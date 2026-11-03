גינדי החזקות מציעה לרוכשי דירות להיכנס לבית החדש ולהתחיל לשלם את המשכנתא כשחלק ממחיר הדירה עדיין מחכה להם בהמשך. במבצע החדש של החברה, הרוכשים יוכלו לדחות תשלום של 900 אלף שקל עד עשר שנים אחרי קבלת המפתח. הדחייה עשויה להקל על ההחזר החודשי בשנים הראשונות, ובסוף העשור הרוכשים יצטרכו להחזיר את מלוא הסכום בתשלום אחד.

● אביב מליסרון מציעה לרוכשים הלוואה כנגד נכס קיים. למי המתווה מתאים, ומי מסתכן?

● בקרוב לרבים מאיתנו יהיה הרבה יותר קשה ויקר ליטול משכנתא

המבצע חל על כ-300 דירות בארבעה פרויקטים. כמחציתן נמצאות בגליל ים בהרצליה, והיתר בנווה איילון באור יהודה, ברמת אפעל ובכפר אז״ר ברמת גן. הרוכשים ישלמו 20% ממחיר הדירה בחתימה, ובמסירה ישלימו את יתרת התמורה למעט 900 אלף שקל. את הסכום הזה יממנו בנק לאומי או מזרחי טפחות באמצעות הלוואת בלון, בכפוף לאישור הבנק. גינדי תישא בעלות הריבית, והרוכש יחזיר את הקרן ללא הצמדה.

840 אלף שקל בחתימה, 2.46 מיליון שקל במסירה

אחת הדירות שמציעה גינדי היא דירת חמישה חדרים בקומה הראשונה, במחיר של 4.2 מיליון שקל. לפי מתווה המבצע, הרוכש ישלם 840 אלף שקל בחתימה ועוד 2.46 מיליון שקל בקבלת המפתח, מהון עצמי או באמצעות משכנתא. את 900 אלף השקל הנותרים, קצת יותר מחמישית ממחיר הדירה, הוא יחזיר לבנק כעבור עשור.

שמאי המקרקעין שמוליק כהן, מנכ״ל ובעלי חברת SK שמאות, בחן את ההטבה בדוגמה נפרדת של דירה במחיר 4.5 מיליון שקל. ״להערכתי, בדירה שמחירה 4.5 מיליון שקל, האפשרות לדחות תשלום של 900 אלף שקל לעשר שנים, ללא ריבית והצמדה לרוכש, שקולה להנחה ישירה של כ-500-600 אלף שקל״, הוא אומר. ״זו הטבה כלכלית משמעותית, אף שמחיר הדירה בחוזה אינו משתנה״.

כהן קושר את המבצע לקצב המכירות ולרצון של היזמים להגדיל את מספר העסקאות לקראת סוף השנה. לדבריו, ״השמירה על המחיר הרשמי נועדה גם למנוע יצירת מחיר ייחוס נמוך יותר לרוכשים חדשים באותו פרויקט״. כשההטבה ניתנת בתנאי המימון, הוא מוסיף, קשה יותר לרוכש לדעת כמה שילם בפועל מי שקנה דירה דומה לפניו.

מה קורה כשמגיע מועד הפירעון?

מי שמתכנן לצבור את מלוא הסכום בעצמו, החל ממועד קבלת המפתח, יצטרך לחסוך 7,500 שקל בחודש במשך עשר שנים, בהנחה שהחיסכון אינו נושא תשואה. אם הרוכש לקח משכנתא על חלק אחר ממחיר הדירה, החיסכון הזה יבוא לצד ההחזר החודשי עליה.

״באשר לפירעון ה-900 אלף שקל בתום העשור, בחינת המימון תיעשה בהתאם לשווי הדירה באותו מועד", אומר כהן ומוסיף: ״לכן, אין להניח ששווי הדירה במועד הרכישה יהיה גם השווי שעל בסיסו תיבחן בקשת המימון בעתיד והרוכש צריך לקחת זאת בחשבון״. כהן מעריך שמחירי הדירות בעוד עשור לא יהיו נמוכים ממחיריהם כיום, ורואה בהטבה הזדמנות לרוכשים שיכולים לעמוד בעלויות המימון של העסקה כולה: ״עם זאת סביר להניח שבעוד עשור המחירים לא יהיו נמוכים מהמחירים היום״.

גינדי הציעה מבצע דומה כבר ב-2012

באוקטובר 2012 פורסם בגלובס שגינדי החזקות ומזרחי טפחות הציעו לרוכשים בפרויקטים ברחובות, בשוהם ובראשון לציון לדחות עד 30% ממחיר הדירה, עד תקרה של 900 אלף שקל, לעשר שנים ממועד החתימה. גם אז גינדי נשאה בריבית, אבל הקרן הייתה צמודה למדד המחירים לצרכן. במבצע הנוכחי, לפי הפרסום, הסכום הנדחה קבוע בשקלים והעשור נספר ממועד המסירה.

מאז נכנס גם הפיקוח על הבנקים לתמונה. בהוראת שעה שנקבעה עד סוף 2026, בנק ישראל הגביל את היקף הלוואות הבלון בסבסוד קבלן ל-10% מהיקף הלוואות הדיור הרלוונטיות שמעמיד כל בנק ברבעון. מבחינת הרוכש, האישור תלוי בבדיקת הבנק, וההשוואה בין ההצעות מתחילה בשתי שאלות מעשיות. כמה תעלה אותה דירה בלי המבצע, ומאיפה יגיעו 900 אלף השקלים כשיגיע מועד הפירעון?