טראמפ על המו"מ עם איראן: "הם רוצים לדבר - ולנו יש זמן"

עדכונים שוטפים

08:35 - הקואליציה בהובלת סעודיה: מערכות ההגנה האווירית יירטו והשמידו כטב"ם באזור ריאד



08:21 - מועצת הביטחון של האו"ם: ארה"ב ורוסיה הטילו וטו זו על הצעתה של זו בנוגע לסהרה המערבית, ולמעשה הבטיחו שלא יוארך מנדט משימת שמירת השלום של האו"ם באזור, יממה לפני פקיעתו. הכוח פועל כבר עשרות שנים בשטח שרובו נמצא בשליטת מרוקו, אך חזית פוליסריו, הנתמכת בידי אלג'יריה, דורשת להקים בו מדינה עצמאית. במרוקו בירכו על התוצאה ודרשו מאנשי האו"ם לעזוב את השטח



07:00 - בערוץ אל-ערבייה הסעודי פרסמו סעיפים מטיוטת ההצעה שבה דנים לטענתם המתווכים. בין הסעיפים: בחינת האפשרות לקבל מאיראן התחייבות מוקדמת לגבי עתיד מלאי החומר הגרעיני שלה ובחינת תפקיד אפשרי לסין כערבה ליישום כל הסכם בין ארה"ב לאיראן



04:24 - צפון קוריאה תקפה בחריפות את הודעתן המשותפת של ארה"ב, בריטניה, קוריאה הדרומית, ואוסטרליה, שקראו לאכיפה הדוקה של סנקציות האו"ם נגדה. בהודעה שפרסמה מפיונגיאנג כי "סנקציות ולחץ עשויים לעבוד על החלשים, אך לעולם לא עלינו", והבהיר כי צעדים אלו לא ישנו את מעמדה של המדינה כמעצמה גרעינית

00:22 - צוות המו"מ הקטארי עושה כעת את דרכו מטהרן בחזרה לדוחא, לאחר יום של שיחות על הסכם אפשרי עם ארה"ב. צוות המו"מ האיראני מצטרף אליהם בטיסה חזרה לדוחא. השיחות יימשכו ביום שבת, כך לפי מקור דיפלומטי



00:20 - ארה"ב: עמאד אחטאר מקליפורניה נעצר בחשד לתמיכה בארגון הטרור דאעש ותכנון פיגועים נגד מטרות יהודיות. על פי כתב האישום, אחטאר עקב אחר בית כנסת מקומי ותכנן להתנקש בחיי תושב שהאמין כי שירת בצה"ל. החקירה העלתה כי הוא העביר נשק, תחמושת וכספים לסוכן FBI סמוי שהתחזה לפעיל הארגון, ואף ביקש ממנו הנחיות להכנת מטען חבלה לביצוע פיגוע באירוע המוני

22:38 - דיווח בניו יורק טיימס: ממשל טראמפ צפוי לגרש 150 אזרחים אפגנים לאפגניסטן, באחד ממבצעי הגירוש הגדולים ביותר, למרות שרבים מאוד בסכנה גדולה להירדף על ידי הטאליבאן. כמה מהמגורשים הם קרובי משפחה של אפגנים שסייעו לצבא ארה"ב בלחימה במדינה. ממשל טראמפ החליט לעקוף את האיסור לגרש אפגנים לאפגניסטן, ובמקום זאת יגרש אותם לפקיסטן ומשם הם יגורשו למדינתם



22:31 - טראמפ התייחס לעלויות המלחמה באיראן, כ-47 מיליארד דולרים, ואמר: "כל מה שהוצאנו - החזרנו דרך מקום שנקרא וונצואלה"



22:11 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על פיצוץ בספינה סמוך לאי לוואן במפרץ הפרסי, הרחק ממצר הורמוז



21:38 - מקור דיפלומטי: מאמץ להביא לפריצת דרך שתאפשר להגיע להסכם עם איראן

צוות המשא ומתן הקטארי נמצא בטהרן וקיים שיחות עם האיראנים שנמשכו לפחות 12 שעות, כך לפי מקור דיפלומטי ששוחח עם N12. המקור הוסיף כי המתווכים הקטארים עמדו גם בקשר שוטף עם הבית הלבן לאורך היום.

נשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס הערב למשא ומתן עם איראן. "אנחנו מקיימים שיחות עם איראן, הם רוצים לדבר - ולנו יש זמן", אמר הנשיא. הוא התייחס לביקורת שמושמעת נגד העלות הגבוהה של המלחמה, וטען שארה"ב "מחזירה הכול" דרך ונצואלה. הוא הוסיף כי המלחמה עם איראן היא "השקעה במניעת גרעין". לקריאת הכתבה

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12