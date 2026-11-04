דרעי ביקש לפרוש מתפקידו כיו"ר ש"ס

יו"ר ש"ס אריה דרעי פנה היום (רביעי) למועצת חכמי התורה בבקשה לפרוש מתפקידו כיושב ראש התנועה. המועצה צפויה להתכנס בקרוב כדי לדון בבקשה, בעוד שבוע לאחר קיום הבחירות, דרעי טרם התייחס באופן רשמי לתוצאותיהן.

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את הישיבה המתוכננת יזמו המנהיג הרוחני של ש"ס הרב יוסף וזקן המועצה הרב מאיה. על הפרק עומדות שלוש אפשרויות מרכזיות: פרישה מוחלטת של דרעי מכל תפקידיו, פרישה מהכנסת בלבד תוך המשך כהונה כיושב ראש המפלגה, או דחיית הבקשה והמשך כהונתו כסדרה. אם הרבנים יחליטו על שינוי במבנה ההנהגה, הם צפויים גם לקבוע מי ימלא את מקומו.

בסביבתו של דרעי נשמעים קולות המטילים ספק באפשרות שהמהלך אכן ייצא לפועל. גורם בש"ס אמר היום ל-N12 כי להערכתו המועצה לא תאשר את הבקשה. לדבריו, פרישה כזו לא תקרה כי הרבנים וחברי התנועה פשוט לא יאפשרו לו לפרוש מהנהגת המפלגה בשלב זה.

בש"ס הגיבו: "הפרסומים היום בתקשורת, שלפיהם יו"ר ש"ס הרב אריה דרעי הודיע במכתב למועצת חכמי התורה על התפטרותו מהכנסת ומראשות התנועה - אינם נכונים".

הפנייה הרשמית למועצת חכמי התורה מגיעה לאחר תקופה שבה ש"ס התנהלה בפועל ללא מעורבות ישירה של דרעי בניהול השוטף. גורמים במפלגה העידו בימים האחרונים כי מדובר במצב כמעט חסר תקדים. חברי הכנסת ינון אזולאי ומיכאל מלכיאלי, הממוקמים במקומות השני והשלישי ברשימה, אף קיימו התייעצויות עם הרב מאיה ללא נוכחותו של דרעי.

למרות סימני השאלה סביב עתידו, ראש הממשלה בנימין נתניהו הביע תמיכה פומבית בדרעי וכינה אותו שותף חשוב בהנהגת המדינה. נתניהו ציין כי דרעי עומד איתן במשך שנים מול ביקורת פוליטית ותורם רבות בקבינט לביטחונה של ישראל. בשלב זה, המפלגה טרם הודיעה באופן סופי על המלצתה לנשיא המדינה, אם כי בעבר הצהירה כי תמליץ על נתניהו.

הכתבה פורסמה לראשונה ב- N12