כפי שנחשף בגלובס: חברת סיילספורס הודיעה היום (א') על עסקה גדולה לשכירת שטחים במגדל תוהא 2 (ToHa 2) - מדובר חמש קומות שהן כ-15 אלף מ"ר במרכז המגדל.

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את המגדל בונות אמות וגב-ים והוא צפוי להיות מושלם בקרוב, אולם סיילספורס תעבור לשם רק בתחילת 2028, לאחר השלמת עבודות הגמר. הקבלן המבצע של המגדל הוא חברת דניה סיבוס.

עסקה של יותר מ-140 מיליון שקל

החברה לא דיווחה על סכום העסקה, אולם לפי הערכות בשוק מדובר על 165-130 שקל למ"ר ברמת מעטפת. בהנחה של חוזה לחמש שנים, מדובר על עסקה של יותר מ-140 מיליון שקל לכל התקופה. לחברה אופציה לשכור שתי חברות נוספות.

סיילספורס מעסיקה בישראל כ-1,000 עובדים בתל אביב ובנצרת. בתל אביב, העובדים פזורים כיום בין כמה משרדים במגדל אלון 1, במגדל עזריאלי שרונה ובתוהא 1 - ולאחר השלמת העסקה יעבדו כולם במיקום אחד.

מגדל תוהא 2 יגיע לגובה של 78 קומות שבהן משרדים בשטח 160 אלף מ"ר - מהם שכרה גוגל בערך 60 אלף מ"ר - את 24 הקומות העליונות בבניין, בחוזה ל-10 שנים. מאז נחתם החוזה עם גוגל, לא דווח על עסקה נוספת במגדל, אולם אמות וגב-ים עדכנו שהן מנהלות כמה משאים ומתנים על שטחים במגדל.

סיילספורס ישראל הוקמה בשנת 2011, עם רכישתו של הסטארט-אפ הישראלי Navajo Systems ובמשך השנים ביצעה עוד שורה של רכישות ולאחרונה השלימה את הרכישה העשירית בארץ עם חברת Loops.

מרכז המו"פ בישראל אחראי על פיתוח פתרונות מובילים של החברה הבינלאומית בתחומים שונים, ביניהם: בינה שיווקית מבוססת בינה מלאכותית וביג דאטה, בינה מלאכותית לניתוחי שפה ושיחה, אבטחת מידע ופתרונות שירותי שטח.

אורן וינטר, מנכ"ל מרכז המו"פ של סיילספורס ישראל, מסר: "המעבר למשרדים החדשים שלנו בתוהא 2, הוא צעד משמעותי והוכחה ברורה למחויבות ארוכת הטווח של סיילספורס בישראל. השוק הישראלי מהווה מוקד מרכזי של כישרון, חדשנות וטכנולוגיה פורצת דרך עבור החברה הגלובלית. סביבת העבודה החדשה תאפשר לנו לאחד כוחות, לחזק את שיתוף הפעולה ולהעניק לעובדים שלנו את התנאים המתקדמים ביותר להמשך הובלת מהפכת ה-AI העולמית".