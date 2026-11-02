במכתב ששלח מנכ"ל משרד האנרגיה, יוסי דיין, למנהל רשות החברות הממשלתיות, רועי כחלון, הוא מתנגד להחלטת ועדת הריכוזיות שהמליצה נגד השתלטות של קבוצת שפיר על בית זיקוק הנפט בז"א.

במכתב מדגיש דיין כי "בית הזיקוק אשדוד הוא נכס קריטי למשק האנרגיה, בעיקר בהיבט של יכולות ייצור התזקיקים ההכרחיים למשק האנרגיה". חשיבות זו תתעצם עוד יותר ברגע שיפונה בית הזיקוק החיפאי בזן , כיום הגדול בישראל, בסביבות שנת 2030. דעת הרוב בוועדת הריכוזיות, מצד שני, חוששת לשליטה רחבה מדי של קבוצת שפיר במגוון תחומי תשתית קריטיים, לרבות רכבות קלות, כבישי אגרה ופרויקטי זכיינות אחרים עבור המדינה ומערכת הבטחון.

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במכתב של מנכ"ל משרד האנרגיה דיין, הוא כותב ש"בכל תרחיש הנדרש להבטחת הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל בשגרה ובחירום, לבז"א יש חשיבות קריטית בבניין מערך אספקת תזקיקים לטובת משק האנרגיה". או במילים אחרות, ברגע שבזן יפונה, והמשק יעבור להסתמך על יבוא תזקיקי דלק, בז"א הקטן יותר, יהפוך לבית הזיקוק הישראלי היחיד. יותר מכך, מדינת ישראל "התמודדה עם היבטים ביטחוניים משמעותיים ביותר ובמהלכם, אף פגיעות בתשתיות אנרגיה, כשלים ותקלות במתקני אנרגיה - לרבות בבית זיקוק אשדוד". הוא מתייחס בכך לפגיעה של טיל איראני בתשתית החשמל של בזן, שהשביתה אותו לזמן מסוים, כמו גם עצירת הפעילות במפעל "גדיב" בשל זיהום, ותקלת הנפט המזוהם בבז"א שהשביתה אותו לפרק זמן משמעותי.

לכן, אומר דיין, צריך לוודא "את שרידותה ואת יציבותה של בז"א, ומניה וביה, את יכולתה להשקיע את המשאבים הכספיים והאחרים, ולתמוך בצרכי פיתוח החברה והתאמתה למציאות העדכנית והעתידית". או במילים אחרות - נדרש בעל שליטה שיוכל להזרים סכום כסף משמעותי שיאפשר לשדרג את בז"א. שפיר, שמחזיקה באופציות שמאפשרות לה לעלות מ-10% בעלות על בית הזיקוק ל-65%, תזרים בכך כ-2 מיליארד שקל לחברה, מה שיאפשר את המשאבים הנדרשים לשדרוג בית הזיקוק ותחזוקתו לשנים הבאות. בית הזיקוק באשדוד הוא קטן יחסית, ולא נהנה מיתרונות לגודל, וסובל מהפסדים או רווחים זעירים בלבד בכל פעם שמחיר הדלק לא מספיק גבוה ביחס למחיר הנפט. לבז"א, בניגוד לבזן, אין תעשיות פטרוכימיות נלוות. מאז שפז איבדה את השליטה בו ב-2023, אין לו גם תחנות דלק. מאז, יש לציין, אין לבז"א גרעין שליטה, מה ששפיר שואפים לשנות. שפיר גם כנראה ירצו להקים תחנת כוח בבז"א, שתספק חשמל למתקן עצמו ואף לרשת החשמל המרכזית.

החשש בוועדת הריכוזיות: שליטה ב-8 תחומי תשתית קריטיים

מהצד השני, בוועדת הריכוזיות חוששים מאוד מכך ש"קבוצת שפיר היא גורם ריכוזי משמעותי" הפועל ב-8 תחומי תשתית שונים, כולל תחבורה, חציבה והולכת גז טבעי. דבר זה ממצב אותה כ"גורם בעל ריכוזיות כלל-משקית ניכרת". החשש הוא שבז"א תהפוך בעתיד לבית הזיקוק היחיד בישראל. אם כי, יש לציין - תמשיך להיות תחרות מול יבוא התזקיקים.

על פי מנכ"ל משרד האנרגיה, יוסי דיין, הוא חולק על הקביעה של ועדת הריכוזיות שאין חשש לבעיות התנהלות של בז"א ללא גרעין שליטה שיוכל לנהל אותה בצורה חופשית יחסית. בכך, הוא מצטרף לדעת המיעוט בוועדה של יו"ר המועצה הלאומית לכלכלה אבי שמחון. לדבריו "מתחייב להבטיח מבנה וממשל תאגידי ראוי לבז"א, בין היתר לעניין בעל השליטה בחברה", והוא מבקש דיון חוזר בהחלטה.

נזק של 130 מיליון דולר ואסון קטלני: השנה המטלטלת של בז"א

בז"א אכן נמצא היום במצב בעייתי: בשנה האחרונה, בית הזיקוק סבל מרצף של תקלות ואסונות: זמן קצר לאחר מינוי של של המנכ"ל הקודם, באפריל 2025, פרצה מלחמת 12 הימים מול איראן, במהלכה בז"א הייתה בתחזוקה שוטפת. בסיומה, בית הזיקוק קלט נפט מזוהם מאזרבייג'ן שסיפקה חברת BP , מה שהביא להרס ניכר בציוד בבית הזיקוק ולנזק של כ-130 מיליון דולר. בפברואר, המשרד להגנת הסביבה קנס את בית הזיקוק אשדוד ב-32 מיליון שקל, בגין זיהום אוויר, עבירה עליה בז"א מערערת. ימים ספורים לאחר מכן, התרחש אסון במסגרתו נהרגו שתיים מעובדות החברה, ניצן גויכמן ואירינה רדצ'וק, ממחסור בחמצן בשל תקלה בחליפות המגן שלהן. יומיים אחרי התאונה, מנהל הבטיחות במשרד העבודה הזהיר שלא להשתמש בבלוני החמצן של חברת סלם יעקב ובניו, וזמן קצר לאחר מכן נעצר מייסד החברה, יעקב סלם, בחשד לגרימת מוות ברשלנות. ב-20 ביולי, בז"א הכריזה על מינוי מנכ"ל חדש - יוגב גברי.

ממשרד האנרגיה והתשתיות נמסר: "עמדת המשרד היא שבית הזיקוק באשדוד מהווה נכס אסטרטגי חיוני למשק האנרגיה ולהבטחת רציפות אספקת הדלקים בשגרה ובחירום, בפרט על רקע החלטת הממשלה לסגירת בית הזיקוק בחיפה. לעמדתנו, בבחינת רכישת השליטה במתקן לא ניתן משקל מספק לשיקולי הביטחון האנרגטי, ובהם שימור יכולות ייצור הדלקים בישראל, פיזור תשתיות האנרגיה, תרומת המתקן לתחרות ולריסון מחירים והבטחת רציפות האספקה בחירום.

"לפיכך, המשרד פנה לרשות החברות הממשלתיות בבקשה לבחון את כינוסה מחדש של הוועדה לצמצום הריכוזיות, על מנת לבחון בשנית את עמדתה. למען הסר כל ספק, אין במכתב משום הבעת תמיכה בחברה ספציפית, אלא משום דרישה לשימת דגש ראויה לשיקולי משק האנרגיה".