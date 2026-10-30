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מטבעות דיגיטליים מיליארדים נגנבו מבורסת הקריפטו הגדולה בעולם
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מטבעות דיגיטליים (קריפטו)

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם תחת מתקפה: חשד לפריצה בהיקף של מיליארדי דולרים

בינאנס - בורסת הקריפטו הגדולה בעולם הודיעה כי יותר מ-2.5 מיליארד דולר בנכסים הקשורים לאירוע כבר הוקפאו, אך לפי הערכות בתחום היקף הנכסים המעורבים עשוי להיות למעלה מכפול • הבורסה מבטיחה שכספי הלקוחות בטוחים, אך נסיבות האירוע עדיין נחקרות

שירות גלובס 06:15
בינאנס / צילום: Shutterstock
בינאנס / צילום: Shutterstock

בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, בינאנס (Binance), מתמודדת עם אירוע אבטחה חמור, לאחר שזוהו העברות חריגות של נכסים דיגיטליים מארנקים שבשליטתה. האירוע הוביל למאמץ נרחב לאיתור והקפאת הכספים, ובמסגרתו הוקפאו עד כה נכסים בשווי של יותר מ-2.5 מיליארד דולר. לפי הערכות בתחום, שווי הנכסים המעורבים באירוע עשוי להגיע לכ-5.8 מיליארד דולר, אם כי לא מדובר בסכום גניבה שאומת. בינאנס מצדה מבטיחה כי כספי הלקוחות בטוחים.

מייסד בינאנס, צ’אנגפנג ז’או (המוכר בכינוי CZ), כתב כי האירוע נראה כמו פריצה והעריך שכספי המשתמשים יכוסו במלואם. הוא הדגיש כי אינו מנהל עוד את הבורסה, אך הוא מצפה שכל הפסדי הלקוחות יכוסו. גם מייסדת-השותפה והמנכ"לית המשותפת של בינאנס, יי הה, מסרה כי החברה תישא בכל ההפסדים שייגרמו כתוצאה מהפריצה. בינאנס עצמה מסרה כי כספי המשתמשים בטוחים וכי היא משתפת פעולה עם רשויות אכיפת החוק ועם חברות אבטחה.

בינתיים, החברה נקטה צעדי חירום: היא השעתה זמנית משיכות והפקדות במספר רשתות, וכן עצרה את המסחר בפלטפורמת Binance Alpha לצורך בדיקות אבטחה ומעקב אחר הכספים.

למאמץ לאתר ולהקפיא את הנכסים הצטרפו כמה מהחברות הגדולות בתחום. מנפיקת המטבע היציב USDT, חברת טתר, הקפיאה נכסים בהיקף של כ-1.57 מיליארד דולר, ואילו סירקל, המנפיקה את USDC, הקפיאה יותר מ-800 מיליון דולר. גם חברת ריפל הקפיאה נכסים בהיקף של כ-200 מיליון דולר, וחברות נוספות בתעשייה הצטרפו למאמצים לאתר ולחסום את הכספים.

אלא שמאחורי האירוע מסתתרת גם שאלה מהותית יותר לגבי הביטחון של נכסי הלקוחות. לפי ניתוח של CoinDesk, אחד הארנקים שנפגעו הופיע בדוח הוכחת הרזרבות של בינאנס מאוקטובר, כלומר היה חלק מהנכסים שהבורסה הציגה כגיבוי ליתרות הלקוחות. לפי הניתוח, אובדן הנכסים עלול היה להוריד את שיעור הכיסוי של יתרות האת’ריום לכ-94%, עד להשלמת הנכסים החסרים. בינאנס מצדה ממשיכה לטעון כי כספי הלקוחות בטוחים.

שוק הקריפטו מגיב בחשש לאירוע. הביטקוין ירד לשפל של שישה שבועות, סביב 77,646 דולר, האת’ריום הגיע לשפל של חודשיים, והמטבע BNB של בינאנס איבד יותר מ-8% מערכו בתוך 24 שעות.

אם היקף הגניבה יאומת, האירוע עשוי לעקוף את הפריצה לבורסת Bybit בפברואר 2025, שבה נגנבו כ-1.5 מיליארד דולר, ולהפוך לאחת מגניבות הקריפטו הגדולות שתועדו אי פעם.