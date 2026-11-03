יותר מרבע מהח"כים הן נשים: שיא מאז קום המדינה

הכנסת ה־26 צפויה להישבע אמונים בשבוע הבא ולפתוח את כהונתה. לקראת השבעת 120 חברי וחברות הכנסת, בדקנו מי הם נבחרי הציבור שיאיישו את המשכן בשנים הקרובות: בני כמה הם, כמה מהם ייכנסו למשכן לראשונה, וכיצד נראית החלוקה המגדרית של בית המחוקקים הישראלי? נעזרנו בנתוני מיזם בוחרים ח"כם על מנת לצייר את התמונה.

מתוך 120 חברי הכנסת שתושבע בשבוע הבא, 47 חברי וחברות כנסת יושבעו לתפקיד בפעם הראשונה, 61 חברים ימשיכו לכהן קנדציה נוספת, ו־12 יחזרו למשכן לאחר תקופה של הפסקה.

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בין חברי הכנסת החדשים והבולטים: שרון שרעבי, טליק גואילי וצביקה מור, שהגיעו מהמאבק להשבת קרובי משפחתם שנחטפו לעזה, והצטרפו לסיעות ישראל ביתנו, הליכוד והציונות הדתית, בהתאמה. עוד יושבעו בשבוע הבא בכירים לשעבר בשירות הציבורי שהחליטו לחצות את הקווים ולמלא תפקיד חדש כנבחרי ציבור: שאול מרידור שכיהן כראש אגף תקציבים במשרד האוצר וכמנכ"ל משרד האנרגיה והמים, קרן טרנר שהייתה מנכ"לית של משרדי האוצר והתחבורה ולירן אבישר בן־חורין שכיהנה כמנכ"לית משרד התקשורת.

רבים מחברי הכנסת הנוכחית לא ייקחו חלק במושב הבא, בהם מאי גולן, אבי דיכטר ועידית סילמן מהליכוד, (שאף כיהנו כשרים בממשלה), מיקי לוי, נאור שירי וולדימיר בליאק מיש עתיד, צבי סוכות ואוהד טל מהציונות הדתית, ויעקב מרגי ומשה אבוטבול מש"ס. בנוסף, ייעדרו מהכנסת הבאה גם ראשי סיעות לשעבר - מרב מיכאלי, איימן עודה, בני גנץ ומשה גפני.

כ־28% מתוך כלל חברי הכנסת הינן חברות כנסת, 33 במספר. מדובר בנתון שיא (כשבוחנים את הייצוג ברגע ההשבעה): זוהי הכנסת עם מידת הייצוג הנשי הגבוהה ביותר מקום המדינה. מתוכן, 7 נשים ממפלגות הקואליציה הנוכחית, ו־26 נשים מהמפלגות המתנגדות לה.

מבחינת התפלגות הגילים, רוב חברי וחברות הכנסת הנבחרים הם בני 40־69. 7 מהנבחרים חצו את גיל 70 ונמצאים בעשור השמיני לחייהם, ו־12 חברים צעירים מ־40. המועמד הצעיר ביותר הוא יונתן שלו (24), שזוכה לתואר חבר הכנסת הצעיר ביותר שהושבע לכנסת. חבר הכנסת המבוגר ביותר בכנסת הנוכחית הוא חיים כץ מהליכוד (79).

חברי הכנסת הותיקים ביותר יהיו בנימין נתניהו, שמכיר מקרוב את מסדרונות הכנסת כבר 35 שנים, מאיר פרוש וישראל כ"ץ שמכהנים כחברי כנסת כבר 28 שנים, ואחמד טיבי ואביגדור ליברמן שנמצאים בתפקיד כבר 27 שנים.

ומה בנוגע לרמת ההשכלה של נבחרי הציבור? 28 חברי וחברות הכנסת החדשה סיימו תואר ראשון, 56 מחזיקים בתואר שני, ו־11 עונים לתואר דוקטור. יתר הנבחרים לא רכשו השכלה גבוהה.

וכיצד צפויים להיות מתוגמלים חברי הכנסת, על כל מאפייניהם? השכר הבסיסי שצפויים חברי הכנסת לקבל עבור מילוי תפקידם עומד על 48,739 שקלים חדשים בחודש (ברוטו), בעוד שכרם של הח"כים שמחזיקים בתפקידי מפתח - יו"ר הכנסת, יו"ר אופוזיציה, ראשי ועדות וסגניהם, הינו גבוה יותר. שכרם של חברי הכנסת צמוד לשכר הממוצע במשק, שמעודכן על ידי הביטוח הלאומי.