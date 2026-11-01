מנכ"ל הבורסה קורא להקמת ממשלה רחבה: "משימה לאומית"

מנכ"ל הבורסה לניירות ערך בתל אביב קורא היום (א') לכל קצוות הקשת הפוליטית למצוא מכנה משותף ולהקים ממשלה שתוכל לקדם סדר יום כלכלי. איתי בן זאב, מנכ"ל הבורסה, שיגר מכתב פתוח בעקבות מערכת הבחירות לכנסת שנערכה ביום שלישי האחרון. במכתב, קרא להקים ממשלה רחבה הנשענת על הסכמות לאומיות חוצות־גושים. לדבריו, זה התנאי כדי שהמשק יממש את מלוא הפוטנציאל שלו.

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"אני קורא למנהיגי הציבור מכל קצות הקשת הפוליטית למצוא את המכנה המשותף ולהקים ממשלה שתוכל להוביל סדר יום כלכלי שאפתני, להבטיח את המשך צמיחתו של המשק ולתרגם את הישגיו לשיפור אמיתי ברמת החיים של אזרחי ישראל", כתב בן זאב.

את הקריאה הוא מנמק בשיקולים כלכליים ובתחומי ההשקעות משוק ההון. "המשקיעים מחפשים הזדמנויות, אך הם דורשים ודאות, מדיניות עקבית ואופק כלכלי ברור", כתב בן זאב. "ישראל יכולה למשוך השקעות בהיקפים משמעותיים ולהפוך למוקד כלכלי בעל השפעה עולמית. לשם כך, עליה לשדר לעולם שהיא יודעת לא רק להתמודד עם משברים, אלא גם להתלכד סביב יעדיה ארוכי־הטווח".

בן זאב פותח את המכתב בחוסן שהפגין המשק בשנים האחרונות. לדבריו, גם בתקופות הקשות ביותר, החברות הישראליות המשיכו לפעול ולצמוח, והבורסה בתל אביב הציגה "ביצועים מהטובים בעולם", כשהמשקיעים והגופים המוסדיים ממשיכים להביע אמון בחברות המקומיות. לטענתו, החוסן הזה "אינו מקרי, וגם אינו מובן מאליו".

בהמשך, הוא מזכיר את דבריו של מנכ"ל פלנטיר, אלכס קארפ, שהצביע על מעמדה הייחודי של ישראל במרוץ הבינה המלאכותית (AI) העולמי, לצד ארה"ב וסין.

בן זאב רואה בכך הזדמנות לתרגם את היתרון הטכנולוגי ל"קפיצת מדרגה כלכלית" שתגיע גם לתעשייה, לתשתיות, לשירותים ולפריון העבודה, ולא רק להייטק. עם זאת, הוא מסייג: "יתרון טכנולוגי לבדו אינו מבטיח שגשוג כלכלי". לדבריו, נדרשות החלטות אמיצות במסגרת אסטרטגיה ארוכת טווח והשקעות בתשתיות, "בראייה הרבה מעבר למחזור הבחירות הבא".

במכתב, מפרט בן זאב את האתגרים שהממשלה הבאה תצטרך לתת להם מענה: העברת תקציב מדינה "אחראי ותומך צמיחה", הגדלת ההשקעות בתשתיות, מערכת חינוך המותאמת "לעולם המחר", הרחבת ההשתתפות בשוק העבודה והגדלת מעגל הנושאים בנטל. לצד אלה, הוא קורא למנף את ההזדמנויות האזוריות, להרחיב את הסכמי אברהם ולפתוח שווקים חדשים לחברות הישראליות.

לדבריו, תוצאות הבחירות מציבות בפני ההנהגה "משימה לאומית שחורגת משיקוליו של כל מחנה פוליטי". הוא מדגיש כי ממשלה רחבה "אינה מחייבת ביטול מחלוקות או ויתור על עקרונות", אלא "הכרה בכך שיש משימות לאומיות גדולות מהפערים שבינינו".

נציין כי זו אינה הפעם הראשונה שבן זאב, המכהן כמנכ"ל הבורסה מאז 2017, התבטא בנושאים שעומדים על סדר היום הציבורי. גם בתקופת המחלוקת על הרפורמה המשפטית בשנת 2023, הוא קרא להגיע לחקיקה מתוך "הסכמה רחבה" שתשדר ודאות למשקיעים.