ה- FBI: צפון קוריאה עומדת מאחורי שוד הקריפטו הגדול בהיסטוריה

הבולשת הפדרלית של ארה"ב (FBI) הודיעה אמש (שבת) כי צפון קוריאה עומדת מאחורי מתקפת הסייבר על בינאנס (Binance), בורסת המטבעות הדיגיטליים הגדולה בעולם, שבמסגרתה נגנבו מטבעות קריפטוגרפיים בשווי של יותר מ-6 מיליארד דולר. מדובר בגניבת הקריפטו הגדולה ביותר שתועדה אי פעם, ובאחת ממתקפות הסייבר הגדולות בהיסטוריה, לפי מומחים בתחום.

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לפי הודעת ה-FBI, מאחורי המתקפה עומדת קבוצת ההאקרים TraderTraitor, המזוהה עם צפון קוריאה ואחראית לשורה של מתקפות נגד חברות קריפטו בשנים האחרונות. חוקרי הבולשת, בשיתוף השירות החשאי האמריקאי ויחידת החקירות הפליליות של רשות המסים (IRS), זיהו כי התוקפים החלו להמיר את הנכסים שנגנבו בעיקר למטבע הדיגיטלי את'ריום (Ethereum).

ב-FBI מעריכים כי בשלב הבא ינסו ההאקרים להלבין את הכספים באמצעות שירותי פיננסים מבוזרים (DeFi) ופלטפורמות המאפשרות החלפה מיידית בין מטבעות דיגיטליים. פעולות אלה נועדו לטשטש את מקור הכספים ולהקשות על הרשויות להתחקות אחר מסלולם.

בינאנס מתחייבת לפצות את הלקוחות

מוקדם יותר בשבת הודיעה בינאנס כי כבר כיסתה כ-90% מהסכום שנגנב, המוערך בכ-6.3 מיליארד דולר, וכי היא מתכננת לחדש את משיכות הכספים מהפלטפורמה עד יום ראשון. החברה חזרה והדגישה כי תספוג בעצמה את מלוא הנזק הכספי שנגרם בפריצה, כך שלקוחותיה לא יישאו בהפסדים.

הפריצה עוררה זעזוע בתעשיית הקריפטו, המנסה בשנים האחרונות להרחיב את פעילותה ולבסס את מעמדה כחלק מהמערכת הפיננסית המרכזית. היקף הגניבה חסר התקדים מעלה מחדש שאלות בנוגע לאבטחת נכסים דיגיטליים וליכולתם של מפעילי הבורסות להגן על כספי הלקוחות. זו אינה הפעם הראשונה שבה האקרים המזוהים עם צפון קוריאה מואשמים בגניבות ענק מתעשיית הקריפטו. בפברואר 2025 ייחס ה-FBI לקבוצת TraderTraitor את הפריצה לבורסת Bybit, שבמסגרתה נגנבו מטבעות דיגיטליים בשווי של כ-1.5 מיליארד דולר. האקרים צפון קוריאנים הואשמו גם בפריצה לרשת הבלוקצ'יין Ronin, ששימשה את משחק הקריפטו Axie Infinity, ובגניבת מטבעות דיגיטליים בשווי של כ־620 מיליון דולר בשנת 2022

טראמפ: "תמיד הרגשתי שזה קצת מסוכן"

הודעת ה-FBI מגיעה לאחר שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ התייחס ביום שישי לאפשרות שצפון קוריאה עומדת מאחורי המתקפה. בשיחה עם עיתונאים בחדר הסגלגל אמר טראמפ כי הממשל בוחן את מעורבותה של המדינה בפריצה, והביע ספקנות בנוגע לבטיחותם של מטבעות דיגיטליים. לדבריו, בניגוד למערכת הבנקאית המסורתית, שבה ניתן היה למשוך כסף באמצעות המחאה, בעולם הקריפטו הכסף עשוי להיעלם מבלי שניתן יהיה לעקוב אחריו בקלות. "תמיד הרגשתי שזה קצת מסוכן", הוסיף.

החשדות נגד צפון קוריאה מגיעים גם על רקע האפשרות לחידוש המגעים הדיפלומטיים בין וושינגטון לצפון קוריאה. בשבועות האחרונים העלה טראמפ את האפשרות שייפגש עוד השנה עם מנהיג צפון קוריאה, קים ג'ונג און, אולם בהמשך הסתייג מהאפשרות ואמר כי אינו בטוח שיש עניין בקיום פגישה כזו.