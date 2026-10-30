הערכה באיראן: תקיפה נוספת תתרחש במטרה להפיל את המשטר

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06:45 - באיראן חוששים מתקיפה אחרי בחירות האמצע בארה"ב

לקראת בחירות האמצע בארצות הברית ביום שלישי הבא, באיראן גוברת הדריכות מפני מתקפה נוספת. בטהרן מזהים את התקופה שלאחר הבחירות בישראל ובארה"ב כחלון הזדמנויות למתקפה ישראלית-אמריקאית. לפי ההערכה שם, היא תתמקד בתשתיות, במטרה להאיץ את השיתוק הכלכלי ובהמשך גם לנסות להביא להפלת המשטר.

"90 מיליון בני אדם מביטים לשמיים ומחכים לראות מתי תפרוץ מלחמה", את האווירה הזאת תיאר גולש בשם עלי ברשת X. הדברים מבטאים את התחושה באיראן שהשאלה איננה אם תגיע מתקפה נוספת, אלא מתי.

לכך מצטרפים דיווחים מהימים האחרונים, שלפיהם האמריקאים הזהירו כמה מדינות במזרח התיכון שמתקפה מתקרבת. באיראן מזהים גם להיטות ישראלית למהלך כזה. רבים שם רואים בגדי איזנקוט ממשיך אפשרי של נתניהו בהקשר הזה, ומעריכים שגם הוא ינקוט קו ניצי ויתמוך בתקיפה באיראן. לכתבה המלאה

02:34 - במצר הורמוז לאחר תקרית מול חופי עומאן, נסיבות השרפה איננן ברורות. גם מצב אנשי הצוות, היקף הנזק לכלי השיט של האירוע טרם התבררו

01:13 - מפקד פיקוד המרכז של צבא ארה"ב, אדמירל בראד קופר, תדרך את טראמפ על מצב המלחמה עם איראן תוך התמקדות במצור הימי המתמשך.

פורסם לראשונה ב-N12