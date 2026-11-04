1 הפניקס מציגה: חופשה לכל עובד במימון של עד 7,200 שקל

כ-3,400 עובדי חברת הביטוח הפניקס קיבלו לאחרונה מהוועד קישור לדף אינטרנט שמציע להם לבחור את החופשה הבאה שלהם מבין "מגוון יעדים מדהימים בארץ ובעולם, נושפים חדשים, חוויות מיוחדות והמון רגעים" - ובמימון החברה, עד 7,200 שקל.

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החברה, בראשות המנכ"ל אייל בן סימון, למעשה מציעה לעובדיה לצאת לחופשה במהלך שנת 2027 לבד או עם בן/בת זוג, ומתחייבת לממן להם אותה - בהתאם לעלות החבילה בפועל. רשימת היעדים כוללת ערים אירופיות כמו בודפשט, פראג, בטומי, ורשה ואתונה, לצד אפשרות לטוס למיאמי שבארה"ב. לאלו שרוצים להישאר בארץ החברה מציעה יעדים כמו אילת, ירושלים, הרצליה, הכנרת, הגליל והגולן.

בחלק מהמקרים מדובר במימון מלא, תוך ניכוי מס בהתאם לדרגת המס השולית של העובד, ובאחרים (בעיקר בחופשות זוגיות ליעדים רחוקים) מדובר במימון חלקי. בנוסף, הפניקס תכסה לעובדים את ביטוח הנסיעות לחו"ל בזמן החופשה. במילים אחרות, אם כל העובדים ינצלו את עלות החופשה במלואה, העלות לחברת הפניקס תעמוד על 24.5 מיליון שקל.

אייל בן סימון, מנכ''ל הפניקס / צילום: יחצ ענבל מרמרי

נזכיר כי לפני חצי שנה יצאו כל עובדי הפניקס לשלושה ימי נופש באילת, עם מופעים של חנן בן ארי ובן בן ברוך, מסיבת עם די.ג'יי וצ'ייסרים, וכן בילויים כמו ספורט ימי, מתחם שאנטי, מתחם גיימינג ועוד. לפי הערכות, ההשקעה הסתכמה בכמה מיליוני שקלים.

2 בלעדי: רשת 13 משקיעה חצי מיליון שקל במיקרו ריאליטי ל"הישרדות"

רשת 13 משיקה את המיקרו ריאליטי "13 שורטס - הישרדות", הראשון בישראל שיעלה במקביל לשידור החי בטלוויזיה, ולמעשה יציג את הפרקים ברשתות החברתיות בצורה מקוצרת. לפי הערכות שהגיעו לגלובס, עלות ההשקעה במהלך עומדת על כחצי מיליון שקל. המיקרו ריאליטי יימשך כחודשיים עם חסות בלעדית שנותן כרטיס האשראי פליי קארד של מועדון הנוסע המתמיד, באמצעות מקאן ת"א.

איך זה יעבוד? הפרקים ייערכו מחדש באמצעות טכנולוגיה מתקדמת מבוססת בינה מלאכותית, עם חברת הטכנולוגיה הישראלית Spikes. אורך כל פרק יעמוד על 13 דקות, כאשר הוא יחולק ל-13 "סטוריז" (הפורמט המוכר מאינסטגרם) בני דקה שיעלו באפליקציית רשת 13 סמוך לשידור הטלוויזיוני.

המיקרו ריאליטי ''13 שורטס - הישרדות'' / צילום: רשת 13

המהלך בא כחלק מההתחדשות של רשת 13 לאחר מהלך הרכישה של אסף רפפורט מ-WIZ, ומהניסיון לחזק את הנכסים הדיגיטליים של הערוץ.

3 פרסום: הקפה החדש של ליאור רז

שנה בלבד אחרי החלפת הפרזנטור, מאביב אלוש לראפר טונה, בקפה טורקי עלית שוב מחליפים פרזנטור - והפעם: השחקן ליאור רז, מיוצרי "פאודה". המהלך בא כחלק מעדכון האסטרטגיה של המותג, ובחירה בשפה תקשורתית חדשה-ישנה, שחוזרת לסלוגן "באמיתי, טורקי".

רז נבחר כמי "שמביא לידי ביטוי את ערכי המותג, ואת השאיפה לייצר חיבור אותנטי ורלוונטי עם הצרכנים. הוא מחובר עם ישראליות שורשית, אותנטית, בגובה העיניים, ועם נוכחות ועוצמה. דמות שמצליחה לייצג קול ישראלי משמעותי בארץ ובעולם", מסבירים בחברה. נזכיר כי במקביל הוא משמש גם כפרזנטור של חברת "ביטוח ישיר".

על הפרידה מטונה אומרים בשטראוס כי "אנו מודים לטונה, איתי זבולון, על הובלת המהלך התקשורתי החדשני של טורקי בשנה האחרונה. עבודה משמעותית שחיברה קהלים חדשים למותג ותרמה לחיזוק הקשר עם הצרכנים. אנו מעריכים את השותפות המחויבות והמקצועיות, ומודים לו על חלקו בהצלחה".

4 תורמים לספורט

"היסטוריה במזרח ירושלים" - כך הגדיר ראש העיר ירושלים, משה ליאון את מרכז ספורט בית חנינא ע"ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל, שנחנך השבוע בהשקעה של כ-20 מיליון דולר. המרכז מתפרס על פני כ-5,000 מ"ר וכולל את בריכת השחייה הציבורית הראשונה במזרח העיר.

מרכז הספורט בית חנינא ע''ש ג'ק, ג'וזף ומורטון מנדל / צילום: ארנון בוסאני

המרכז הוקם הודות לשותפות בין עיריית ירושלים, משרד ירושלים ומסורת ישראל והקרן לירושלים, ובתמיכת קרן מנדל, מפעל הפיס ותורמים נוספים. המהלך נועד לתרום לאיכות החיים ולשירותים הקהילתיים במזרח ירושלים, אך גם להוות מנוע תעסוקה וכלכלה מקומית. לפי העירייה, הפעלת המרכז צפויה לייצר עשרות מקומות עבודה.

5 מינויים חדשים

עו"ד ראם כהן, מבכירי מערך חקירות מס הכנסה, מצטרף למשרד עוה"ד דורון, טיקוצקי ושות', ויעמוד בראש מחלקת המס הפלילי, עבירות הצווארון הלבן ואיסור הלבנת הון. ב-32 השנים האחרונות כיהן בתפקידים שונים ברשות המסים.

עו''ד ראם כהן / צילום: באדיבות משרד עוה''ד דורון, טיקוצקי ושות'

אסי דיין מונה למנכ"ל מעוף משאבי אנוש, מקבוצת מעוף. מדובר באחת מזרועות הפעילות המרכזיות בקבוצת מעוף, והיא מנהלת פעילות עסקית בהיקף של מאות מיליוני שקלים בשנה, מפעילה כ-70 סניפים ברחבי הארץ ומעסיקה אלפי עובדים. בארבע השנים האחרונות שימש דיין כמנכ"ל קבוצת באבקום סנטרס, וקודם לכן מילא תפקידים בכירים בחברת תקשוב במשך תשע שנים.