ביותר מ-140 מיליון שקל: סיילספורס בדרך לעסקת נדל"ן בתל אביב

משרדים

חברת סיילספורס במשא ומתן מתקדם על שכירת שטחים במגדל תוהא 2 | בלעדי

חברת סיילספורס במשא ומתן מתקדם על שכירת שטחים במגדל תוהא 2 בתל אביב - לפי הידוע לגלובס מדובר בשטח של כ-15 אלף מ"ר, כלומר 4-5 קומות, במרכז המגדל. החברה מעסיקה כ-1,000 עובדים ויושבת כיום במגדל אלון1, במגדל עזריאלי שרונה ובתוהא 1 - ותעבור למיקום אחד.

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את המגדל בונות אמות וגב-ים והוא צפוי להיות מושלם בקרוב אולם סיילספורס תעבור לשם רק בשנה הבאה, לאחר השלמת עבודות הגמר. הקבלן המבצע הוא דניה סיבוס.

סכום העסקה לא נסגר סופית, אולם לפי הערכות בשוק מדובר על 130-165 שקל למ"ר ברמת מעטפת. בהנחה של חוזה לחמש שנים לפחות, מדובר על עסקה של יותר מ-140 מיליון שקל לכל התקופה.

סיילספורס מעסיקה בישראל כ-1,000 עובדים בתל אביב ובנצרת. בתל אביב, העובדים פזורים כיום בין כמה משרדים במגדל אלון 1, במגדל עזריאלי שרונה ובתוהא 1 - ולאחר השלמת העסקה יעבדו כולם במיקום אחד.

מגדל תוהא 2 יגיע לגובה של 78 קומות שבהן משרדים בשטח 160,000 מ"ר - מהם שכרה גוגל בערך 60,000 מ"ר - את 24 הקומות העליונות בבניין, בחוזה לעשר שנים. מאז נחתם החוזה עם גוגל לא דווח על עסקה נוספת במגדל, אולם אמות וגב-ים עדכנו שהן מנהלות כמה משאים ומתנים על שטחים בו.

סיילספורס ישראל הוקמה בשנת 2011, עם רכישתו של הסטארט-אפ הישראלי Navajo Systems והפכה למרכז מחקר ופיתוח חשוב האחראי על פיתוח פתרונות מובילים של החברה הבינלאומית בתחומים שונים, ביניהם: בינה שיווקית מבוססת בינה מלאכותית וביג דאטה, בינה מלאכותית לניתוחי שפה ושיחה, אבטחת מידע ופתרונות שירותי שטח. מאז 2011 ביצעה החברה שורה של רכישות בישראל, ולאחרונה השלימה את הרכישה העשירית בארץ עם חברת Loops.

מכרז

חריש: מכרז ל-722 דירות נכשל

מכרז של רשות מקרקעי ישראל לשיווק קרקע לבניית 722 דירות בדרום חריש הסתיים השבוע ללא זוכים. בשלושה מששת המתחמים לא הוגשו הצעות, ובשלושה האחרים הוגשה הצעה בודדת לכל מתחם, שלא עמדה במחיר המינימום שקבעה הרשות.

אחד הדברים הבולטים בתנאי המכרז הוא התשלום הצפוי לפיתוח: מדובר על כ-208 מיליון שקל בסך הכול, שהם בערך 288 אלף שקל לדירה מתוכננת בממוצע. התשלומים כוללים תשתיות ורכיבים נוספים, ובהם מוסדות ציבור, ומצטרפים למחיר הקרקע ולעלויות הבנייה, התכנון והמימון.

המכרז הוא חלק מרובע חריש דרום, שבו מתוכננות כ-1,650 דירות לצד שטחי מסחר ותעסוקה. הכישלון מצטרף למכרז קודם לקרקע לבניית 240 דירות בשכונת המגף, שהסתיים ללא מציעים. עם זאת, בדצמבר האחרון שווקו בעיר בהצלחה קרקעות לבניית 396 דירות לחברות אבני דרך ובאלאנס מגורים.

בשוק היד השנייה נרשמה דווקא עלייה בפעילות: לפי נתוני הלמ״ס, ביוני-אוגוסט השנה נמכרו בחריש 218 דירות, לעומת 154 במרץ-מאי. מדובר בעלייה של כ-42% במכירות..

תכנון

אושרה תוכנית העיצוב האדריכלי לפרויקט EUROBEACH של חברת יורו ישראל בשדה דב

התכנון והבנייה של הפרויקטים השונים בשדה דב ממשיכים להתקדם למרות הפרסומים אודות זיהום הקרקע במקום.

בשבוע שעבר אושרה בעיריית תל אביב תוכנית העיצוב האדריכלי לפרויקט EUROBEACH של חברת יורו ישראל בשכונה, שהוא אחד הקרובים לחוף. מדובר בפרויקט שיכלול 260 דירות, משרדים ומסחר. הפרויקט כולל מגדל מגורים בן 40 קומות עם 220 יח"ד ובניין מרקמי בן 9 קומות עם 40 יח"ד, ולצידו מבנה משרדים בן 4 קומות בשטח של כ-1,000 מ"ר, וקומת מסחר בקרקע. בגג הבניין המרקמי תהיה בריכה לדיירים. תמהיל הדירות כולל דירות 2-6 חדרים ופנטהאוזים, חלקן עם בריכה פרטית.

הפרויקט מתוכנן על ידי משרד ישר אדריכלים, בהובלת השותף יואב מיכאל.

תאונות

שני פועלים נהרגו בתאונות

שני פועלי בניין נהרגו ביום ד' בשתי תאונות שונות. בצהריים נהרג פועל אזרח הודו באתר בנייה ברחוב המנופים בהרצליה, כתוצאה מפגיעת חפץ שנפל ממנוף. בחודש יוני נהרג עובד בן 84 באותו אתר. המבצעת היא אשטרום, והיזמיות יוניון ליב ומבטח שמיר, שבונות במקום מגדל בן 16 קומות של משרדים ודירות.

מאשטרום נמסר כי החברה מביעה צער עמוק על מותו של העובד וכי נסיבות האירוע נחקרות.

מאוחר יותר באותו יום נהרג עובד אזרח מולדובה באתר הבנייה של פרויקט ורטיקל באזור הבורסה ברמת גן. המבצעת היא אלקטרה בנייה, והיזמיות ישראל קנדה, בסר וכלל ביטוח. ורטיקל הוא פרויקט עירוב שימושים שיכלול שלושה מגדלים, שנמצא כרגע בשלב חפירה ודיפון.

מאלקטרה נמסר כי העובד נפגע לאחר שזרוע של משאית מנוף של קבלן משנה קרסה ופגעה בעובד וכי נסיבות האירוע נבדקות. "אנו מביעים צער עמוק ומשתתפים בצער משפחתו של העובד".

לפי נתוני הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, מתחילת 2026 נהרגו 37 עובדים באתרי הבנייה.