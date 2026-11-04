ב-5.6 מיליארד שקל: תחנת הכוח שורק סגרה פיננסית

במסגרת גל הקמת תחנות הכוח שנועדו לספק את החשמל הנדרש בקרבת גוש דן, השלימו אדלטק, מנורה וקרן התשתיות קיסטון את הסגירה הפיננסית להקמת תחנת כוח חדשה בסמוך למתקן ההתפלה שורק. הקבוצה, שזכתה במכרז המדינה להקמת התחנה, תגייס לצורך הפרויקט כ-5.6 מיליארד שקל, במימון שהובילו בנק מזרחי טפחות ובנק דיסקונט. התחנה תופעל באמצעות גז שיירכש מחברת אנרג'יאן, וצפויה להתחיל לפעול בנובמבר 2029.

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הקבוצה זכתה במכרז להקמת תחנת הכוח בשורק בדצמבר 2024. בסוף 2025 חתמה על הסכם לרכישת טורבינת כוח מחברת סימנס, מוצר שנמצא במחסור עולמי על רקע ביקוש חסר תקדים לחשמל. בהמשך חתמה על הסכם לרכישת גז מחברת אנרג'יאן, המחזיקה במאגר הגז כריש. כעת, היא משלימה את הצעד האחרון לפני הקמת התחנה בפועל - סגירה פיננסית שתאפשר את התשלום על בנייתה.

התחנה תהיה בעלת הספק של 870 מגהוואט, אך תקבל תשלומי זמינות מרשת החשמל רק על 670 מגהוואט, בשל מגבלות של רשת ההולכה הארצית. תשלומי הזמינות מתקבלים עבור הזמן שבו תחנת הכוח זמינה להפעלה, גם אם אינה מייצרת חשמל בפועל.

במכרז, הקבוצה הציעה את ההצעה הזולה ביותר לשעת זמינות - 3.18 אגורות לכל קילוואט זמין. כלומר, עד כ-21 אלף שקל לכל שעה של זמינות, בנוסף לתשלום על ייצור החשמל בפועל. להשוואה, תחנת קסם של שמיר אנרגיה (הראשונה מהגל הנוכחי שתקום בסמיכות לגוש דן) תקבל תשלום גבוה בהרבה של 3.81 אגורות, ותחנות אחרות כמו ריינדיר של פאוורג'ן ונופר יקבלו 3.31 אגורות.

תוקם שותפות ייעודית לצורך הבנייה

צריכת החשמל בישראל, ללא חוות שרתים, צפויה לעלות בכ-3% מדי שנה בשנים הקרובות, ויחד עם גל ההקמה הצפוי של חוות שרתים - מדובר על עליה דרמטית בביקוש לחשמל.

בשל כך, נדרש פיתוח מהיר במיוחד של רשת החשמל (על ידי חברת החשמל) והקמה של יכולות ייצור חדשות על ידי תחנות כוח קונבנציונליות (מונעות בגז) ואנרגיה מתחדשת (בעיקר סולארית) כאחד. הקמה של תחנת כוח סמוכה יחסית לגוש דן היא קריטית לאספקת חשמל ללב אזורי הביקוש, זאת תוך שימוש בכמה שפחות תשתיות הולכה שפיתוחן ארוך ויקר.

באופן מעט יוצא דופן, ובשל חשש מרמת המחויבות של קבלנים בינלאומיים לאור המציאות הגיאו-פוליטית, היזמים יהיו גם הקבלנים המבצעים. אדלטק וקיסטון יקימו שותפות יעודית שתבנה בפועל את תחנת הכוח. לשם כך תישכר קבוצת עיסא שתהיה קבלן המשנה. לדברי החברות, "מתכונת זו המשלבת בין זרוע ביצוע מקומית, לבין ניסיון ניהול והנדסה בינלאומי, נועדה לצמצם תלות בקבלני הקמה זרים ולחזק את היכולת להתמודד עם אתגרים תפעוליים וגיאופוליטיים תוך עמידה בלוחות הזמנים".

הגז שיניע את תחנת הכוח יירכש מחברת אנרג'יאן למשך 15 שנה, בסכום כולל של כ-1.4 מיליארד דולר. התחנה עצמה, מרגע שהיא תתחיל לייצר חשמל, תישאר בבעלות הקבוצה למשך 24 שנים ו-11 חודשים, כאשר בסוף השנה ה-25 היא תועבר חזרה לבעלות המדינה שתוכל להציע אותה חזרה במכרז.

סגנית החשבת הכללית, אושרת דוד דקר, הגיבה לסגירה הפיננסית המוצלחת שהחלה במכרז חשכ"ל: "המעבר לשלב ההקמה של תחנת כוח בהספק של כ-850 מגה-וואט, המבוססת על טכנולוגיה מהמתקדמות בעולם, הוא הישג משמעותי המשקף את יכולתה של המדינה להוביל פרויקטי תשתית לאומיים מורכבים וממחיש את יתרונותיו של מודל ה־ PPP ואת חשיבות שיתוף הפעולה בין המגזר הציבורי למגזר הפרטי בקידום תשתיות חיוניות למשק".

מנכ"ל משרד האנרגיה והתשתיות, יוסי דיין, הוסיף: "הקמת תחנת הכוח שורק היא צעד משמעותי בחיזוק הביטחון האנרגטי של מדינת ישראל, ובפרט בהבטחת אספקת חשמל אמינה, יציבה ורציפה לגוש דן ולמרכז הארץ. מיקומה האסטרטגי של התחנה, בסמוך למרכזי האוכלוסייה והפעילות הכלכלית הגדולים בישראל, לצד כושר הייצור המשמעותי שלה, יתרמו לחוסנו של משק החשמל וליכולתו לתת מענה לביקושים ההולכים וגדלים בשנים הבאות".