, יצחק פינדרוס, מאיר פרוש, משה רוזנטל, אלי שטארק ויהודה וויספיש.

שתי המפלגות הנוספות שעברו את אחוז החסימה קיבלו 6 מנדטים כל אחת.

● ש"ס קיבלה 6 מנדטים, ורשימת חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמה כוללת את אריה דרעי, ינון אזולאי, מיכאל מלכיאלי, יואב בן צור, חיים ביטון ודרור עמוס.

● מפלגת הציונות הדתית, שרצה יחד עם זהות, קיבלה אף היא 6 מנדטים. רשימת חברי הכנסת הצפויים לכהן מטעמה כוללת את בצלאל סמוטריץ, משה פייגלין, אורית סטרוק, שמחה רוטמן, צבי מור ואיתמר איתם.