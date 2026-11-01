ועדת התכנון והבנייה של לשכת עורכי הדין, פנתה לעיריית תל אביב-יפו בבקשה לדחות את הדיונים בהתנגדויות לתוכנית המתאר העירונית החדשה, תא/5500, ולשנות את מתכונתם. בפנייה, שהגישו בסוף השבוע שעבר יושבי הראש המשותפים של הוועדה, עורכי הדין ענת בירן, טלי סלטון, שי פרטוש, אייל שקיב ויוסי כץ, מבקשת הוועדה לקבוע לוח זמנים ומתכונת שיאפשרו לכל מי שהגיש התנגדות להציג את עמדתו באופן מלא, ענייני ומעמיק, בהתחשב בהיקפה ובמורכבותה של התוכנית.

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הבקשה מגיעה לקראת הדיונים בהתנגדויות, שיחלו ב-3 בנובמבר ויימשכו לאורך החודש. לפי לוח הזמנים שפרסמה עיריית תל אביב, הדיונים יתקיימו תחילה בנושאים רוחביים ובהתנגדויות של גופים, רשויות וארגונים, ובהמשך בחלוקה לאזורי העיר: צפון העיר (4 בנובמבר), מזרח העיר (11 בנובמבר), דרום העיר ויפו (17 בנובמבר) ומרכז העיר (18 בנובמבר). לפי המתכונת שנקבעה, צפויות להישמע כמאה התנגדויות ביום, ולכל מתנגד יוקצו חמש דקות להצגת עמדתו. ההשתתפות תתאפשר באופן פרונטלי בלבד, ללא אפשרות להצטרף לדיונים בזום.

בוועדת התכנון והבנייה של לשכת עורכי הדין סבורים כי פרק הזמן שהוקצב אינו מספיק להצגת הטענות, ומבקשים להאריך אותו ולהפחית את מספר ההתנגדויות שיידונו בכל יום. כמו כן, הוועדה מבקשת לאפשר השתתפות מרחוק, כדי להימנע מהבאת מאות מתנגדים ובעלי מקצוע למשרדי העירייה.

עוד מבקשת הוועדה לשקול לתקן את התוכנית תחילה, בהתאם להערות מינהל התכנון שלפיהן היא אינה תואמת את תמ"א 70, ורק לאחר מכן לקיים את הדיונים בהתנגדויות. בנוסף, היא מבקשת להביא בחשבון כי רבות מההתנגדויות נתמכות בחוות דעת של שמאים, וכי חלק מהדיונים נקבעו במקביל לכנס השמאים באילת, דבר שעלול להקשות על השתתפותם של אנשי המקצוע.

600 אלף תושבים בת"א עד 2035

תא/5500 היא עדכון לתוכנית המתאר הקיימת של תל אביב, תא/5000, והיא צפויה להתוות את התפתחות העיר בשנים הבאות. התוכנית מכוונת לאוכלוסייה של כ-600 אלף תושבים עד 2035, וכוללת תוספת של כ-50 אלף יחידות דיור, כך שמספר הדירות בעיר יגיע לכ-270 אלף, וכן כ-800 אלף מ"ר של שטחי תעסוקה. בין היתר, היא נועדה להתאים את הבנייה בעיר להתפתחות מערכות התחבורה הציבורית, ובהן הרכבת הקלה והמטרו, ולעודד בנייה בהיקפים גדולים יותר בסביבת תחנות התחבורה.

התוכנית מאפשרת, בין היתר, בנייה גבוהה במיוחד במוקדים מסוימים, לצד בנייה מתונה יותר באזורים אחרים. כאמור, התוכנית עוררה מחלוקת סביב היקף זכויות הבנייה שהיא מעניקה ביחס לתמ"א 70, תוכנית המתאר הארצית למרחב תחנות המטרו. כך, לשכת שמאי המקרקעין טענה כי התוכנית מצמצמת את זכויות הבנייה סביב תחנות המטרו לעומת תמ"א 70. מנכ"ל מינהל התכנון הודיע בעקבות הביקורת כי התוכנית תתוקן באופן מהותי, במטרה להגדיל את היקפי הבנייה בקרבת התחנות.

התוכנית הופקדה בינואר 2026, והוגשו לה מעל ל-500 התנגדויות. בין המתנגדים נמצאת גם עיריית תל אביב עצמה, שיזמה וקידמה את התוכנית, וכן מהנדס העיר שהגיש התנגדות נפרדת. הדיונים הנוכחיים נועדו לאפשר לעירייה לגבש ולהעביר לוועדה המחוזית את חוות דעתה ביחס להתנגדויות, כאשר בהמשך תדון הוועדה המחוזית בהתנגדויות ותקבל את ההחלטות בעניינן.