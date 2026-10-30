בינאנס, בורסת הקריפטו הגדולה בעולם, הודיעה שכ־6.3 מיליארד דולר נגנבו ממנה ב"אירוע אבטחה", מה שנראה כשוד הקריפטו הגדול בהיסטוריה. הבורסה השביתה את כל ההפקדות והמשיכות והקפיאה כ־3 מיליארד דולר. לפי בדיקה ראשונית, האקר הצליח לבצע העברות בלתי מורשות אחרי שחדר למחשב נייד של מהנדס. בינאנס מסרה שתפצה על כל ההפסדים ושכספי המשתמשים "בטוחים".

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ההנחה של אנליסטים היא שקוריאה הצפונית עומדת מאחורי הפריצה. חברת הבלוקצ'יין TRM העריכה "ברמת ביטחון גבוהה" שהמבצע בוצע על ידי TraderTraitor, יחידת ההאקרים הצפון־קוריאנית שחוקרים מקשרים ללזרוס, ארגון סייבר והאקרים הנודע ככזה שמופעל ישירות על ידי משטר קוריאה הצפונית. עם זאת, אין אישור רשמי לכך.

האם יש מה לעשות? לפי מומחים, כמעט לא. ד"ר אלון לבקוביץ', ראש המחלקה ללימודי אסיה באוניברסיטת בר־אילן וחוקר במכון בגין־סאדאת, אומר: "אין מה לעשות. זו לא הפעם הראשונה. ההתמחות של קוריאה הצפונית היא לוחמת סייבר, למרות שהיא מדינת עולם שלישי".

לדבריו, יש בקוריאה הצפונית מחלקה שאחראית על הנושא: "הם פורצים לכולם, גונבים מכולם". המשטר, הוא מוסיף, זקוק לתקציבים בגלל בעיות כלכליות, ולכן סביר שימשיך ואף יגביר את הפעילות, אך יכחיש.

לא הפרצה הראשונה

ההיסטוריה מצביעה על אותו כיוון. בורסת הקריפטו ביביט, שנפרצה ב־2025, הגישה באוגוסט תביעה תקדימית בבית משפט פדרלי בוושינגטון נגד קוריאה הצפונית, סוכנות המודיעין הצבאית שלה (RGB) ולזרוס, והשופט הורה להקפיא את הנכסים שנמצאו.

על־פי החשד, ההאקרים רימו את המערכת הפנימית של ביביט, כאשר העובדים שהיו אמורים לאשר את העברת הכספים ראו על המסך שהכול תקין, ושהכסף אמור להגיע ליעדו, אך בפועל אישרו - מבלי לדעת - העברה של מאות מיליוני דולרים לחשבון של הפורצים.

אלא שצפון קוריאה לא מכירה בסמכותם של בתי המשפט האמריקאים, ונציגיה לא צפויים להגיע לדיונים המשפטיים, כך שגביית 1.5 מיליארד דולר ישירות מפיונגיאנג, אומרים מומחים, היא בגדר דמיון.

כ־90% מהכספים אינם ניתנים עוד למעקב, לאחר שההאקרים השתמשו בשיטות טשטוש מתוחכמות: ערבוב הכסף עם כספים אחרים, העברה בין רשתות בלוקצ'יין שונות ומכירה דרך גורמים פרטיים - הכול כדי לנתק את העקבות בין הכסף הגנוב לבין מי שמחזיק בו כעת. בדרך, מרבית האת'ריום הומר לביטקוין . עד כהף ביביט החזירה והקפיאה שיעור זניח מהסכום.

76% ממקרי השוד בעולם

התביעה של ביביט, כך נראה, היא רק קצה הקרחון. לפי דוח שפרסמה חברת ניתוח הבלוקצ'יין TRM Labs בחודש שעבר, האקרים המזוהים עם צפון קוריאה גנבו כ־600 מיליון דולר בקריפטו רק בין ינואר לאפריל 2026 - והם אחראים לכ־76% מכלל שווי הקריפטו שנגנב בעולם באותה תקופה. שיעור כזה, לפי מומחים, לא יכול לנבוע מפעילות פיראטית של האקרים בודדים, אלא ממערך מתואם ומכוון על־ידי זרועות המודיעין של המשטר הדיקטטורי.

חודש אפריל בלט במיוחד: בתוך שבועיים ספגו שתי פלטפורמות הקריפטו Drift Protocol ו־ Kelp DAO מכות של מאות מיליוני דולרים כל אחת. בשני המקרים בחרו התוקפים שלא להתמקד בפרצות קוד טכניות, אלא פגעו ישירות בתשתיות האימות ובמערכות החתימה הדיגיטלית - בדומה לשיטת פעולה שאפיינה גם את הפריצה לביביט. הדמיון בשיטת התקיפה מחזק את ההערכה שמדובר באותה תשתית תקיפה שמנוהלת בריכוזיות על־ידי קבוצת לזרוס ומי שמפעיל אותה.