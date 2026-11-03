ארה"ב השמידה משגר טילים באיראן: "תקיפה להגנה עצמית"

דיווחים שוטפים

05:17 - טראמפ בריאיון לפוקס: "אולי נצטרך לתקוף את הר המכוש, זו לא בעיה - אנחנו יכולים לעשות את זה תוך שעה"

04:07 - צבא ארה"ב ביצע בשבועות האחרונים תקיפות הגנה עצמית רבות באיראן, אך נמנע מלפרסם אותן כדי שלא להביא להסלמה מול טהראן, כך לדברי בכיר אמריקני

03:25 - במקביל למגעים להסכם: ארה"ב תקפה משגר טילים באיראן

בכיר אמריקני מסר כי מטוס קרב השמיד משגר טילי קרקע-אוויר באי קשם, לאחר שמשמרות המהפכה שיגרו ממנו טיל נגד מטוסים. לדבריו, התקיפה בוצעה במסגרת הגנה עצמית • תקיפות דומות בוצעו פעמים רבות בשבועות האחרונים, אך צבא ארה"ב נמנע מלפרסמן מחשש להסלמה עם איראן. ברקע, טראמפ משדר אופטימיות בנוגע להסכם אפשרי: "איראן רוצה עסקה, זה יכול לקרות". לכתבה המלאה

23:41 - דיווח ברויטרס: שר ההגנה של סעודיה אמר כי דן עם שר ההגנה האמריקני פיט הגסת' במאמצי הפחתת הסלמה באזור ובהמשך התקפות החות'ים בתימן על הממלכה

23:13 - הפגיעה האמריקנית במערכת ההגנה האווירית באי קשם - לאחר שבאיראן דיווחו הערב שהפילו שלושה כטב"מים אמריקניים, כולל מל"ט מסוג MQ-9

23:07 - דיווחים באיראן על פיצוצים שנשמעו בעיר הנמל בנדר עבאס בעקבות תקיפה אמריקנית שפגעה במערכת הגנה אווירית באי קשם

22:55 - טראמפ ברשת החברתית Truth: "מחירי הנפט צונחים בחדות, כמעט 10 דולר לחבית. ירידה חסרת תקדים - משום שהציבור מעריך שלא תפרוץ מלחמה עם איראן. איראן מעוניינת להגיע להסדר בהקדם האפשרי. זה בהחלט עשוי לקרות!"

פורסם לראשונה ב־N12