חברת הדירוג פיץ' מעריכה: זה התרחיש הסביר לפלונטר הפוליטי

סוכנות דירוג האשראי פיץ' (Fitch) פרסמה היום (ו') התייחסות ראשונה לתוצאות הבחירות בישראל, והעריכה כי הסיכון לחוסר יציבות פוליטית ממושכת תואם את דירוג האשראי הנוכחי של ישראל, A, עם תחזית שלילית.

לפי הסוכנות, התרחיש הסביר ביותר הוא כישלון המאמצים להקמת ממשלה, פיזור הכנסת בתחילת ינואר וקיום בחירות נוספות בתחילת אפריל 2027. בפיץ' לא שוללים הקמת ממשלת אחדות רחבה בהשתתפות גושי נתניהו ואיזנקוט וללא המפלגות החרדיות, אך מדגישים כי זה אינו תרחיש הבסיס שלהם.

המשמעות הכלכלית המרכזית נוגעת לתקציב המדינה לשנת 2027. בפיץ' מעריכים כי בהיעדר רוב פרלמנטרי, הסיכויים לאישור תקציב לפני בחירות נוספות נמוכים. במצב כזה תפעל הממשלה תחת תקציב המשכי, שיגביל את הוצאותיה בהתאם למסגרת התקציב הקודמת.

באופן שעשוי להיראות מפתיע, בסוכנות מציינים כי הגבלת ההוצאות עשויה דווקא להביא לצמצום הגירעון בטווח הקצר, כפי שהסבירו מוקדם יותר השבוע גם ב-JP MORGAN. עם זאת, בפיץ' מדגישים כי לא יראו בכך שיפור פיסקלי אמיתי, משום שהירידה בגירעון תנבע משיתוק פוליטי ולא מצעדים מבניים לחיזוק מצבה הפיננסי של המדינה.

בסוכנות ממשיכים לצפות לעלייה מתונה ביחס החוב לתוצר, שנותרת אחד הגורמים המרכזיים לתחזית הדירוג השלילית של ישראל.