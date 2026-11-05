4 עסקאות בחודשיים סידרו לאלביט שנה מוצלחת, בניגוד למגמה בענף

אלביט סוגרת חודשיים חזקים עם ארבע עסקאות חדשות בהיקף כולל של כ־1.1 מיליארד דולר. הנתון מרשים במיוחד בהתחשב בכך שבכל הרבעון השני כולו עמדו הכנסות החברה על 2.29 מיליארד דולר. זרם ההזמנות הזה, שמגיע במקביל מישראל, מאסיה־פסיפיק ומאירופה, מדגיש את הפריסה הגיאוגרפית הרחבה של החברה ואת קצב ההצטיידות הגלובלי.

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רק השבוע חתמה אלביט על חוזה מקומי מול מנהל הרכש הביטחוני (מנה"ר) במשרד הביטחון וזרוע היבשה בצה"ל. ההסכם נחתם ל־15 שנה בהיקף של כ־600 מיליון שקל, להקמת מתקן אימונים ייעודי לחיל התותחנים. המתקן ישרת את הפלטפורמות החדשות של החיל: תותח העתיד "רועם" (SIGMA) ומערך משגרי הרקטות "להב" (PULS), ויכלול סימולטורים מתקדמים ותשתיות הדרכה שנועדו לקצר את משך ההכשרה ולחסוך בעלויות אחזקה.

ההסכם של משרד הביטחון עם אלביט נחתם על אף שחובות המדינה לחברות הביטחוניות ככלל ולאלביט בפרט תופחים. החוב של הממשלה עומד על כ־25 מיליארד שקל לתעשיות. לגלובס נודע שהחוב לשלוש החברות הגדולות - אלביט, התעשייה האווירית ורפאל - נושק כבר ל־20 מיליארד שקל.

ארבע עסקאות בחודשיים

החוזה שנחתם השבוע הוא האחרון בשרשרת דיווחים, שנפתחה ב־1 בספטמבר, עם הודעת אלביט על חתימת חוזים עם לקוח בינלאומי, בהיקף מצטבר של כ־270 מיליון דולר, בתחום של מערכות תצפית, איסוף מודיעין, והרכשת מטרות מתקדמות, שיבוצעו לאורך תקופה של עד שש שנים.

במסגרת החוזים, תספק אלביט מערכות ממשפחת ה"ספקטרו". מדובר במערכות אלקטרו־אופטיות המשלבות חיישני אינפרה־אדום ואור נראה, מציין לייזר ויכולות אנליטיקה מבוססות AI, המאפשרות תצפית, איסוף מודיעין והרכשת מטרות לטווחים ארוכים מהאוויר, מהים ומהקרקע. יסופקו גם מערכות AMPS NG המיועדות למשימות מוטסות.

ב־19 באוקטובר הגיעה עסקה נוספת: 235 מיליון דולר לאספקת רקטות אקסטרא־MR (לטווחים של עד 80 ק"מ) ומערכות ארטילריה רקטית מסוג PULS בפריסה לשלוש שנים. הדיווח הראשוני דיבר על "מדינה אירופית", אך כעבור כמה שעות התברר כי הלקוחה בעסקת ה־G2G (ממשלה מול ממשלה) היא אזרבייג'ן.

כעבור שבוע נחתמה עסקה נוספת, הפעם באסיה־פסיפיק: 200 מיליון דולר לחמש שנים עבור פתרונות הרכשת מטרות ואימון אווירי. במסגרתה תספק אלביט מטע"די (מטען ייעודי) "ספקטרו 12" להתקנה על מסוקים - גרסה קומפקטית המותאמת לפלטפורמות עם מגבלות משקל ומקום. העסקה כוללת גם שירותי תמיכה ושדרוג למערכות אימון חיות (LVC) המותקנות על כלי טיס ומשמשות לסימולציות קרב, הערכת פגיעות ותחקור משימות. בנוסף, תספק אלביט תצוגות עיליות (HUD) מתקדמות לצוותי אוויר.

מובילה את השוק

בזירה המקומית, אלביט ממשיכה להוביל את הענף. לפי דירוג 100 החברות הביטחוניות הגדולות בעולם של אתר "דיפנס ניוז", החברה ממוקמת במקום ה־21. עם הכנסות ביטחוניות של 7.41 מיליארד דולר בשנת 2025, היא עוקפת שחקניות ענק כמו תאגיד המדע והטכנולוגיה האווירי הסיני (CASC), חטיבת התעופה והחלל של ג'נרל אלקטריק והתאגיד האירופי MBDA.

שנת 2025 הייתה חזקה, אבל 2026 מסתמנת כחזקה עוד יותר. אם את 2025 סיימה אלביט עם הכנסות כוללות של כ־7.94 מיליארד דולר, הרי שרק במחצית הראשונה של 2026 היא כבר גרפה כ־4.48 מיליארד דולר. בצירוף העסקאות מהחודשיים האחרונים, הסכום המצטבר עולה לכ־5.58 מיליארד דולר. מטבען של עסקאות ביטחוניות, הכספים מהעסקאות הללו יוכרו בפועל לאורך חודשים ואף שנים, אך החתימה עצמה צפויה לתת רוח גבית כבר לתוצאות הרבעון השלישי של השנה.

את ההובלה של אלביט אפשר לראות גם בביצועים בבורסה, מתחילת שנת 2026 מניית החברה עלתה בכ־26%, ובשנה האחרונה תשואת המניה עומדת על כ־51%, נתונים יפים בפני עצמם, אך אפילו יותר בהשוואה למדד ת"א הביטחוניות שירדה מתחילת שנה בכ־23%.

עוקפת את המגבלות

אלביט לא שוקטת על השמרים, וניכר כי מדיניות השיווק הסזיפית שלה בעינה, עם ההופעה בתערוכת יורונאבאל בצרפת השבוע, על אף המגבלות שמטיל הנשיא עמנואל מקרון על התעשיות הישראליות. יתרון מרכזי שעומד בפני אלביט הוא פריסה נרחבת של חברות בנות, שמאפשרת לה להיות, למשל, אירופאית באירופה, אוסטרלית באוסטרליה, או אמריקאית בארה"ב.

ביורונאבאל מציגה אלביט, לראשונה, את יכולות כלי השיט התת־ימיים הבלתי מאוישים (UUV) שלה. התערוכה משקפת את הרחבת חליפת ההגנה הימית הרב־שכבתית של אלביט, שכוללת לוחמה אלקטרונית, טכנולוגיות נגד מערכות בלתי מאוישות, הגנה קינטית ויכולות חישה תת־ימיות.