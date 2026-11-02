מנהל הרכש הביטחוני (מנה״ר) במשרד הביטחון, בשיתוף עם זרוע היבשה בצה"ל, חתם על הסכם ארוך טווח ל־15 שנה עם חברת אלביט, להקמת מתקן ייעודי להכשרת מפקדי ולוחמי חיל התותחנים. המתקן ישרת את פלטפורמות האש העיקריות והחדשות של חיל התותחנים: תותח העתיד "הרועם" (SIGMA) ומערך משגרי הרקטות "להב" (PULS).

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החוזה, בהובלת יחידת סגן ראש מנה"ר לרכש יבשה, שנאמד בכ־600 מיליון שקל, כולל פיתוח ואספקת תשתיות אימון טכנולוגיות מהמתקדמות בעולם, לצד מתן שירותי הדרכה, תחזוקה ותמיכה לוגיסטית מקיפה.

המעבר לתפיסת הדרכה מתקדמת יאפשר לחיל התותחנים למצות באופן מיטבי את היכולות המבצעיות של מערכי האש החדשים, תוך קיצור משמעותי של פרק זמן ההסמכה וההכשרה, העלאת הרמה המקצועית של הלוחמים וחיסכון ניכר במשאבים, בתקציבים ובאחזקה של פלטפורמות מבצעיות. המערך החדש יכלול הקמת תשתיות פיזיות וכיתות אימון מתקדמות, מאמני נהיגה ומשימה (סימולטורים).

זהו הישג נוסף עבור אלביט, שביוני החלה לשתף פעולה עם החברה הביטחונית החמה ביותר בעולם, אנדוריל, לטובת מכירת רועם. זאת במסגרת מכרז אסטרטגי של צבא ארה"ב, ששואף להחליף את תותח M-109. שמו האמריקאי של רועם הוא "סיגמה NG", שמסוגל לשגר את כל פגזי ה־155 מ"מ.

מהלך שמשקף מהלכים דומים בארה"ב

סיגמה NG דומה כמעט לחלוטין לרועם של צה"ל. במקרה של הגרסה הישראלית, נדרשו לאלביט כשש שנים עד שהמערכת הראשונה סופקה לאחרונה לצה"ל. ככלל, סיגמה NG נישאת על גבי משאית אושקוש 10 X10, כשהווריאנט האמריקאי כולל רכיבים זמינים מהשוק המקומי. המהלך של אלביט משקף מהלכים דומים בארה"ב, הן של החברה והן של חברות ישראליות אחרות, של שיתופי־פעולה עם חברות מקומיות, במטרה להשיג דריסות רגליים במכרזים אסטרטגיים.

הארטילריה של אלביט עלתה לאחרונה לכותרות עם הודעתה לגבי זכייה בחוזה בהיקף של 235 מיליון דולר לאספקת רקטות אקסטרא-MR (טווח בינוני) ומערכות ארטילריה רקטית מסוג PULS ללקוח אירופאי, במסגרת הסכם ממשל-לממשל (G-to-G) בין משרד הביטחון הישראלי לבין משרד ההגנה של מדינת הלקוח. החוזה יבוצע לאורך תקופה של שלוש שנים. כפי שנחשף בגלובס, הלקוחה היא אזרבייג'ן.

אקסטרא היא רקטה מונחית מדויקת המיועדת לתרחישים מבצעיים בטווח בינוני, ומאפשרת פגיעה מדויקת במטרות אויב בטווחים של עד 80 ק"מ. המערכת מותאמת באופן מלא למערכת ה- PULS של אלביט מערכות ולארכיטקטורות C4I קיימות, ומספקת יכולת גמישה וחסכונית למגוון נרחב של פרופילי משימה. PULS היא מערכת נשק רב־תכליתית לשיגור טילים ורקטות לטווחים מגוונים, כשביוון בחרו בה בשל היכולת לתקוף במרחקים של עד כ־300 ק"מ.