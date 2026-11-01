בחשד לעסקאות פיקטיביות בהיקפי ענק: מנכ"ל הבורסה הטורקית נעצר

מנכ"ל הבורסה הטורקית, קורקמז אנס ארגון, נעצר אתמול (שבת) במסגרת חקירה שנוגעת לקרנות, כשעל הפרק חשד ל"חברות בארגון שנועד לביצוע פשעים" וקבלת שוחד.

במסגרת החשדות נבחן האם מחירי מניות בבורסה באיסטנבול נופחו באופן מלאכותי בעזרת קרנות השקעה מסויימת, מה שהביא למפלה בחודש שעבר. ב־17 בספטמבר, מצאה עצמה הבורסה הטורקית במשבר פתאומי כשחברת ניהול הקרנות הגדולה "פוסולה פורטפוי", הודיעה כי חלק מקרנותיה לא הצליחו לשלם במועד את הפדיונות למשקיעים.

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מאותו שלב, המסכים בבורסה באיסטנבול נצבעו באדום בוהק, עד כדי כך שהיה צורך להשהות את המסחר במדד BIST 100. אותו המדד הגיע בשיא לירידה של כ־6.78%, אבל נסגר בירידה של כ־5.54% לכ־13,122 נקודות. בעקבות עליות השערים בשנה האחרונה, הוא עומד, עדיין, על כ־16% יותר מספטמבר לפני שנה, אבל בהשוואה מלפני שבוע - הירידה עומדת על כ־11%. בד בבד, ברמה היומית, מדד הבנקים הטורקי צנח ב־6.38%, מדד ההחזקות ב־6.48%, והסקטור שירד יותר מכולם הוא הליסינג והייצור: 9.74%.

כ-2.7 מיליארד דולר נמשכו

תחילת שרשרת האירועים, לפי דיווחים בטורקיה, בסוף אוגוסט. בפינטאבלס נכתב כי מסוף אוגוסט, כ־129 מיליארד לירות (כ־2.7 מיליארד דולר) נמשכו מקרנות פוסולה. בה בעת, דווח על שיחות להעברת מניות מחברת פוסולה פיננס הולדינג וחברות בנות לקבוצת "טרא". ב־12 בספטמבר נמסר כי המגעים נמשכים, ולטרא לא השתנתה ההערכה האסטרטגית. בין כה וכה, רשות שוק ההון הטורקית צפויה בימים הקרובים לחקור בכירים רבים בענף.

פוסולה אמנם לא מוגדרת כענקית במושגי הבנקאות הטורקית, אבל היא קבוצה רבת חשיבות שמחזיקה קרנות גדולות מאוד וכספי ציבור; כולל אחזקות בחברת "קטילמבים", שמאפשרת לאזרחים לרכוש דירות, רכבים או נכסים ללא ריבית וללא נטילת הלוואות. מעבר לכך, היא עוסקת בחסכונות, במימון קמעונאי, והיא הבעלים של בנק ההשקעות והמימון האסלאמי "איקטיסאט".

רשות שוק ההון הטורקית הגיבה לנפילה של BIST 100 בפירוק 131 קרנות השקעה, והתיק עבר לטיפול התובע הציבורי של איסטנבול. זו פתחה בבדיקה של טענות לגבי עסקאות מניפולטיביות, לכאורה, במניות של חברות כחלק מפעילות קרנות, וכן בחשד להלבנת הון.

קורקמז אנס ארגון עוסק בתחום כ־29 שנים ומונה למנכ"ל הבורסה במרץ 2021, לאחר שבתפקידו הקודם כיהן כמשנה למנכ"ל. את התואר הראשון שלו במדעי המדינה הוא קיבל ב־1997 מטעם אוניברסיטת אנקרה, אז החל לעבוד בבורסה. את התואר השני והדוקטורט, למד ארגון באוניברסיטת מרמרה שבאיסטנבול.

הוא החליף בתפקידו דמות שזכתה בעצמה לכותרות בינלאומיות: הקאן אטילה. האחרון נעצר בארה"ב ב־2017, בעקבות סיוע שלו לאיראן - בתור משנה למנכ"ל האלקבנק - לעקוף את הסנקציות. כשהוא שוחרר, נבחר ב־2019 למנכ"ל הבורסה - עד שהתפטר.

בסיכומו של דבר, בפרשה לא רק ארגון נעצר, כי אם 99 אנשים שונים נוספים, וזאת נכון ל־23 באוקטובר. בפרשת הענק נבדקים כעת הנכסים של החשודים וההעברות שהם ביצעו. סוגיה שכבר עלתה בחקירה היא טענה שהבורסה באיסטנבול העבירו לרשות שוק ההון הטורקית 130 התראות לגבי פעילות קרנות השקעה חשודות, אבל אלו לא נלקחו בחשבון. מנגד, ברשות הגיבו שהנתון לא תואם את המציאות, וכי הם בחנו את אלו שהועברו. בשורה התחתונה, את השפעות המעצר על הבורסה באיסטנבול ניתן יהיה לבחון רק מחר, משום שהמסחר מתבצע בין הימים שני-שישי.